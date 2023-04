"Cuộc đua" ngược dòng thị trường bất động sản: Khác biệt để thành công

Khảo sát từ Công ty Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand cho thấy, từ quý IV/2022, thị trường đã có những tín hiệu trầm lắng, giá và tính thanh khoản giảm mạnh, phổ biến nhiều dự án có dấu hiệu cắt lỗ 20-30% nhưng vẫn không tìm được người mua. Tuy nhiên, thị trường đang đón nhận các tín hiệu tích cực hơn.

Những mảng màu tối - sáng

Những tháng cuối năm 2022 được nhận định là giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản Việt Nam nói chung với những vấn đề về nguồn vốn, rà soát chặt chẽ pháp lý các dự án và nguồn cầu suy giảm mạnh. Tuy nhiên, ở một thái cực khác, giai đoạn quý IV/2022 (cho đến nay) vẫn ghi nhận những tín hiệu "sáng" của một số dự án.

Thực tế, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu thường ít chịu ảnh hưởng nhất trong các chu kì điều chỉnh của thị trường. Bất động sản cũng không ngoại lệ. Phục vụ nhu cầu "ở thật", bất động sản nhà ở được xét là một loại hàng hóa thiết yếu luôn có nguồn cầu và giá trị cao. Diễn biến tại thị trường chung cư Hà Nội thời gian qua là ví dụ.

Nhu cầu thật là động lực hồi phục cho thị trường bất động sản nhà ở (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Theo WeLand, sau một giai đoạn phát triển theo chiều ngang, Hà Nội đã từng được đánh giá là dư dả nguồn cung cao tầng từ 5-10 năm trước. Đến thời điểm hiện tại, do quy hoạch và việc quản lý siết chặt, số lượng dự án mới suy giảm, phân khúc căn hộ vẫn được dự báo sẽ còn tăng giá để phản ánh đúng tình trạng cung - cầu. Nguyên nhân chính đến từ sự gia tăng nguồn cầu: bất chấp bối cảnh kinh tế, hàng trăm ngàn người vẫn sẽ di dân về Hà Nội học tập và làm việc đều đặn hàng năm và đây là nhu cầu thật.

"Nhu cầu thật" cũng là lý do then chốt dẫn đến sự đảo chiều của thị trường. "Khi dự án mới bắt đầu ra mắt, những lầm tưởng về tiềm năng tương lai dẫn đến quyết định xuống tiền nhanh, mua đi bán lại không cần cân nhắc về chất lượng sản phẩm hay điểm rơi pháp lý. Sau một thời gian, dự án không chứng minh được tính khả thi, không phục vụ nhu cầu thực, việc cắt lỗ, bị thanh lọc là quy luật đào thải tất yếu", đại diện WeLand chia sẻ.

"Cuộc chơi" của giá trị thực

Trong một bối cảnh khác, trái với thực trạng thiếu vốn tại nhiều nơi, từ đầu năm 2023, một số ngân hàng lại chủ động đi tìm dự án chất lượng, phục vụ nhu cầu thật, chủ đầu tư tốt, có tiềm lực để giải ngân. Nói cách khác, hệ thống tài chính luôn "thừa room" trong điều kiện chọn lọc.

Theo chia sẻ của một giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, ngân hàng vẫn đang "săn" các dự án phục vụ nhu cầu ở thật, pháp lý hoàn chỉnh và chủ đầu tư có nguồn tài chính tốt, đảm bảo về vốn đối ứng và tài sản thế chấp. Hiện nay, ngân hàng không ưu tiên các dự án mang tính đầu cơ hoặc dự án có rủi ro về mặt triển khai, hoàn thiện pháp lý, không chứng minh được nguồn tiền đã giải ngân dẫn đến mất thanh khoản.

"Đòn bẩy" tài chính không hỗ trợ thị trường "ăn xổi", đầu cơ mất lợi thế, trong khi nguồn tiền gửi vẫn đang dồi dào. Theo các chuyên gia ngân hàng, nguồn vốn sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với dự án được đầu tư kỹ càng về mặt sản phẩm, có khả năng đón đầu các nhà đầu tư trở lại (và thông thái hơn) sau mỗi chu kì đi xuống.

