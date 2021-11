Đất nền vùng ven TPHCM hút khách sau dịch

Dân trí Thị trường bất động sản vùng ven với nhiều tiềm năng tăng trưởng đang thu hút giới đầu tư, nhất là khi quỹ đất tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, giá đất đô thị tăng cao.

Xu hướng thị trường bất động sản vùng ven tại TPHCM

Khi TPHCM và các tỉnh phía Nam (Bình Dương, Long An, Đồng Nai) từng bước mở cửa nền kinh tế và có kế hoạch sống chung với Covid-19, hoạt động mở bán bất động sản vùng ven sôi động trở lại.

Với vị thế tiếp giáp TPHCM, một số thị trường các tỉnh vùng ven trước đây có quỹ đất rộng nay rơi vào tình trạng khan đất, giá cao. Song, tại nhiều khu vực ở Long An, quỹ đất còn nhiều, vị trí thuận lợi, giá cạnh tranh.

Long An hấp dẫn nhà đầu tư khi nơi đây đang có gần 2 triệu dân, nhiều dự án cơ sở hạ tầng đã và đang được triển khai. Tỉnh tiếp giáp với phía Nam Sài Gòn thông qua đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50, không chỉ thuận tiện khi di chuyển mà còn hưởng lợi từ địa thế của Nam Sài Gòn.

Toàn cảnh tỉnh Long An (Ảnh: Báo Long An).

Long An sở hữu hệ thống giao thông quan trọng, là cửa ngõ, nơi kết nối giữa TPHCM (trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam) và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tỉnh Long An hiện có tiềm năng để phát triển kinh tế một cách toàn diện. Giai đoạn 2021 - 2025, Long An dự kiến chi gần 30.000 tỷ đồng cho hệ thống hạ tầng, quyết tâm hoàn thiện đường ĐT830E, đoạn từ nút giao với cao tốc TPHCM - Trung Lương đến ĐT830 (đường vành đai 4), và hoàn thiện trục động lực TPHCM - Long An - Tiền Giang, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Không chỉ sở hữu dự án hạ tầng lớn, Long An cũng đang nỗ lực đầu tư dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ. Cụ thể, Long An đang quy hoạch khu kinh tế 3.200 ha xoay quanh cảng quốc tế Long An.

Giá trị bất động sản Long An trong 2-3 năm tới sẽ có chỉ số tăng trưởng, trong đó có phân khúc đất nền. Đây là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang quan tâm đến thị trường bất động sản tại tỉnh Long An.

Khu dân cư Long Kim II Bến Lức được nhiều nhà đầu tư quan tâm

Đại diện chủ đầu tư Khu dân cư Long Kim II cho biết, hội tụ lợi thế từ vị trí đắc địa, được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện, phát triển bởi nhà đầu tư uy tín, Khu dân cư Long Kim II nằm tại trung tâm thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An được kỳ vọng sẽ góp nhiệt cho sự phục hồi của thị trường bất động sản đất nền những tháng cuối năm 2021.

Huyện Bến Lức đang là trung tâm phát triển mới với nhiều đột phá, được xem là cửa ngõ giao thông quan trọng, cầu nối giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây. Nơi đây có hệ thống giao thông được chú trọng đầu tư và phát triển đồng bộ, với nhiều tuyến đường lớn chạy qua như quốc lộ N2, quốc lộ 1A, quốc lộ 824, quốc lộ 825…

Tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành khi hoàn thiện sẽ giúp rút ngắn thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa từ Long An tới TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, hứa hẹn thúc đẩy kinh tế xã hội tại huyện Bến Lức ngày càng phát triển.

Bến Lức đang là huyện phát triển công nghiệp của tỉnh Long An, tập trung các khu công nghiệp lớn như: khu công nghiệp Nhựt Chánh, khu công nghiệp Thuận Đạo, khu công nghiệp Phúc Long, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2… góp phần thu hút vốn FDI cho Long An. Trong 10 tháng đầu năm, Long An thu hút 3,68 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đăng ký của cả nước.

Chủ đầu tư Hoàng Long cho biết, so sánh với mức giá của ba tỉnh vùng ven tỉnh Long An, mức giá bất động sản tại đây 14-30 triệu đồng/m² trong khi phân khúc đất nền nhà phố 3 tỉnh vùng ven TPHCM như Tây Ninh, Đồng Nai dao động 30-50 triệu đồng/m²; khu vực Bình Dương 30-100 triệu đồng/m².

Khu dân cư Long Kim II đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Khu dân cư Long Kim II được chủ đầu tư Hoàng Long mở bán 70 lô cuối cùng mức giá 14-30 triệu đồng/m².

Với quy mô 24 ha, được quy hoạch và thiết kế theo mô hình khu liên hợp giữa dân cư, thương mại, thể thao giải trí và giáo dục… khu dân cư Long Kim II đang dần trở thành một khu đô thị mới. Hệ thống điện nước ngầm hoàn chỉnh, sử dụng một nguồn nước sạch được cung cấp bởi công ty cấp nước Hoàng Long. Chủ đầu tư cho biết, các công trình công cộng và dịch vụ trong khu dân cư được bố trí hài hòa, thuận tiện, mang đến không gian sống trong lành và tiện ích cho cư dân. Đây là những lý do các sản phẩm đang được nhà đầu tư săn đón.

Trường Thịnh