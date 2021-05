Danh Khôi chia sẻ định hướng phát triển nguồn nhân lực cho tập đoàn

Dân trí Bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn Danh Khôi tập trung đầu tư vào nhân sự để xây dựng đội ngũ chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, nòng cốt và chất lượng cao, cùng thực hiện mục tiêu tổng doanh thu đến 2025 là 224.000 tỷ đồng.

Chuyên viên tư vấn trên thị trường bất động sản - "khát" người tài

Năm 2020 là một năm có nhiều thách thức nhưng kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng, đạt mức 2,91%. Song song đó, thị trường bất động sản cũng có nhiều bước tăng trưởng khả quan, cụ thể, về nhà ở thương mại có 743 dự án với 232.559 căn hộ được cấp phép và 288 dự án với 57.149 căn hộ hoàn thành (trong năm 2019 chỉ có 335 dự án với 175.801 căn hộ được cấp phép và 186 dự án với 66.155 căn hộ hoàn thành.

Theo các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản đã tăng trưởng quá nhanh so với sự phát triển của nguồn lực nhân sự trong lĩnh vực này. Nguyên nhân chính đến từ vấn đề đào tạo chính thống, khi thị trường còn chưa có nhận định chính xác về vai trò và hình ảnh của một chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên nghiệp và sự khan hiếm các đơn vị đào tạo chuyên môn uy tín và chất lượng.

Một trong các tập đoàn am hiểu về hiện trạng này có thể kể đến Danh Khôi - nhà phát triển bất động sản, có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý hệ thống hơn 1.200 chuyên viên tư vấn.

Tính riêng năm 2020, Danh Khôi có tới hơn 4.000 sản phẩm được trao cho khách hàng, trong nhiều dự án tiêu biểu như The Aston Luxury Residences Nha Trang, Astral City - Bình Dương, Kỳ Co Gateway - Quy Nhơn và dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng…

Dự án The Aston Luxury Residence

Dự án Kỳ Co Gateway

Dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng

Năm 2021, với tốc độ phát triển nhanh và đa dạng cùng 10.000 sản phẩm dự kiến tung ra thị trường, Tập đoàn Danh Khôi đã lên chiến lược tập trung vào trụ cột nhân sự để hướng đến việc phát triển bền vững. Theo đó, đến hết quý III, Tập đoàn Danh Khôi sẽ hoàn tất tuyển dụng và đào tạo cho 1.500 vị trí là chuyên viên tư vấn bất động sản.

Giải pháp giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để xây dựng tính bền vững cho tập đoàn

Xác định được tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao với sự phát triển bền vững của Tập đoàn, Ban Lãnh đạo đã đưa ra những giải pháp thiết thực để thu hút tuyển dụng, duy trì và đẩy mạnh công tác đào tạo để nhằm xây dựng trụ cột nhân sự vững vàng.

Về mặt tuyển dụng, Tập đoàn Danh Khôi đưa ra các chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn để "trải thảm đỏ" thu hút nhân sự đã có nền tảng năng lực chất lượng cao . Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Phó tổng Giám đốc khối vận hành cho biết "năm 2021 tập đoàn đã nâng tổng quỹ lương thưởng hơn 30% so với năm 2020, đồng thời cung cấp quyền mua cổ phiếu ESOP và hỗ trợ lên đến 20% cho nhân viên tập đoàn khi mua nhà an cư".

Để nâng cao chất lượng nhân sự cũng như duy trì tính bền vững của nguồn nhân lực trong Tập đoàn, Danh Khôi xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhiều cấp độ chuyên viên tư vấn. Với nhóm nhân sự trẻ, tiềm năng, Danh Khôi chú trọng đào tạo kỹ năng, xây dựng phong thái và kiến thức tổng quan ngành bất động sản. Với nhóm nhân sự đã có kinh nghiệm, Tập đoàn sẽ đào tạo chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, tư vấn tài chính, quản trị…

Bên cạnh đó Danh Khôi chú trọng xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, chuyên nghiệp với hệ giá trị cốt lõi bao gồm Efficiency - Hiệu quả; Passion - Đam mê, Innovation - Đổi mới; Integrity - Chính trực; Commitment - Cam kết; Speed - Tốc độ cùng không gian làm việc tiện nghi, hiện đại, trẻ trung đầy cảm hứng.

Với những bước đi bài bản và kỹ càng, Danh Khôi tự tin xây dựng một đội ngũ nhân sự hùng mạnh đồng hành cùng tập đoàn để đạt được mục tiêu tăng trưởng đến năm 2025 đạt tổng doanh thu 224.000 tỷ đồng cùng mức tăng trưởng kép CAGR đạt 41.5%

Chương trình tuyển dụng của Danh Khôi bắt đầu vào tháng 5/2021 với những chính sách hấp dẫn trong chế độ nhân sự như:

- Lương cơ bản 7 triệu đồng - 35 triệu đồng

- Hoa hồng lên đến 70%, tối thiểu 48 triệu đồng/sản phẩm

- Tổng thưởng hơn 20 tháng lương/năm- Trên 100 giờ đào tạo tư duy, kỹ năng và dự án chuyên sâu

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng ngay sau 6 tháng

Đăng ký ứng tuyển ngay tại đây: http://careers.danhkhoi.com.vn/ và vòng phỏng vấn đầu tiên sẽ diễn ra vào 20/05/ 2021 tại Trụ sở chính Tập đoàn Danh Khôi - 89 Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TPHCM

