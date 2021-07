Dịch đẩy lùi kế hoạch của "đại gia", hiếm hoi một phân khúc địa ốc giảm giá

Dân trí Nhiều tòa nhà văn phòng mới hoàn thành vẫn đang chịu áp lực lấp đầy diện tích trống. Giá thuê văn phòng có xu hướng giảm trước sự thắt chặt tài chính của khách thuê.

Phần lớn các tòa nhà hiện nay đều giữ mức giá chào thuê ổn định hoặc giảm nhẹ do áp lực từ tình hình dịch bệnh phức tạp đã khiến khách thuê thắt chặt tài chính (Ảnh: Đỗ Quân).

Phân khúc văn phòng tại Hà Nội: Nhiều nơi buộc phải giảm giá, tung ưu đãi

Theo báo cáo vừa công bố của JLL Việt Nam, tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến nhiều dự án bất động sản phân khúc văn phòng tại Hà Nội phải đẩy lùi kế hoạch mở cửa sang quý sau. Tổng nguồn cung văn phòng toàn thị trường Hà Nội tính đến quý II năm nay đạt 2.938.000 m2.

Diện tích trống của văn phòng hạng A và B trong quý II đạt khoảng 210.442 m2 sàn, giảm 1,2% so với quý trước. Tỷ lệ trống chia đều cho cả hai phân khúc hạng A và hạng B, chiếm tỷ trọng tương ứng là 51% và 49%, chủ yếu đến từ các tòa nhà mới vận hành từ năm 2020.

Cũng theo JLL, trong quý II giá thuê trung bình (chưa bao gồm VAT và phí quản lý) của tòa nhà hạng A và B ghi nhận ổn định ở mức 18,7 USD/m2/tháng (tương đương với 430.500 đồng), giảm 0,23% theo quý và tăng 6,5% theo năm.

Theo lý giải của JLL, mức tăng giá theo năm cao chủ yếu do có sự gia nhập của các dự án hạng A. Trong khi đó, phần lớn các tòa nhà hiện nay đều giữ mức giá chào thuê ổn định hoặc giảm nhẹ do áp lực từ tình hình dịch bệnh phức tạp đã khiến khách thuê thắt chặt tài chính.

Bên cạnh đó, các chủ nhà ở những tòa nhà mới hiện đang có diện tích trống lớn vẫn đưa ra các ưu đãi thuê và điều khoản thuê linh hoạt để thu hút khách thuê mới trong giai đoạn khó khăn này.

Trong 6 tháng tới, JLL dự báo tỷ lệ trống của văn phòng cả hạng A và B có thể tiếp tục tăng do nguồn cung lớn đến từ các tòa nhà mới. Do đó, giá thuê thuần trung bình được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ nhằm thúc đẩy diện tích hấp thụ trong ngắn hạn và trung hạn.

Nhiều tòa nhà mới hoàn thành vẫn đang chịu áp lực lấp đầy diện tích trống

Cũng theo ghi nhận của JLL, tại thị trường TPHCM không ghi nhận thêm nguồn cung mới ở tất cả các phân hạng, tổng nguồn cung văn phòng toàn tại đây tính đến quý II năm nay đạt 2.600.000 m2.

Hai tòa nhà văn phòng hạng B bao gồm The Grace ở quận 7 và The Pearl 5 ở quận 3 đã trì hoãn thời gian mở cửa chính thức vào quý III do ảnh hưởng của làn sóng dịch thứ 4 diễn ra vào tháng cuối cùng của quý.

Tỷ lệ hấp thụ thuần ở văn phòng hạng A và B trong quý II đạt hơn 5.000 m2, đến từ nhóm khách hàng công nghệ, bất động sản, tài chính và quảng cáo. Phần lớn các giao dịch thành công tại những tòa nhà mới đi vào vận hành, còn nhiều diện tích trống và phía chủ nhà cũng đã đưa ra các chính sách cho thuê mới hấp dẫn.

Thị trường hầu như chưa ghi nhận các doanh nghiệp thuê mới, chủ yếu vẫn tập trung vào các giao dịch thay đổi địa điểm và mở rộng diện tích văn phòng.

Theo JLL, mặc dù tỷ lệ hấp thụ thuần dương, quý II ghi nhận có đến 23 trên 65 tòa nhà hạng B gia tăng tỷ lệ trống (tương đương với 35%), trung bình khoảng 400 m2 sàn trống cho mỗi tòa nhà trong quý này.

Đại dịch kéo dài đã có không ít ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của nhóm khách thuê trong phân khúc này, JLL cho rằng việc trả mặt bằng trước hạn, giảm diện tích hay dời địa điểm nhằm thắt chặt ngân sách sẽ ngày càng trở nên phổ biến.

Trong quý II, báo cáo của JLL cho thấy giá thuê trung bình văn phòng (chưa bao gồm VAT và phí quản lý) hạng A và B ghi nhận ở mức 30,6 USD/m2/tháng (tương đương với 700.000 đồng), ổn định theo quý và giảm nhẹ 1% theo năm.

Giá thuê nhìn chung không thay đổi do các chủ nhà vẫn đang duy trì được tỷ lệ lấp đầy trung bình. Tuy nhiên theo JLL, trong bối cảnh nhu cầu suy giảm, các tòa nhà mới hoàn thành vẫn đang chịu áp lực lấp đầy diện tích trống.

"Chính vì vậy chúng tôi kỳ vọng chủ nhà sẽ tiếp tục có chính sách giá thuê hấp dẫn và đàm phán các điều kiện linh hoạt hơn", đại diện JLL nêu quan điểm.

Đối với triển vọng thị trường, JLL cho biết dự kiến nguồn cung mới sẽ rất hạn chế trong 6 tháng còn lại của năm nay.

