Lộ diện 113 vị trí xây nhà ở xã hội của Đà Nẵng

Ngày 23/5, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết UBND thành phố đã ban hành quyết định danh mục 113 vị trí khu đất để phát triển nhà ở xã hội. Danh mục này phân bố rộng từ khu vực trung tâm, ven biển, các đô thị mới đến vùng công nghiệp và khu kinh tế. Các khu đất được chia thành hai nhóm gồm khu vực đang triển khai dự án và quỹ đất dự kiến đầu tư.

Một khu nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đáng chú ý, nhóm đất nằm trong quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông được xem là khu vực nổi bật nhờ vị trí tương đối gần trung tâm thành phố, giá trị quỹ đất cao. Các vị trí nhóm này tập trung quanh khu chung cư số 10 Trịnh Công Sơn (phường Hòa Cường), dọc tuyến Chu Huy Mân (phường Sơn Trà), cùng một số khu thuộc phường Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh đó, một cụm quỹ đất lớn được bố trí tại khu đổi mới sáng tạo, tập trung ở phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, khu vực phía Nam cầu Cẩm Lệ và phường Ngũ Hành Sơn.

Ở hành lang công nghiệp phía Tây Bắc thành phố, nhiều vị trí được quy hoạch tại phường Hòa Khánh, Hải Vân, khu công nghệ cao và các phân khu liên quan đến quy hoạch cảng biển Liên Chiểu. Đây là khu vực tập trung đông lao động, công nhân.

Danh mục cũng mở rộng về phía Nam thành phố với khu đất tại Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Núi Thành, các khu nhà ở dành cho công nhân, người thu nhập thấp và một số ô đất thuộc phường Hội An Tây, Điện Bàn Đông.

Ngoài ra, một số khu được bố trí theo cơ chế quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị, khu dân cư như Khu đô thị Thanh Hà, Bàu Ốc Hạ (phường Hội An Tây), Khu đô thị Điện Thắng Nam (phường An Thắng), Khu đô thị Vịnh An Hòa 1 (xã Núi Thành) hay Khu dân cư Đông Cầu Hương An (xã Xuân Phú).

Về quy mô, nhiều khu đất có diện tích nhỏ dưới 1ha, có các khu diện tích lớn đến hơn 10ha nằm tại khu công nghiệp, khu đô thị mới và khu kinh tế nơi có nhiều lao động, cư dân.