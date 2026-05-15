Lãnh đạo TPHCM yêu cầu một sở chấn chỉnh liên quan phát triển nhà ở xã hội

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp chuyên đề nhà ở xã hội.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, kể từ sau cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội TPHCM, Sở Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chưa chủ động, quyết liệt trong công tác tham mưu triển khai các giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Việc tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tham mưu. Đơn vị cần chủ động phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và UBND TPHCM.

TPHCM dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trong quý II (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Trước ngày 20/5, Văn phòng UBND TPHCM cần tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đề nghị UBND phường, xã, đặc khu căn cứ nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Kết quả báo cáo, đề xuất cần được gửi tới Sở Xây dựng để trình UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.

Đối với 41 dự án nhà ở xã hội dự kiến khởi công trong quý II, Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với từng dự án.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu xác định rõ tiến độ, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì việc theo dõi, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cơ quan, đơn vị đối với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội. Các trường hợp chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ cần được tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định quy định quy chế phối hợp trong việc xác định, quản lý và sử dụng số tiền tương đương giá trị quỹ đất ở để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.