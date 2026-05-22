Đã có đất nhưng chưa xây nhà: Có được mua nhà ở xã hội?

Vợ chồng ông Quang Huy (Hà Nội) đang đi ở nhờ, được bố mẹ vợ cho tặng 1 thửa đất tại khu vực đang sinh sống và có dự án mở bán nhà ở xã hội.

Trên đất không có nhà, trên Giấy chứng nhận không có thông tin về nhà ở. Trong khi đó, hiện tại các văn phòng đăng ký đất đai chỉ xác nhận có tên hay không có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không xác nhận nội dung có hay không có thông tin về nhà ở trên Giấy chứng nhận.

Từ thực tế trên, ông Huy thắc mắc về việc có thể đăng ký mua nhà ở xã hội không, đồng thời đề nghị được hướng dẫn cụ thể.

Người dân xếp hàng xuyên đêm, chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại một dự án ở Hà Nội (Ảnh: Văn Hưng).

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết để được mua nhà ở xã hội, người dân phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, bao gồm điều kiện về nhà ở và thu nhập. Pháp luật hiện hành không quy định điều kiện liên quan đến việc có hay không có đất ở.

Theo Bộ Xây dựng, Điều 76 và Điều 78 của Luật Nhà ở 2023 đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Điều 32 của Nghị định 54/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản đã làm rõ tiêu chí xác định “chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình”.

Trường hợp được xác định là chưa có nhà ở khi người có nhu cầu mua nhà ở xã hội và vợ hoặc chồng của người đó (nếu có) không có tên hoặc không có thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội.

Như vậy, việc đứng tên quyền sử dụng đất nhưng trên Giấy chứng nhận không có thông tin về nhà ở vẫn có thể được xem là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình để xét điều kiện mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng dẫn quy định cho biết, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được đề nghị xác nhận điều kiện nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội phải thực hiện việc xác nhận theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị người dân nghiên cứu và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.