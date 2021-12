Điểm khác biệt của căn hộ du lịch condosuites

Dân trí Căn hộ Vogue condosuites đáp ứng thị hiếu của giới trẻ đam mê phong cách sống gắn liền với thời trang, nghệ thuật và du lịch.

Tiêu chuẩn nghỉ dưỡng mới tạo sức hút cho sản phẩm condosuites

Theo thời gian, nhu cầu về các chuyến du lịch có xu hướng được nâng cấp với nhiều tiêu chuẩn mới mẻ hơn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Nếu như trước kia, một chuyến nghỉ dưỡng chỉ đơn giản là cần một không gian riêng để cân bằng cuộc sống, tái tạo năng lượng thì ngày nay, các yêu cầu đã đa dạng hơn.

Thế hệ trẻ với nhiều đặc điểm tính cách năng động, có mong muốn nhiều hơn ở một điểm đến du lịch. Theo đó, những chuyến đi sẽ là chuỗi các trải nghiệm tích hợp, vừa nghỉ dưỡng, vừa lưu trú, làm việc, vui chơi giải trí và thưởng thức nghệ thuật. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để các chủ đầu tư bất động sản cho ra đời mô hình nghỉ dưỡng "tất cả trong một" nhằm tạo hấp dẫn cho du khách quay trở lại với đam mê "xê dịch".

Tập đoàn Danh Khôi là đơn vị tiên phong trên thị trường bất động sản giới thiệu dòng condosuite mang phong cách Vogue tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western, hướng tới đối tượng các bạn trẻ đam mê phong cách sống, yêu thời trang và đam mê du lịch.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western, hướng tới đối tượng các bạn trẻ đam mê thời trang và du lịch.

Vogue là tên gọi một tạp chí thời trang hội tụ các xu hướng mới nhất của làng mốt toàn cầu và có tầm ảnh hưởng rộng khắp đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Đưa phong cách Vogue vào bất động sản, mang hàm ý về một sự thay đổi lớn trong tầm nhìn của Tập đoàn Danh Khôi khi muốn hướng thế hệ trẻ tiếp cận gần hơn xu hướng du lịch phong cách thời thượng hoàn toàn mới.

"Dòng căn hộ du lịch thế hệ mới này sẽ có nhiều điểm khác biệt khi tập trung vào tính thời trang, sự sành điệu. Nằm trong hệ sinh thái Vogue Integrated Resort nên nơi đây sẽ phản ánh gu thẩm mỹ của du khách mộ điệu thời trang, những người thích du lịch trải nghiệm đa dạng tại một không gian dịch vụ vui chơi và sáng tạo", đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Giá trị cộng hưởng từ nội thất tinh tế và hệ tiện ích đẳng cấp

Theo thông tin từ Danh Khôi, các căn hộ vogue condosuite tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western theo định hướng căn hộ du lịch thế hệ mới với tiêu chuẩn phòng suite khách sạn, dựa trên những yếu tố duy mỹ về thiết kế nội thất, chuỗi tiện ích sôi động và vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Best Western Hotels & Resorts.

Căn hộ vogue condosuite được thiết kế nội thất với phong cách retro hoài cổ, tinh tế.

Cụ thể, căn hộ vogue condosuite tại đây mang phong cách nội thất retro hoài cổ với các điểm nhấn tinh tế tạo nên không gian nghỉ dưỡng tiện nghi sang trọng như khách sạn. Tại đây, du khách còn được thỏa mãn đam mê thời trang, phim ảnh, biểu diễn thông qua trải nghiệm chuỗi tiện ích thời thượng như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art…

Theo nghiên cứu, tầm nhìn của một căn hộ đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống tinh thần và cảm xúc của chủ nhân sống tại đó. Một tầm nhìn khoáng đạt, giao hòa thiên nhiên như hướng biển, sông, hồ nước, công viên… sẽ đem lại cảm giác thư thái, ngược lại nếu sống trong không gian chật hẹp, bao quanh bởi bốn bức tường sẽ sinh ra tâm trạng bí bách.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sở hữu chuỗi tiện ích thời thượng.

Thế giới cũng ghi nhận các căn hộ đắt giá thường thuộc về các địa điểm có tầm nhìn đẹp, đặc biệt là hướng biển, đảo. Có thể kể đến Suite Royal Penthouse, khách sạn President Wilson (Thụy Sĩ) nhìn ra hồ Geneva và dãy núi Alps, có giá 80.767 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) một đêm. Hay căn Penthouse Suite, khách sạn Faena (Mỹ) có tầm nhìn ra Đại Tây Dương, giá 50.058 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng) một đêm. Hoặc căn Hilltop Villa, khu nghỉ dưỡng đảo Laucala (Fiji) tầm nhìn toàn cảnh ra đảo và biển, giá 45.424 USD (khoảng 1 tỷ đồng) một đêm…

Theo đó, các căn hộ vogue condosuite tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sở hữu lợi thế khi nằm ở vị trí đắc địa trên đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, với tầm nhìn hướng trực diện ra vịnh biển Non Nước - một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh (tạp chí Forbes bình chọn). Với tầm nhìn đẹp, không gian thoáng rộng, gần gũi thiên nhiên, căn hộ vogue condosuite thế hệ mới của Tập đoàn Danh Khôi hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách.

Hội tụ nhiều điểm khác biệt, dòng sản phẩm căn hộ du lịch thế hệ mới phong cách Vogue tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western được kỳ vọng sẽ là điểm đến yêu thích của du khách khi đến với thành phố biển Đà Nẵng.

"Đây là nơi du khách có thể tìm thấy mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, giải trí, làm việc và thỏa mãn sở thích cá nhân. Dưới góc độ đầu tư, dự án cũng đang tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, mang lại cơ hội sinh lời cao cho người sở hữu trong tương lai", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Trường Thịnh