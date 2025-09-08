Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng

Đặc quyền tận hưởng không gian sống theo chuẩn nghỉ dưỡng

Theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), mô hình đô thị ven biển kết hợp an cư với du lịch và nghỉ dưỡng đang dần trở thành "thỏi nam châm" thu hút giới tinh hoa đến với Đà Nẵng. Khác với bất động sản nghỉ dưỡng thuần túy hay nhà ở thông thường, các dự án đô thị hướng biển tại thành phố này được phát triển vừa là nơi cư trú lâu dài, vừa mang đến cơ hội đầu tư bền vững.

Biển Mỹ Khê, viên “ngọc xanh” giữa lòng Đà Nẵng từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ bậc nhất châu Á. Mỗi bình minh ló rạng, ánh nắng dát vàng mặt biển tạo nên bức tranh yên bình, nơi thời gian như chậm lại để con người được lắng sâu giữa không gian trong trẻo và thanh tĩnh.

Sở hữu vị trí kim cương hiếm có trên cung đường di sản kết nối Đà Nẵng - Hội An bên bờ biển Mỹ Khê, bên cạnh sân golf quốc tế Legend Da Nang Golf Resort và ngay gần khu nghỉ dưỡng 5 sao Sheraton Grand Danang Resort, Newtown Diamond là chốn an cư đẳng cấp, một biểu tượng của phong cách sống thượng lưu.

Chủ nhân căn hộ Newtown Diamond có thể ngắm nhìn bãi biển Mỹ Khê tuyệt đẹp từ chính tổ ấm của mình (Ảnh: CĐT).

Tại Newtown Diamond, chủ nhân căn hộ sẽ sở hữu đặc quyền an cư, tận hưởng không gian sống yên bình, tái tạo cả về thể chất lẫn tinh thần. Newtown Diamond mang đến không gian sống chất lượng, thiết kế hài hòa với thiên nhiên, tầm nhìn khoáng đạt với 3 tầm view (tầm nhìn), kết hợp hệ tiện ích toàn diện, từ khám phá ẩm thực đến vui chơi giải trí… Tất cả được quy hoạch đồng bộ giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống "nghỉ dưỡng ngay tại nhà" để cảm nhận trọn vẹn sự thư thái, tĩnh tại của thiên nhiên.

Đặc quyền sở hữu giá trị bền vững

Với vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á, Đà Nẵng thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Năm 2024, Đà Nẵng ghi nhận hơn 10,4 triệu lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế tăng mạnh từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu. Hàng loạt sự kiện lớn, lễ hội quốc tế, giải golf, cùng hệ thống đường bay trực tiếp liên tục mở rộng đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến bốn mùa, vừa để du lịch, vừa để làm việc, nghỉ dưỡng dài ngày.

Đồng thời, theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ hình thành 2 vành đai kinh tế, trong đó phía Nam sẽ là vành đai đổi mới sáng tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều này thu hút một lượng chuyên gia, trí thức, doanh nhân, người thu nhập cao… từ đó dẫn đến nhu cầu về không gian sống xứng tầm tăng lên.

Newtown Diamond được chú ý khi kiến tạo không gian sống đẳng cấp, xứng tầm giới tinh hoa (Ảnh: CĐT).

Với vị trí cạnh bãi biển đẹp và sân golf top 100 thế giới, cùng hệ tiện ích đẳng cấp, Newtown Diamond có lợi thế trong thu hút tệp khách du lịch yêu thích biển và chơi golf, đem lại nguồn lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư.

Newtown Diamond có pháp lý minh bạch và được cấp phép bán cho người nước ngoài, giúp chủ nhân căn hộ yên tâm tận hưởng giá trị gia tăng khi Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Các căn hộ tại Newtown Diamond không chỉ mang đến giá trị sở hữu truyền đời mà còn được tích hợp đa dạng tiện ích, có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian và khả năng khai thác kinh doanh lưu trú hiệu quả. Đây hứa hẹn là lựa chọn để chủ nhân an tâm tận hưởng những đặc quyền sống sang, sống chất, cũng như đầu tư sinh lời cho hiện tại và tương lai.