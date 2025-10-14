Diamond Sky - Dấu ấn kiến trúc độc tôn giữa thiên nhiên

Lớp ven sông - Dòng chảy đặc quyền

Diamond Sky tọa lạc ngay bên dòng sông Sài Gòn di sản, đoạn uốn lượn thơ mộng dài đến 3,4km - công viên ven sông dài nhất TPHCM, gần tương đương với công viên ven sông Paris dài 3,8km.

Diamond Sky nổi bật tại trung tâm Van Phuc City (Ảnh: Diamond Sky).

Cư dân nơi đây sẽ không chỉ ở gần sông, mà còn sống cùng nhịp thở của sông, nơi mỗi buổi sớm mai ánh nắng vàng trải dài trên mặt nước, mỗi hoàng hôn là một tuyệt tác màu sắc dành cho chủ nhân Diamond Sky.

Diamond Sky tọa lạc bên trong khu đô thị được 3,4km sông Sài Gòn bao bọc (Ảnh: Diamond Sky).

Vị trí ven sông và một dải công viên 3,4km ngay trước hiên nhà tạo nên lợi thế cho Diamond Sky. Đây không chỉ là cảnh quan mà còn góp phần gia tăng giá trị, giúp nơi đây trở thành tài sản truyền đời.

Lớp hồ cảnh quan - Trái tim xanh cho cư dân

Đối diện Diamond Sky là hồ Đại Nhật rộng 16ha, quy mô vượt cả Marina Bay Singapore (12ha) và gấp 6 lần Hồ Gươm (2,6ha). Hồ nước được ví như “trái tim xanh” điều hòa không khí cho toàn khu đô thị, đồng thời mang đến cảnh quan sống động.

Diamond Sky nổi bật với không gian xanh và hệ tiện ích đẳng cấp bao quanh (Ảnh: Diamond Sky).

Từ căn hộ Diamond Sky, chủ nhân chỉ cần mở khung cửa kính là cả một mặt hồ mênh mông trải ra trước mắt, nơi gió mang hơi nước mát lành len lỏi qua từng căn phòng, biến không gian sống thành một resort nhiệt đới ngay giữa lòng đô thị. Diamond Sky kiến tạo nên một nơi an cư nổi bật giữa TPHCM, mang tới căn hộ vừa có sông, vừa có hồ cho cư dân.

Lớp công viên và tiện ích - Hệ sinh thái nội khu khép kín

Ngay bên dưới Diamond Sky là một quần thể công viên, tiện ích nội khu, trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… được quy hoạch đan xen. Đây chính là lớp cảnh quan thứ ba - bảo chứng cho một phong cách sống khép kín nhưng không giới hạn.

Trung tâm thương mại Diamond Sky 30.000m2 bên dưới 3 tầng khối đế (Ảnh: Diamond Sky).

Cư dân Diamond Sky được hưởng tiện ích với chuỗi công viên chủ đề và đại lộ ngay trong nội khu. Đây là nơi trẻ em có công viên riêng để nô đùa, người lớn có khu dạo bộ rợp bóng cây và cộng đồng thượng lưu có những không gian văn hóa - nghệ thuật để kết nối. Một “thành phố trong thành phố” nhưng mọi tiện ích đều chỉ cách căn hộ vài bước chân.

Lớp không gian sống riêng tư

Trên quỹ đất gần 2ha, Diamond Sky chỉ giới thiệu 296 căn hộ siêu sang - một mật độ hiếm hoi ngay giữa đô thị. Mỗi căn hộ có diện tích từ 64m² đến hơn 350m², mở ra không gian sống độc bản, nơi thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện.

Diamond Sky mang đến trải nghiệm sống cao cấp (Ảnh: Diamond Sky).

Nếu ba lớp cảnh quan bên ngoài mang đến đặc quyền thiên nhiên, thì lớp cuối cùng - không gian sống bên trong - chính là tuyên ngôn sống của mỗi chủ nhân. Từng chi tiết được chọn lọc tinh tế, từng đường nét nội thất đều được nâng tầm như một tác phẩm nghệ thuật.

Trong bức tranh đô thị TPHCM, Diamond Sky nổi bật là tác phẩm kiến trúc - cảnh quan hội tụ đủ cả 4 lớp giá trị: sông - hồ - công viên - không gian sống. Một đặc quyền mà hiếm thấy dự án nào khác có thể sao chép, một chuẩn mực mới nơi thiên nhiên, kiến trúc và phong cách sống hòa làm một. Diamond Sky với lợi thế pháp lý giúp khách hàng yên tâm khi chọn an cư và đầu tư.

