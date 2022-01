Đất nền An Residence kỳ vọng thỏa "cơn khát" đất nền sổ đỏ cho nhà đầu tư

Chính sách thanh toán hấp dẫn

Giá nhà đất tăng liên tục khiến cơ hội sở hữu tổ ấm của những gia đình không có nhiều vốn càng trở nên khó khăn. Nhằm hỗ trợ người mua, chủ đầu tư An Residence tung ra thị trường các sản phẩm với mặt bằng giá hấp dẫn và chính sách thanh toán linh hoạt.

Ngay trong sự kiện công bố, nhìn thấy tiềm năng giá trị của An Residence, nhiều khách hàng sau khi tham quan đã nhanh chóng lựa chọn và sở hữu. Chị Mai Anh, nhà đầu tư mua cùng lúc 2 nền nhà phố cho biết: "Mình hài lòng vì thấy đây là sản phẩm hiếm, đã có sổ đỏ, ngân hàng cho vay ưu đãi và nhận thấy tiềm năng giá cao nên đã chọn mua".

Anh Bảo Nguyên, đang làm việc tại Thuận An đã chọn mua một nền shophouse ngay mặt tiền đường Thuận An Hòa cho rằng: "Dự án có vị trí ngay mặt tiền đường lớn trung tâm Thuận An, liền kề chợ, khu dân cư sầm uất hiện hữu cùng quy hoạch bài bản, chỉn chu, hạ tầng đồng bộ, sẽ thuận tiện cho việc kinh doanh, mua bán hoặc nếu sau này có nhu cầu cho thuê lại cũng dễ dàng".

Với những lợi thế mang lại, An Residence được nhiều khách hàng quan tâm vì là dòng sản phẩm đất nền sổ đỏ hiếm hoi trong giai đoạn siết chặt thủ tục pháp lý các dự án bất động sản.

Phối cảnh nhà phố được thiết kế theo quy chuẩn một trệt 2 lầu theo phong cách hiện đại, sang trọng tại An Residence.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, có đơn giá từ 36 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), An Residence là dự án đất nền hấp dẫn tại thị trường Thuận An, với mức giá khá cạnh tranh so với vùng Thủ Đức liền kề. Khách hàng sẽ được nhận gói hỗ trợ tài chính từ ngân hàng lên đến 80% giá trị sản phẩm trong kỳ hạn vay kéo dài tới 30 năm.

Theo chủ đầu tư, An Residence là dự án đất nền tại Bình Dương hoàn tất pháp lý, sổ đỏ trao tay từng nền, giúp khách hàng yên tâm hơn với quyết định "xuống tiền" của mình. Với chi phí đầu tư ban đầu hợp lý và lợi ích của đòn bẩy tài chính, các sản phẩm bên trong dự án có tiềm năng sinh lợi khả quan nhờ biên độ tăng giá của thị trường Bình Dương.

An Residence có quy mô gần 200 nền, đa dạng sản phẩm gồm dòng shophouse (một trệt, 3 lầu) và nhà phố (một trệt, 2 lầu), diện tích lại vừa vặn với không gian đô thị (4,5x15 m). Dự án còn có quy hoạch đồng bộ thông qua hệ thống giao thông nội khu rộng lớn (lộ giới 12-13 m), công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa.

Tọa lạc ngay giữa trung tâm của TP Thuận An (Bình Dương), An Residence nằm ngay mặt tiền đường 22/212 - Thuận An Hòa, liền kề với 2 tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 13 và Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, từ đó kết nối thuận tiện với TP Thủ Dầu Một, Dĩ An hay đi về TPHCM. Bao quanh dự án là loạt khu công nghiệp trọng điểm lớn của miền Nam như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, Sóng Thần với hàng trăm nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống và làm việc.

Nằm trong khu dân cư sầm uất hiện hữu, xung quanh là các tiện ích ngoại khu như siêu thị, chợ, bệnh viện, giáo dục đủ cấp, cách trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf quốc tế Sông Bé… khu dân cư An Residence có thể dùng cho mục đích để ở, buôn bán hay cho thuê mặt bằng.

Phối cảnh khu phố thương mại sầm uất với thiết kế một trệt 3 lầu ngay mặt tiền Thuận An Hòa.

Tiềm năng tăng giá trong dài hạn

Là dự án đất nền ở trung tâm Bình Dương, An Residence sở hữu tiềm năng tăng giá. Theo đánh giá của hãng DKRA, phân khúc đất nền trong năm 2021 ghi nhận 46 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 6.220 sản phẩm tại thị trường TPHCM và các tỉnh giáp ranh. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 4.697 nền, tương đương 76% nguồn cung mới.

Đất nền tiếp tục là kênh đầu tư hàng đầu, nhưng thị trường vùng phụ cận sẽ chiếm giữ vị thế chủ lực trong tổng nguồn cung mới do quỹ đất tại TPHCM ngày càng khan hiếm. Trong đó, những dự án quy mô lớn, được phát triển bởi những thương hiệu uy tín cộng với giá bán phù hợp và nhiều chính sách chiết khấu, ưu đãi là tâm điểm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Thời điểm hiện nay được các chuyên gia xác định là phù hợp để nhà đầu tư chốt mua vì giá bất động sản được dự đoán tiếp tục leo thang. Theo lãnh đạo CBRE, nguồn cung bất động sản 2022 sẽ phục hồi và tăng với năm trước. Nhưng so với nhu cầu thì "không ăn thua" nên trong 2 năm tới vẫn có sự lệch pha về cung cầu. Các yếu tố đầu vào như chi phí đất, vật liệu, nhân công vẫn trên đà tăng. Tất cả sẽ dẫn đến sự tăng giá bất động sản các năm tới.

"Sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trung tâm Bình Dương, mặt bằng giá phù hợp với "khẩu vị" đầu tư song song với gói hỗ trợ tài chính tốt, An Residence mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn ngay đầu năm cho khách hàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tận hưởng không gian sống chất lượng, văn minh cho nhiều gia đình ở Bình Dương", đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ.

