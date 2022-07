Đất nền vùng lân cận Thủ đô hấp dẫn nhà đầu tư

Thị trường bất động sản vùng ven Thủ đô vẫn có sức hút riêng nhờ sự đi trước của hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cũng như hạ tầng xã hội. Hơn hết, những yếu tố "tăng lực hấp dẫn" này rõ nét và có cơ sở hình thành.

Hạ tầng giao thông đi trước đón đầu là một trong những yếu tố góp phần gia tăng "lực hấp dẫn" của bất động sản ven Thủ đô (Ảnh: Ngọc Lê).

Tại thị trường đón nhận thông tin lên quận đã có sự gia tăng, An Phát Land - đơn vị phân phối nhiều dự án bất động sản khu vực Hoài Đức cho biết, giá đất tại đây tăng 10-20% theo từng năm. Theo đó, giá đất tại Hoài Đức liên tục biến động trong 2 năm đại dịch. Đến thời điểm hiện tại, giá bất động sản huyện Hoài Đức ở những vị trí đắc địa như mặt đường Sơn Đồng khoảng 200-250 triệu đồng/ m2; mặt tiền đường Quốc lộ 32 thuộc thị trấn Trạm Trôi, mặt phố Lai Xá, giá bán đã ngoài 200 triệu đồng/m2. Bất động sản vị trí mặt tiền đường thuộc Thiên Đường Bảo Sơn, giá chào bán cũng đang ở mức 150-180 triệu đồng/m2. Khu vực Kim Chung Di Trạch giá đất đang ở mức khoảng 100-140 triệu đồng/m2. Ngay cả các vị trí sâu trong làng, ngõ nhỏ rộng khoảng 2 m, ô tô không vào được thuộc An Khánh, An Thọ, La Phù, Đông La… giá đất được chào bán 30-35 triệu đồng/m2.

Cung đường đắt giá, giúp tạo lực đẩy của thị trường bất động sản khu vực Hoài Đức (Ảnh: Ngọc Lê).

Khảo sát thực tế tại Hoài Đức, khu vực này không chỉ có thông tin về việc lên quận mà còn liên quan tới quy hoạch đường Vành đai 4, nên giá đất đã có nhiều biến động. Bên cạnh đó, một số khu vực quanh các tuyến đường lớn như tuyến đường Vành đai 3,5, Hoàng Quốc Việt kéo dài, tuyến Tỉnh lộ 422, cung đường "triệu đô" - Trịnh Văn Bô kéo dài kết nối giữa Hoài Đức với Nam Từ Liêm và đường Vành đai 3, tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32, gần tuyến metro 8 dự kiến hoàn thành trước năm 2030… cũng ghi nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Sức hút của bất động sản khu vực Hoài Đức không thể không nhắc tới những quỹ đất được quy hoạch bài bản, bao quanh các dự án của các chủ đầu tư lớn như Sunshine, Vingroup, Geleximco…

Ghi nhận cho thấy, không chỉ ở Hoài Đức, sau một thời gian gần như bị quên lãng, đất nền Mê Linh cũng nhanh chóng lọt tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư trong năm 2022. Theo đó, các chuyên gia bất động sản cũng chỉ ra 3 yếu tố khiến đất Mê Linh được quan tâm ở thời điểm hiện tại, đó là: Quy hoạch Thủ đô 2 bên sông; Mê Linh lên thành phố vệ tinh; thêm 10 cây cầu bắc qua sông Hồng; Vingroup xin đầu tư đường Vành đai 4 qua Mê Linh.

Thị trường bất động sản Mê Linh đang trở mình thức giấc, sôi động hơn so với trước (Ảnh: Ngọc Lê).

Sau khi được phê duyệt quy hoạch chung, thị trường bất động sản Mê Linh khởi sắc trở lại, giá đất nền tại đây cũng tăng 10-20% so với cùng kỳ năm 2021. Ở thời điểm hiện tại, khu vực này có khoảng 50 dự án tập trung tại các xã ven đại lộ Võ Văn Kiệt như xã: Tiền Phong, Tráng Việt, Thanh Lâm, Đại Thịnh, thị trấn Quang Minh.

Lấy vì dụ về Hoài Đức và Mê Linh - 2 "điểm nóng" thu hút sự quan tâm của giới đầu tư ở thời điểm hiện tại để thấy rõ những khu vực này "tạo sóng" không phải không có cơ sở. Ngược lại, những yếu tố tạo "lực đẩy" gia tăng giá trị cho bất động sản các khu vực này đã và đang hoàn thiện mỗi ngày. Đây cũng sẽ là tiền đề để thúc đẩy tiềm năng của thị trường bất động sản vùng cận Thủ đô trong tương lai gần.

Hội tụ nhiều tiềm năng ấn tượng, bất động sản Hoài Đức hay các khu vực lân cận Hà Nội được đánh giá là cơ hội đầu tư hấp dẫn để đón đầu làn sóng phục hồi của thị trường bất động sản ven Thủ Đô. Với những giá trị đã và đang hiện hữu, đây cũng sẽ là thị trường hứa hẹn mang đến nhịp thanh khoản sôi động tại khu vực phía Bắc.