Đất Xanh Miền Trung đồng loạt trao sổ hồng, sổ đỏ dự án đến khách hàng

Dân trí Doanh nghiệp cho thấy năng lực phát triển dự án và uy tín khi liên tục ra mắt dự án mới, song song với xây dựng dự án và hoàn thiện pháp lý các dự án có sẵn.

Mới đây, Đất Xanh Miền Trung tiến hành giao sổ đỏ của cả hai dự án nằm dọc sông Cổ Cò do doanh nghiệp đầu tư và phát triển - Regal One River và One World Regency.

Trong bối cảnh pháp lý là vấn đề đau đầu của không ít dự án bất động sản tại Việt Nam, là nỗi lo lắng của khách hàng khi quyết định đầu tư thì Đất Xanh Miền Trung cho thấy uy tín và năng lực phát triển đáng ngưỡng mộ của mình, là thương hiệu bảo chứng cho các dự án.

Sổ đỏ của đất nền dự án One World Regency và sổ hồng villa Regal One River được trao cho khách hàng

Đại diện Đất Xanh Miền Trung cho biết: "Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý khách hàng, cư dân dự án đã tin tưởng, lựa chọn hàng loạt dự án của chúng tôi. Sự ủng hộ lâu dài của quý khách là động lực để chúng tôi phát triển các dự án ngày càng quy mô, chất lượng. Trong thời gian tới, Đất Xanh Miền Trung sẽ ra mắt nhiều dự án trải dài 18 tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và đặc biệt, chuyển đổi trạng thái phát triển hệ sinh thái gồm Homes - Malls - Hotels - Office - Food, mang đến trải nghiệm toàn diện, đặc quyền cho cư dân thuộc hệ sinh thái Đất Xanh Miền Trung".

Regal One River - khu villas nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế "đáng sống nhất"

Regal One River là khu villa hạng sang đạt giải "Khu đô thị đáng sống nhất 2020", gồm dãy villa 100% mặt đường và ven sông Cổ Cò với kiến trúc, vật liệu xây dựng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, mang đến trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp quốc tế.

Mỗi villa được định giá cả triệu USD và đặc biệt, căn villa do Đất Xanh Miền Trung hoàn thiện nguyên căn có giá xấp xỉ 2 triệu USD cũng đã tìm được chủ nhân của mình chỉ sau một thời gian ngắn.

Toàn bộ mặt sau villa sử dụng kính hộp 2 lớp (Double Glass) phủ LowE, khổ kính cao 7m ấn tượng, tôn vinh tối đa view sông Cổ Cò

Hiếm có công trình nào tại miền Trung lại được đầu tư đạt chuẩn quốc tế cho từng hàng mục từ vật liệu xây dựng (SPEC), nội thất, ánh sáng đến quy trình thi công tỉ mỉ và nghiệm thu khắt khe như Regal One River của Đất Xanh Miền Trung.

Toàn bộ mặt dựng hoàn toàn ốp đá Marble dòng Carrara White nhập khẩu Italia và kính hộp 2 lớp phủ LowE, khổ kính cao 7m ấn tượng, tôn vinh tối đa view sông Cổ Cò. Bên cạnh đó là hệ thống ánh sáng đẳng cấp quốc tế với thiết bị chiếu sáng đồng bộ hãng Orbit (Mỹ), Occhio Mito, Tobias Grau (Đức) và Catellani-Smith (Italia). Nội thất được đặt hàng đóng riêng từ các thương hiệu Italia.

Đá Marble Carrara White nhập khẩu Italia mang đến vẻ đẹp trường tồn, trang nhã cho toàn khu villa

One World Regency - khu đô thị cao cấp quy tụ tiện ích quốc tế

Dự án One World Regency nằm ở phía Bắc Quảng Nam, giáp Đà Nẵng trên vị trí chiến lược ven sông Cổ Cò - dòng sông sớm được khơi thông tạo thành tuyến đường thủy mới nối liền Đà Nẵng, Hội An.

Công viên ven sông, công viên nội khu, tổ hợp sân thể thao là những tiện ích cao cấp hiếm dự án nào thực hiện với tính hoàn thiện cao như One World Regency

One World Regency thuyết phục khách hàng không chỉ bằng pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng được hoàn thiện trước khi ra mắt dự án mà còn hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp theo mô hình khu đô thị đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng.

Đất Xanh Miền Trung đặc biệt dành nhiều tâm huyết và nguồn đầu tư cho hệ thống các công viên: từ công viên ven sông, công viên vui chơi đến khu thể thao phức hợp cầu lông, tennis, bóng chuyền, du thuyền ven sông.

Hệ sinh thái Đất Xanh Miền Trung chọn One World Regency là địa điểm đầu tiên khai trương dịch vụ Regal Food - phân phối thực phẩm hữu cơ nhập khẩu châu Âu chất lượng cao

Sắp tới, One World Regency cũng là dự án được Đất Xanh Miền Trung tiên phong phát triển dịch vụ Regal Food theo lộ trình hệ sinh thái của công ty. Trong thời gian tới, một phân khu phân phối thực phẩm cao cấp châu Âu đạt các chứng chỉ quốc tế về thành phần, nguồn gốc hữu cơ sẽ được vận hành ngay tại One World Regency, mang lại trải nghiệm cuộc sống thượng lưu khác biệt cho cư dân dự án và khu vực lân cận.

Thông tin chi tiết: https://www.datxanhmientrung.com/

Hotline: 0236 6 266 266

Trường Thịnh