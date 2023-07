Cuộc sống mới bên vịnh Hạ Long

Tìm kiếm một căn hộ rộng rãi với tiêu chí mức giá vừa phải, thanh toán phù hợp khả năng, chị Nhung (37 tuổi, Hạ Long) không có quá nhiều kỳ vọng về tiện ích. Vì vậy, khi các căn hộ và hạ tầng cơ bản tại The Dragon Castle đã hoàn thiện và được đội bàn giao mời đến tham quan dự án, vợ chồng chị Nhung bất ngờ bởi những tiện ích mà dự án mang lại.

Vợ chồng chị Nhung cho biết có trong tay gần 800 triệu đồng và cần một căn hộ đủ rộng rãi cho gia đình, gồm 2 vợ chồng, 2 cậu con trai và mẹ chồng. Xét về mức giá và thời điểm bàn giao, The Dragon Castle là sự lựa chọn phù hợp nhất với gia đình chị.

"Đây sẽ là nơi chúng tôi quyết định gắn bó lâu dài bởi đáp ứng nhu cầu cuộc sống của tôi", chị Nhung chia sẻ.

Sống chuẩn resort

Tại ngôi nhà phố đang ở hiện tại, chị Nhung hầu như phải theo sát hai bé khi không yên tâm để các con chơi phía trước nhà hoặc quanh đó. Xe cộ và những biến cố bất ngờ làm chị không dám rời mắt khỏi hai con.

Còn ở The Dragon Castle, với thiết kế an toàn, không có xe cộ vào nội khu, hai con trai hiếu động của chị có thể chạy nhảy thỏa thích, trượt patin sau mỗi buổi học căng thẳng ở trường mà không cần ba mẹ phải căng mắt theo dõi.

Khu vui chơi trẻ em đặt trong nội khu an toàn, không phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) giúp các bậc cha mẹ yên tâm (Ảnh: N.H.O).

Cuối tuần, các con của chị Nhung có thể đến Hi-Fun (phòng đồ chơi) và vui chơi cùng các bạn trong khu chung cư, không còn bị nhốt trong 4 bức tường và dán mắt vào điện thoại, tivi suốt cả ngày.

The Dragon Castle còn có Hi-Library (thư viện) với các đầu sách hấp dẫn, không gian đọc đầy màu sắc và có cả chuyên gia kể chuyện đến vào mỗi tuần, giúp hình thành thói quen đọc cho trẻ em nơi đây.

Với The Dragon Castle, cuộc sống của chị Nhung sẽ trở nên bận rộn và thú vị hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau mười năm lập gia đình, chị cho biết sẽ bắt đầu thói quen bơi lội mỗi chiều: "Tôi đặt mục tiêu bơi 1km mỗi ngày, mất khoảng 30 phút. Chỉ 30 phút mỗi ngày thôi, mà trước kia bận bịu việc cơm nước, chợ búa, lại còn phải trông con, tôi không có cách nào thu xếp được"

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa bơi lội vừa ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao (Ảnh: N.H.O).

Không chỉ khu vui chơi, thể thao, các tiệm tạp hóa, cửa hàng rau củ quả tươi ngay trong khu căn hộ sẽ giúp chị Nhung dễ dàng chuẩn bị bữa ăn tươi ngon hàng ngày cho cả gia đình mà không phải mất thời gian chen chúc tại các khu chợ mỗi buổi tan làm.

Mẹ chồng chị khi tham quan dự án cũng hài lòng với cuộc sống thảnh thơi tại đây. Từ căn hộ nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long, bà có thể uống trà, tập yoga vào mỗi buổi sáng và tản bộ cùng láng giềng tại khu vườn K-garden khi mặt trời vừa lặn.

Phòng gym và yoga với view núi đem đến sự thư giãn cho cư dân (Ảnh: N.H.O).

Chồng chị Nhung cũng lên kế hoạch mỗi buổi tan làm sẽ đi tập gym ngay tại tầng thượng chung cư, trong thời gian vợ đi bơi. 2 vợ chồng sẽ cùng về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều.

Cộng đồng cư dân văn minh

"Mỗi chi tiết xây dựng hay tiện ích đều phải đảm bảo có ý nghĩa và hấp dẫn cư dân tham gia trong tương lai. Chúng tôi mong muốn tạo nên một cộng đồng sống hạnh phúc thay vì chỉ xây dựng và bán nhà", bà Kim Keyongmin, đại diện chủ đầu tư N.H.O chia sẻ.

Cũng theo bà Kim Keyongmin, sự hài lòng với cuộc sống nơi đây không chỉ đến từ những tiện ích đầy đủ cho mỗi thành viên trong gia đình, mà còn đến từ cộng đồng cư dân văn minh.

Các em nhỏ nghe chuyên gia đọc sách kể chuyện (Ảnh: N.H.O).

"Chúng tôi cho rằng một cuộc sống trọn vẹn là một cuộc sống gắn liền với cộng đồng. Chúng tôi đã có kinh nghiệm vận hành suôn sẻ các khu dân cư cả ngay trong giai đoạn TPHCM bị phong tỏa do dịch bệnh. Vì vậy, Alpha Plus tự tin sẽ góp phần xây dựng nên một cộng đồng văn minh, nhân ái nơi đây", ông Ryu Young Hee, Tổng giám đốc đơn vị quản lý vận hành Alpha Plus cho biết.

Nhiều chương trình dành cho cộng đồng nơi đây với nội dung phong phú, đa dạng (lớp học tiếng Anh, lớp yoga, lớp dưỡng sinh, hoạt động bảo vệ môi trường…) sẽ được tổ chức miễn phí. Cơ hội giao lưu, tiếp xúc trong các hoạt động tập thể sẽ giúp mỗi gia đình nơi đây xích lại gần nhau và kết nối với nhau, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống thường nhật.

Đồng thời, N.H.O sẽ phối hợp cùng Alpha Plus thành lập Hi-Club - câu lạc bộ dành cho toàn thể cư dân, nơi mọi người có thể giao lưu, học hỏi và phát triển cùng nhau. Sức hấp dẫn từ những hoạt động cộng đồng của The Dragon Castle được kỳ vọng sẽ thu hút lượng cư dân đông đảo, tạo nên một cộng đồng văn minh, cởi mở, bên cạnh duy trì những không gian riêng tư cho mỗi gia đình.

