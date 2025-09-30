Diamond Sky - Chốn an cư, một bước chạm nghìn ước mơ

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh: CĐT).

Vị trí khởi nguồn sống đỉnh cao

Trong thế giới bất động sản, vị trí là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Nếu Central Park New York được ngưỡng mộ bởi công viên huyền thoại, Marina Bay Singapore kiêu hãnh với vịnh ánh sáng, thì Diamond Sky sở hữu lợi thế tọa lạc ngay “trái tim” khu đô thị Vạn Phúc - “thành phố đáng sống” bậc nhất TPHCM.

Trên quỹ đất đắt giá ven sông Sài Gòn, Diamond Sky mở ra tầm nhìn kép: phía trước là công viên ven sông dài 3,4km, phía sau là hồ Đại Nhật rộng 16ha. Mỗi khung cửa kính nơi đây không chỉ mở ra cảnh quan, mà mở ra một vũ trụ sống đỉnh cao, nơi chủ nhân được đặc quyền thưởng lãm thiên nhiên như một phần tài sản riêng.

Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm khu đô thị mặt tiền Quốc lộ 13 (Ảnh: CĐT).

Diamond Sky kết nối liền mạch với trung tâm TPHCM qua quốc lộ 13 mở rộng, đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến Metro số 3B trong tương lai. Đây không đơn thuần là một nơi để ở, mà là giao điểm của giá trị sống, đầu tư.

Thiết kế vượt chuẩn - Kiệt tác không dành cho số đông

Diamond Sky không chỉ là một tòa tháp căn hộ; mà là tuyên ngôn của kiến trúc đỉnh cao. Lấy cảm hứng từ những viên kim cương, công trình được chạm khắc bằng ngôn ngữ ánh sáng, đường nét và tỷ lệ hoàn hảo. Mỗi căn hộ, từ 64m² đến hơn 350m², được thiết kế mở thoáng, đón trọn vẹn hơi thở của sông, ánh sáng tự nhiên và nhịp điệu của thành phố.

Nội thất tại Diamond Sky được tinh tuyển với sự đồng hành của các thương hiệu quốc tế, để từng chi tiết trở thành điểm nhấn nghệ thuật. Đó không còn là nơi trú ngụ, mà là không gian sống tái định nghĩa xa xỉ: nơi từng mảng sáng, từng khoảng trống đều gợi nên khí chất và cá tính độc bản của gia chủ.

Nội thất căn hộ Diamond Sky đến từ các thương hiệu quốc tế (Ảnh: CĐT).

Tiện ích nội khu kiến tạo trải nghiệm như một resort trên tầng mây: hồ bơi vô cực hướng sông, sky bar - lounge riêng biệt, khu gym - spa - yoga theo chuẩn quốc tế, vườn thượng uyển xanh mướt trên tầng cao. Đó là những đặc quyền không dành cho số đông, mà dành riêng cho cộng đồng thượng lưu biết cách tận hưởng và biết mình xứng đáng.

Sự giới hạn làm nên quyền lực

Trên quỹ đất rộng gần 2ha, Diamond Sky chỉ giới thiệu 296 căn hộ và 7 căn shophouse. Trong khi các dự án cao tầng khác chen chúc với mật độ dày đặc, Diamond Sky chọn lối đi ngược: giảm số lượng để nâng tầm giá trị. Mật độ thấp hiếm hoi này không chỉ đảm bảo sự riêng tư, mà còn là bảo chứng cho giá trị dài lâu.

Trung tâm thương mại Diamond Sky 30.000m2 bên dưới 3 tầng khối đế (Ảnh: CĐT).

Mỗi căn hộ ở Diamond Sky giống như một phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập xa xỉ. Khi sở hữu, gia chủ không chỉ nắm trong tay một sản phẩm bất động sản, mà còn sở hữu một biểu tượng của sự khác biệt, quyền lực thượng lưu và đẳng cấp khó sao chép.

Diamond Sky chọn cách định vị cuộc sống theo chuẩn mực mới: không chạy theo số đông, không chiều lòng tất cả, chỉ phục vụ những người biết rõ mình là ai và mình xứng đáng với điều gì.

Diamond Sky - Biểu tượng mới của sống thượng lưu

Khởi công từ tháng 8, Diamond Sky không chỉ là dự án bất động sản, mà là sự kiện mang tính đột phá cho thị trường bất động sản siêu sang tại TPHCM. Đây là nơi nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên, kiến trúc chạm tới tinh hoa, cộng đồng tinh hoa kiến tạo di sản cho thế hệ mai sau.

Diamond Sky - một bước chạm nghìn ước mơ. Những ai đủ tầm, bản lĩnh và tinh tế mới có thể bước vào giấc mơ này. Khi đã chạm đến, đó không còn là mơ, mà là chuẩn mực sống thượng lưu được định nghĩa lại bởi chính những chủ nhân xứng tầm.

Thông tin liên hệ:

Diamond Sky

Hotline: 1800 63 63

Website: diamondsky.khudothivanphuc.com.vn

Email: sales@vanphucsky.com.vn