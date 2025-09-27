Đại gia Malaysia rót 1.700 tỷ đồng mua lại 2.000m2 đất trung tâm TPHCM

Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA) chính thức công bố thương vụ thâu tóm một khu đất hơn 2.000m2 tại trung tâm TPHCM với tổng giá trị 68 triệu USD (tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng).

Cụ thể, theo thông báo ngày 26/9, UOA đã mua lại toàn bộ Công ty cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo thông qua ba công ty con sở hữu 100% vốn là UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd.

Tổng vốn phát triển dự kiến của dự án văn phòng hạng A này là 120 triệu USD.

Khu đất nằm tại quận 1 cũ, được định hướng xây dựng thành tòa nhà văn phòng hạng A hiện đại với quy mô khoảng 20.000m2 sàn. Dự án dự kiến được khởi công quý IV năm nay và hoàn thiện vào quý II/2028.

Vị trí 2.000m2 đất vàng trung tâm TPHCM vừa được UOA mua lại (Ảnh: IT).

UOA là một trong những đại gia bất động sản tại châu Á, thành lập từ năm 1987, hiện niêm yết trên cả hai sàn ASX (Australia) và SGX (Singapore). Hoạt động chủ lực của doanh nghiệp này tập trung tại Malaysia, đồng thời mở rộng sang Singapore, Việt Nam và Australia.

Sau thương vụ trên, số dự án bất động sản mà UOA đầu tư tại Việt Nam nâng lên con số 3. Ngoài dự án vừa công bố, UOA còn sở hữu UOA Tower và Millennial Tower tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cũng như tham gia cùng CapitaLand phát triển dự án Sycamore tại Bình Dương (ra mắt tháng 3/2024).