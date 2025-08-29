Diamond Sky: Mô hình phức hợp căn hộ và trung tâm thương mại - từ thế giới tới TPHCM

Đây sẽ là nơi những tiện ích resort hòa quyện vào từng khoảnh khắc, nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân thượng lưu tại TPHCM.

Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Cảm hứng từ mô hình phức hợp của các đại đô thị

Trên thế giới, mô hình phức hợp “mixed-use” đã định hình phong cách sống mới - nơi con người tận hưởng trọn vẹn tiện ích, giải trí, thương mại và nghỉ dưỡng ngay trong cùng một công trình. Từ Hudson Yards (New York) - thành phố thu nhỏ với những tòa tháp chạm mây, đến Marina Bay Sands (Singapore) với hồ bơi vô cực ôm trọn đường chân trời, hay Iconsiam (Bangkok) - bản hòa tấu giữa văn hóa và thương mại bên sông Chao Phraya, tất cả đều chứng minh rằng cuộc sống hiện đại không còn giới hạn ở bốn bức tường.

Diamond Sky nổi bật với thiết kế sang trọng và đẳng cấp (Ảnh: CĐT).

Diamond Sky kế thừa tinh hoa ấy nhưng tinh chỉnh theo chất sống Việt: ba mặt hướng sông đón gió và ánh sáng, tầm nhìn trải rộng ra hồ Đại Nhật và mảng xanh của Van Phuc City. Mỗi buổi sáng, cư dân đón bình minh ngay tại ban công, cảm nhận hơi nước lành lạnh từ mặt sông và kết thúc ngày bằng hoàng hôn tím trên nền đô thị lung linh ánh đèn.

Trải nghiệm sống - Những tiện ích đặt cảm xúc làm trọng tâm

Bước chân vào Diamond Sky là bước vào một thế giới khác. Sảnh đón rộng mở, ốp đá và ốp gỗ sang trọng, ánh sáng vàng dịu như ôm lấy từng bước chân. Đội ngũ concierge 24/7 hiện diện để hỗ trợ mọi nhu cầu - từ nhận bưu kiện, đặt bàn nhà hàng, đến tư vấn dịch vụ.

Trên cao, hồ bơi vô cực ôm trọn tầm nhìn về sông và thành phố, bên cạnh là Sky Garden - những mảng xanh như treo lơ lửng giữa trời. Tầng 3 được thiết kế như “lá phổi xanh” với phòng gym và yoga view (tầm nhìn) sông, lounge thư giãn, phòng đọc sách yên tĩnh, khu vui chơi trẻ em và đặc biệt là phòng nhảy Tik Tok - không gian sáng tạo nội dung độc đáo dành cho giới trẻ và những tâm hồn ưa khám phá.

3 tầng khối đế dự án là trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh: CĐT).

Ở khối đế, trung tâm thương mại 3 tầng là điểm hội tụ của thời trang, ẩm thực và giải trí cao cấp, nơi cư dân và du khách có thể mua sắm, thưởng thức ẩm thực quốc tế hay xem phim mà không cần rời khỏi tòa nhà.

Lợi thế của Diamond Sky còn nằm ở việc hòa quyện với tiện ích toàn diện của Van Phuc City - khu đô thị ven sông quy mô 198ha. Cư dân chỉ cần vài phút đi bộ để đến hồ Đại Nhật 16ha, công viên Ocean World 10ha, quảng trường nhạc nước, phố đi bộ Kênh Sông Trăng, bến du thuyền Dragon Bay, hệ thống trường quốc tế, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, cùng công viên ven sông trải dài hơn 3km - nơi mọi thế hệ đều tìm thấy niềm vui và sự thư thái.

Phong cách sống - Bản giao hưởng tinh tế giữa quốc tế và bản địa

Nếu Hudson Yards là bản jazz rộn ràng của New York, Marina Bay Sands là bản giao hưởng hoành tráng giữa trời và nước, hay 8 House tại Copenhagen là khúc ballad của cộng đồng bền vững, thì Diamond Sky là bản tình ca của sự cân bằng - nơi nhịp sống năng động và những khoảnh khắc lặng yên hòa quyện.

Hồ bơi vô cực tại Diamond Sky mang đến những phút giây thư giãn (Ảnh: CĐT).

Tại đây, buổi sáng bắt đầu với tách cà phê bên ban công, buổi chiều thư giãn trong làn nước mát ở hồ bơi vô cực, và buổi tối đắm mình trong ánh đèn phố lung linh bên dưới. Diamond Sky không chỉ trao cho cư dân một mái nhà, mà còn là câu chuyện sống - nơi phong cách, ký ức và cảm xúc được nâng niu từng ngày.

