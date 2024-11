Đề xuất tăng diện tích sử dụng tại căn hộ chung cư TPHCM để xác định dân số

Vừa qua, Sở Xây dựng TPHCM có dự thảo quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp. Dự thảo đưa ra 2 phương pháp tính gồm xác định theo chỉ tiêu 3,5 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Theo phương pháp xác định theo cơ cấu phòng và diện tích làm nhà ở thương mại, căn hộ 1 phòng ở có diện tích từ 25m2 đến dưới 35m2 tính cho 1 người ở, từ 35m2 đến dưới 50m2 cho 2 người ở. Căn hộ 2 phòng ở và 3 phòng ở cũng tương tự, tối đa từ 125m2 trở lên cho 6 người ở.

Dự thảo này đang đưa ra số liệu thấp hơn so với quy định tại Hà Nội. Tại Hà Nội, chỉ tiêu được xác định 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở, diện tích cũng lớn hơn so với dự thảo của TPHCM (bảng so sánh cụ thể bên dưới).

So sánh dự thảo quy định phương pháp xác định dân số của TPHCM và Hà Nội để làm nhà ở thương mại.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - nói tham khảo phương pháp tính cho thấy Hà Nội có cách tính hợp lý hơn theo hướng tăng diện tích sử dụng nhà ở bình quân của người dân để tạo nên môi trường sống chất lượng hơn so với dự thảo của TPHCM.

Ông Châu lấy ví dụ với căn hộ 2 người ở, Hà Nội cho phép quy hoạch căn hộ đến 70m2 nhưng tại TPHCM thì dự kiến chỉ cho phép đến 60m2. Trong khi cả 2 thành phố đều là đô thị loại đặc biệt và đều định hướng phát triển thành đô thị đa trung tâm với nhiều đô thị vệ tinh tại các quận vùng ven và các huyện ngoại thành, là nơi có quỹ đất lớn, tạo không gian sống chất lượng cho các gia đình.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Sở Xây dựng trình UBND TPHCM, cân nhắc lại để ban hành quyết định này một cách hợp lý nhất để định hướng phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới và chỉnh trang, tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu hiện đại, nâng cao chất lượng nhà ở và tăng diện tích nhà ở bình quân cho người dân. Bởi hiện nay, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại TPHCM chỉ mới đạt khoảng 23m2, thấp hơn mức diện tích nhà ở bình quân đầu người 27,8m2 năm 2023 của cả nước.

Hiệp hội cũng đề nghị sửa đổi theo hướng tăng diện tích sử dụng căn hộ theo từng cách xác định dân số, cụ thể được thể hiện ở bảng bên dưới.

HoREA đề xuất sửa đổi dự thảo theo hướng tăng diện tích sử dụng căn hộ.

Nói với phóng viên báo Dân trí, chuyên gia bất động sản Đinh Minh Tuấn cho biết diện tích ở bình quân đầu người tại TPHCM đã thấp hơn cả nước, nếu nay thành phố tính dân số theo phần diện tích nhỏ sẽ khó cải thiện tình hình. Ngoài ra, diện tích thấp cũng khiến người dân đổ về trung tâm sinh sống nhiều hơn, hạ tầng tiện ích sẽ bị quá tải, việc giãn dân ra vùng ven gặp nhiều khó khăn hơn.

Để giải quyết bài toán này, ông Tuấn cho rằng thành phố có thể cân nhắc việc tính dân số theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng với tùy từng khu vực phù hợp, phân loại quận trung tâm, cận trung tâm, vùng ven…

Đồng thời, đi cùng với quy định về dân số, thành phố cần chú trọng tới quy định về tiện ích xung quanh các tòa nhà chung cư, chung cư hỗn hợp, để người dân có thể có môi trường sống tốt hơn.