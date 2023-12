Cuộc đua căn hộ nóng lên

Nhu cầu săn lùng căn hộ ưu đãi dịp cuối năm

Những chính sách vĩ mô nhằm gỡ khó cho thị trường bất động sản cũng như việc điều chỉnh lãi suất, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn đang tạo nên những động lực quan trọng cho thị trường. Căn hộ được đánh giá là một trong những phân khúc sẽ được hưởng lợi nhiều từ các chính sách này khi nhu cầu còn rất lớn.

Căn hộ tầm giá 2-4 tỷ đồng, chất lượng xây dựng và tiến độ đảm bảo đến từ các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, uy tín đang được quan tâm. Các chuyên gia dự báo, điều này có thể tạo nên các đợt sóng nhỏ nhưng liên tục trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Cuối năm cũng là mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm của các ngành hàng và bất động sản cũng không ngoại lệ. Nhiều chủ đầu tư đang sẵn sàng tung những chính sách hấp dẫn để kích cầu thị trường.

Tâm lý người mua, niềm tin nhà đầu tư được đánh giá đang cải thiện đáng kể khi rất nhiều dự án tại Bình Dương, TPHCM ghi nhận hàng trăm khách hàng đến tham dự các sự kiện giới thiệu hoặc mở bán dự án thời gian vừa qua. Điển hình như: Picity Sky Park, Happy One Central (thành phố Thủ Dầu Một), Phú Đông Sky One (Thủ Đức), The Privia (Tân Phú), Akari (Tân Bình)…

Đông đảo khách hàng quan tâm dành ngày nghỉ cuối tuần đến tham khảo sản phẩm và chính sách bán hàng dự án căn hộ tại Bình Dương (Ảnh: Happy One Central).

Những chính sách hấp dẫn như mua nhà trả chậm, thanh toán 10% nhận nhà ở ngay hay hỗ trợ lãi suất 0% hiện được nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu. Trong bối cảnh lãi suất cho vay đã được nới lỏng, thị trường được kỳ vọng sẽ có nhiều khả năng phục hồi từ giữa năm 2024.

Bình Dương và TPHCM tiếp tục hút nhà đầu tư

Với môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn, Bình Dương luôn dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính đến hết tháng 11/2023, tỉnh thu hút gần 1,47 tỷ USD với 127 dự án mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn mua cổ phần.

Những dấu hiệu này đặt ra kỳ vọng thị trường bất động sản Bình Dương sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới khi nhu cầu nhà ở gia tăng nhờ nguồn lao động tập trung đổ về.

Đón đầu sự tăng trưởng trong thời gian tới, không chỉ các nhà phát triển xem Bình Dương là cơ hội mà ngay cả khách đầu tư cho thuê, khách mua để ở cũng ưu ái thị trường còn nhiều dư địa phát triển này.

Những dự án căn hộ trung tâm thành phố, sắp bàn giao như Happy One Central được kỳ vọng càng trở nên hấp dẫn dịp cuối năm bởi hội tụ nhiều yêu cầu mà nhóm khách mua tìm kiếm, đặc biệt là tệp khách hàng có nhu cầu cao về môi trường và chất lượng sống, khách đầu tư khai thác cho nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật cao thuê.

Khách mua chuộng căn hộ trung tâm, đầy đủ tiện nghi và chất lượng sống cao (Ảnh: Happy One Central).

Đáp lại nhu cầu và mong muốn của những cư dân tương lai, Vạn Xuân Group đang tập trung hầu hết các nguồn lực để hoàn thành tòa tháp đôi cao nhất Bình Dương tính đến hiện tại - Happy One Central với loạt tiện ích nội khu chất lượng cao. Đó là sảnh đón sang trọng, hồ cá Koi tươi mát, quảng trường ánh sáng đầy thơ mộng, phòng tập Golf 3D, hồ bơi vô cực, bồn sục (Jacuzzi), đài quan sát, vườn thiền, phòng gym và yoga, rạp chiếu phim ngoài trời...

Một góc shophouse tại mặt tiền khu căn hộ Happy One Central dịp cuối năm (Ảnh: Happy One Central).

Dự án gây chú ý với thiết kế độc bản - cầu kính trên không cao 145,9m - nơi chiêu đãi cư dân và khách tham quan những "bữa tiệc thị giác" mãn nhãn với tầm nhìn không giới hạn.

Chính thức mở bán ngày 7/1/2024, chủ đầu tư dự án Happy One Central hé lộ sẽ công bố chính sách hấp dẫn và ưu đãi chưa tiền lệ dành cho khách hàng quyết định sớm nhất.

Happy One Central - "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương"

Đặt chỗ 19 triệu, chuyển cọc 0 đồng

Thanh toán chỉ 10%, nhận nhà ở ngay

Hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng

Bàn giao tháng 6/2024

