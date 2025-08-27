Diamond Sky - Tâm điểm kết nối, trái tim đô thị tinh hoa

Với ba mặt giáp sông, mặt tiền Quốc lộ 13 và điểm dừng tuyến Metro 3B trong tương lai, Diamond Sky hứa hẹn không chỉ là chốn an cư, đó là sự khẳng định về phong cách sống thượng lưu và quyền năng kết nối không giới hạn.

Diamond Sky tọa lạc trung tâm Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Tâm điểm kết nối - Khởi nguồn phồn hoa

Nằm ở vị trí trung tâm Van Phuc City - cửa ngõ chiến lược phía Đông, Diamond Sky là điểm giao thoa của nhịp sống hiện đại, cảnh quan xanh thuần khiết và hệ tiện ích quốc tế.

Từ đây, chỉ mất 10 phút để chạm đến trung tâm quận 1, quận 3 (cũ), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chỉ 30 phút để kết nối đến sân bay Long Thành. Sắp tới, tuyến Metro 3B với trạm dừng tại Van Phuc City sẽ mở ra hướng di chuyển thông minh, đồng thời bảo chứng giá trị gia tăng cho chủ sở hữu.

Diamond Sky nổi bật với thiết kế sang trọng và không gian xanh mát (Ảnh: CĐT).

Tiện ích "All-In-One" (tất cả trong một) - Một bước chân, chạm nghìn tiện ích

Diamond Sky kiến tạo một không gian khép kín theo chuẩn resort, nơi mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc trong sự thư thái. Hồ bơi bốn mùa, phòng gym - yoga, khu BBQ ngoài trời… tất cả được chăm chút để mang lại trải nghiệm sống cân bằng và tinh tế.

3 tầng khối đế trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh: CĐT).

Dưới chân tòa tháp là ba tầng trung tâm thương mại sầm uất, nơi những thương hiệu ẩm thực, mua sắm và giải trí cao cấp hội tụ, giúp cư dân tận hưởng phong cách sống “một bước chân, chạm nghìn tiện nghi”.

Chủ nhân Diamond Sky còn thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp của Van Phuc City: bệnh viện quốc tế, quảng trường nhạc nước lớn hàng đầu Đông Nam Á, phố đi bộ châu Âu sang trọng, bến du thuyền ven sông và công viên ven sông 3,4km.

Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận loạt tiện ích ngoại khu: Đại học Luật TPHCM, trung tâm thương mại Gigamall, siêu thị E-Mart, Landmark 81… Tất cả kết nối liền mạch, khẳng định giá trị sống thượng lưu.

Đầu tư đón sóng hạ tầng - Bước đi của những nhà tiên phong

Diamond Sky không chỉ là nơi an cư xứng tầm mà còn là cơ hội đầu tư hiếm có. Dự án mở rộng Quốc lộ 13, tuyến huyết mạch của thành phố sẽ nâng cấp lên 10 làn xe, rộng 60m, với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026, mở cánh cửa kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay trọng điểm.

Cùng với đó, tuyến Metro 3B đi ngang qua Van Phuc City hứa hẹn sẽ trở thành “đòn bẩy kép” giúp giá trị bất động sản nơi đây tăng trưởng theo thời gian.

Diamond Sky - nơi mỗi mét vuông không chỉ là một khoảng không gian sống, mà còn là sự khẳng định vị thế của chủ nhân. Từ vị trí, kiến trúc, tiện ích cho đến tiềm năng tăng trưởng, tất cả hội tụ để kiến tạo biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại TPHCM.

