Điểm danh nơi giá nhà tăng gần 2 lần sau 2 năm

Dân trí So với năm 2019, giá bán căn hộ tại một dự án ở khu vực này đã bị đẩy lên gần 2 lần. Hiện giá thấp nhất là 40 triệu đồng/m2, trung bình khoảng 60 triệu đồng/m2.

Giá bán căn hộ biến động mạnh nhất ở khu vực TP Thủ Đức, Quận 7 và một số quận trung tâm.

Theo số liệu vừa công bố của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, quý II năm nay TPHCM có 3 dự án với 2.002 sản phẩm được Sở Xây dựng TPHCM cấp phép đủ điều kiện tham gia thị trường bất động sản. Toàn bộ sản phẩm này đã chào hàng từ trước và đã được khách hàng đăng ký, đặt mua.

So với cùng kỳ năm 2019, lượng cung đủ điều kiện bán hàng 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 80,2%. Còn so với cùng kỳ năm 2020, lượng cung đủ điều kiện bán hàng tăng 9,2%.

Tổng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường TPHCM đạt 4.028 sản phẩm, bao gồm 3.844 căn hộ và 184 thấp tầng. Giao dịch đạt 963 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 23,9%.

Trong đó, so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020, lượng căn hộ chào bán trên toàn thị trường chỉ đạt 55%. Giao dịch chỉ đạt 66,1%.

Căn hộ trung cấp là dòng sản phẩm có tỷ lệ hấp thụ tốt nhất với 72,7%, căn hộ cao cấp có tỷ lệ hấp thụ thấp nhất, chỉ đạt 10%.

Theo nhận định của lãnh đạo Hội, giá bán căn hộ tại TPHCM biến động rất mạnh, khoảng giãn lớn nên rất khó xác định mức giá bình quân. Nhà ở bình dân cũng mất hẳn trên thị trường thành phố.

Giá bán biến động mạnh nhất ở khu vực TP Thủ Đức, Quận 7 và một số quận trung tâm. Cụ thể, nếu so với năm 2019 thì giá bán căn hộ tại một số vùng thuộc TP Thủ Đức đã bị đẩy lên khoảng gần 2 lần (năm 2019 cao nhất khoảng 35 triệu đồng/m2, hiện nay thấp nhất 40 triệu đồng/m2 và đạt trung bình khoảng 60 triệu đồng/m2).

Giá bình quân của số căn hộ cao cấp được chào bán trong quý II năm nay là con số kỷ lục từ trước đến nay ở TPHCM và cả Việt Nam (khoảng 228 triệu đồng/m2). Điển hình là hàng nghìn căn hộ tại dự án ở quận 1 có giá từ 366 - 500 triệu đồng/m2.

Còn ở phân khúc nhà đất, Hội môi giới cho biết cũng như căn hộ, loại hình shophouse tại các khu vực như ở TP Thủ Đức cũng bị đẩy giá rất mạnh. Từ mức giá nhỏ hơn 100 triệu đồng/m2 đến nay đều ở ngưỡng trên dưới 200 triệu đồng/m2.

Cũng theo báo cáo vừa công bố của Savills, giá bán trung bình căn hộ ở TPHCM trên thị trường sơ cấp tăng. Trong đó có gần 40% dự án tăng lên trong quý II, mức tăng lên đến 15%. Một dự án hạng B có giá bán trong quý II tăng 14% so với quý I, đạt 3.200 USD/m2 (tương đương 73,6 triệu đồng) hay một dự án khác thuộc phân khúc hạng C có giá bán trong quý II tăng 12% so với quý trước, đạt 1.800 USD/m2 (tương đương 41,4 triệu đồng).

Dưới những tác động tiêu cực của làn sóng Covid-19 từ đầu quý II, lượng căn hộ mới mở bán tại TPHCM bị hạn chế, cộng với số lượng hàng tồn kho thấp từ các quý trước, dẫn tới nguồn cung sơ cấp chỉ đạt 3.700 căn, mức giảm thấp nhất theo năm là -18%.

Theo đó, tỷ lệ hấp thụ của phân khúc này xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, với tổng lượng giao dịch chỉ gần 1.400 căn, giảm 35% theo quý và 36% theo năm. Trong đó, các căn hộ hạng B dẫn đầu lượng giao dịch với 49% thị phần và đạt tỉ lệ hấp thụ cao nhất ở mức 52%.

Nguyễn Mạnh