Cuộc xoay chuyển của VPI trước làn sóng biến động thị trường

Dân trí Các biến số của thị trường bất động sản đã có sự thay đổi khi Covid-19 bùng phát trở lại vào đầu năm nay. Trong vòng xoáy biến động, việc chuyển mình kịp thời để bứt tốc và khẳng định vị thế sẽ thuộc về doanh nghiệp chuyên tâm, tạo ra giá trị thực.

Lạc quan giữa biến động thị trường

Mặc dù Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ 4 tại Việt Nam vào nửa đầu năm nay, song các chỉ số của thị trường bất động sản vẫn ghi nhận khá khả quan, tiếp tục đà sôi động của thị trường từ quý III, IV/2020. Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy, về dự án phát triển nhà ở thương mại, trên cả nước có 95 dự án với 38.210 căn hộ được cấp phép; 1.380 dự án với 306.053 căn hộ đang triển khai xây dựng; 41 dự án với 5.280 căn hộ hoàn thành.

Nhìn vào số liệu công bố của Bộ Xây dựng ghi nhận, số lượng dự án trong quý I năm nay được cung ứng ra thị trường khá dồi dào. Lý giải hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng, sau khoảng thời gian bị nén vì tác động của Covid-19 trong năm 2020, các doanh nghiệp địa ốc đều lạc quan bung hàng mạnh ở giai đoạn đầu năm nay.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn tin tưởng vào thị trường năm nay.

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, quý I ghi nhận 25.386 giao dịch bất động sản thành công. Song, về tổng quan, nguồn cung địa ốc được đánh giá chưa có điểm nhấn khác biệt và phần lớn còn lệch pha với nhu cầu ở thực. Ở góc độ thị trường, đây lại là cơ hội để doanh nghiệp bất động sản tầm trung mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, hướng tới nhu cầu thực của từng đối tượng khách hàng.

Sự thay đổi của kinh tế thị trường trong bối cảnh hiện tại không chỉ có những khó khăn, trái lại còn mang tới cơ hội cho doanh nghiệp địa ốc biết nắm bắt thời cơ. Trong đó Văn Phú - Invest là một trong những đơn vị sớm thích ứng với sự thay đổi nhằm tạo dấu ấn trên thị trường, minh chứng này được thể hiện qua kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020 cùng định hướng phát triển đúng đắn của doanh nghiệp phù hợp với từng thời điểm.

Kiên định chiến lược - tăng tốc để thích nghi với bối cảnh mới

Nhìn vào bước đi của Văn Phú - Invest trong thời gian qua có thể thấy, doanh nghiệp địa ốc này luôn kiên định trong việc xây dựng chiến lược phát triển rõ nét và khác biệt nhằm tạo nên dấu ấn riêng. Một trong những định hướng lâu dài của Văn Phú - Invest trên thương trường đó là: Tập trung vào chiều sâu, lấy khách hàng làm trung tâm từ đó đẩy mạnh phát triển, mở rộng quy mô cũng như lan tỏa thương hiệu.

Với tâm thế giữ vững định hướng phát triển, "vượt khó" trước biến động của thị trường bất động sản trong giai đoạn nửa đầu 2020 do ảnh hưởng của Covid-19, Văn Phú - Invest ghi nhận các chỉ số khả quan trong hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra và công bố lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch với 312 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, Văn Phú - Invest luôn đặt mục tiêu đảm bảo tiêu chí chất lượng cho các dự án lên hàng đầu khi đưa ra thị trường. Mỗi dự án là một không gian sống khác biệt, mang đậm tính duy mỹ trong kiến trúc.

Điển hình như dự án The Terra - An Hưng - cư dân được trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, với đầy đủ các tiện ích cao cấp song phù hợp với thu nhập của số đông khách hàng. Chất lượng và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của từng nhóm khách hàng đã khiến The Terra - An Hưng lọt vào danh sách dự án có tỷ lệ hấp thụ tốt nhất trên thị trường Hà Nội năm 2020 vừa qua. Hay Grandeur Palace - Giảng Võ - sản phẩm được định vị nằm trong phân khúc hạng sang, với vị trí vàng tại vùng lõi Thủ đô, hướng tới khách hàng "chuộng" không gian sống hoàn mỹ, đáp ứng tiêu chuẩn sống riêng tư, tôn trọng cá nhân.

Bên cạnh việc kiến tạo chuẩn mực giá trị sống mới tại Thủ đô, Văn Phú - Invest cũng không ngừng mở rộng quỹ đất, gia tăng độ phủ của thương hiệu trên hành trình phát triển các khu đô thị đáng sống, dự án nghỉ dưỡng. Bước đi của Văn Phú - Invest tại các thị trường trọng điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ…cho thấy khát vọng lớn lao để đóng góp giá trị cho xã hội, đồng thời chứng tỏ sự tính toán thận trọng của đơn vị khi lựa chọn điểm dừng chân để phát triển dự án.

Phối ảnh KĐT mới Cồn Khương - một dự án mới do Văn Phú - Invest triển khai tại Cần Thơ.

Song hành cùng sự kiên định trong chiến lược phát triển, mong muốn cống hiến, đóng góp giá trị nhân văn cho cộng đồng cũng là tâm niệm mà Văn Phú - Invest hướng tới trong quá trình phát triển và luôn nỗ lực để duy trì. Giữa bối cảnh khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Văn Phú - Invest cũng không ngừng đẩy mạnh các hoạt động xã hội đóng góp thêm sự phát triển chung của đất nước.

Nhiều chương trình phúc lợi được doanh nghiệp này thực hiện nhằm hướng tới đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "lá lành đùm lá rách", có thể kể đến như hoạt động ủng hộ UBMTTQ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19 hay tài trợ xây dựng đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ…

Định hướng đúng đắn và xuyên suốt trong hành trình 18 năm phát triển của Văn Phú - Invest đã giúp doanh nghiệp vững vàng trước những biến động của thị trường và vươn tầm cao. Điều này còn được thể hiện qua việc thay đổi nhận diện thương hiệu của Văn Phú - Invest để phù hợp với bối cảnh mới. Bộ nhận diện thương hiệu ra đời chính là sự kết hợp hài hòa giữa hai giá trị: giữ vững truyền thống tốt đẹp, đồng thời thể hiện khát vọng và hoài bão trong tương lai, khẳng định vị thế trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Nhận diện thương hiệu mới của Văn Phú - Invest.

Một nhà kinh tế học từng nói rằng, khủng hoảng là giai đoạn để doanh nghiệp xác lập lại vị thế và nhanh chóng bứt tốc. Từ cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản 2011-2013 có thể thấy, những doanh nghiệp địa ốc có sản phẩm khác biệt, hướng tới giá trị thực, đáp ứng nhu cầu của từng tệp khách hàng đều vượt qua cơn biến động.

Văn Phú - Invest đã và đang khẳng định vị thế bằng chiến lược phát triển bài bản dựa trên giá trị thực của doanh nghiệp, như chính tâm niệm của Văn Phú - Invest: "Điều quan trọng không phải là bao nhiêu dự án, mà quan trọng là ở mỗi dự án có bao nhiêu tổ ấm đang hiện hữu, đó mới là bảo chứng cho sự bền vững của doanh nghiệp địa ốc" - đại diện VPI khẳng định.

Trường Thịnh