Còn theo ông Nguyễn Việt Hùng, CEO WeLand: "Chúng tôi đã tư vấn triển khai vài chục dự án bất động sản, hầu hết là các dự án có quy mô lớn và điểm nhấn. Qua thời kì Covid-19 và các giai đoạn thị trường rất khó khăn, chúng tôi nhận thấy, ngoài vị trí, khả năng hoàn thiện pháp lý, tiềm lực của chủ đầu tư thì chiến lược phát triển sản phẩm tạo sự khác biệt sẽ là bí quyết và công cụ bảo vệ chủ đầu tư tốt khi thị trường xuống và sẽ tăng nhanh về mặt giá trị khi thị trường hồi phục".

Khác biệt để thành công: 4 giá trị trọng yếu

Theo WeLand, thực tế minh chứng cho giá trị "nhất vị trí, nhì pháp lý" là câu chuyện của DOJI LAND. Từng là "tân binh" nằm ngoài top các chủ đầu tư lớn nhất Việt Nam, DOJI LAND vẫn thuận lợi tạo điểm nhấn tại Hạ Long cùng chuỗi dự án The Sapphire gồm tòa tháp căn hộ Sapphire Residence, tháp căn hộ khách sạn Best Western Premier Sapphire Ha Long, dinh thự mặt biển The Sapphire Mansion.

Công thức "đất vàng - pháp lý rõ ràng" cũng đúng với Handico 6. Dự án đầu tay của Handico 6 tại Quảng Ninh - Green Diamond thành công với kết quả kinh doanh ấn tượng ngay giữa thời kỳ đại dịch.

Thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong vòng một thập kỷ. Việc chờ đợi hoàn thiện khung pháp lý để minh bạch hóa thị trường bất động sản có nghĩa là rất nhiều dự án đang phải chờ đợi. Mặt khác, đây lại là cơ hội bứt phá cho những dự án nắm bắt tốt thị trường, sớm hoàn thiện hành lang pháp lý.

"Dự án càng đầy đủ giấy tờ, khả năng huy động các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn vay từ các ngân hàng sẽ càng dễ dàng và ngược lại", đại diện WeLand khẳng định.

Cuối cùng và then chốt nhất, sự khác biệt về chiến lược phát triển sản phẩm là yêu cầu không thể thiếu trong thời đại "nhu cầu thật - giá trị thật". Ông Hùng chia sẻ thêm, thực tế đã chứng minh ở các dự án WeLand đồng hành cùng các chủ đầu tư: Concept thiết kế 100% căn hộ +1 (thêm không gian chức năng), diện tích nhỏ, công năng lớn có thanh khoản tốt tại dự án The Ruby Hạ Long. The Sapphire Mansions (Hạ Long) và Diamond Crown Hai Phong hút khách nhờ những dòng sản phẩm mang tính biểu tượng, khan hiếm và mới mẻ tại địa phương.

"Những thành công đáng kể này là kết quả của một quy trình bài bản, đồng bộ, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ tài chính, ý tưởng, kế hoạch triển khai, dự báo biến động thị trường. Trong đó, năng lực của chủ đầu tư - về vị trí, pháp lý, tiềm lực - là điều kiện cần và vai trò của những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp như WeLand là điều kiện đủ cho một con đường thành công hiệu quả nhất", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Tổ hợp khu phức hợp hạng sang Diamond Crown Hai Phong (Ảnh phối cảnh dự án).

Hệ thống 4 giá trị then chốt kể trên cũng là những đúc kết từ câu chuyện người thật, việc thật, những dự án đã triển khai và thành công cùng sự đồng hành của WeLand. Trong 6 năm, đi qua 2 chu kỳ của thị trường bất động sản, 2 năm liên tiếp được xướng tên là Đơn vị tư vấn phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam 2021, 2022 (do Dot Property lựa chọn), WeLand đã tham gia triển khai tư vấn và phát triển nhiều dự án được thị trường đón nhận.

"Hơn thế, thực tế đã cho thấy, các dự án này đều mang lại lợi ích đa chiều: giá trị tăng mạnh khi bàn giao, dân cư địa phương có cuộc sống khác biệt, thương hiệu chủ đầu tư được củng cố… Hệ kết quả toàn diện cũng là minh chứng cho quan điểm hợp tác của WeLand: sản phẩm đến từ nhu cầu thật, chất lượng là then chốt, bán hàng là lẽ tự nhiên khi có sản phẩm tốt, phù hợp với nhu cầu", ông Hùng nhấn mạnh.

