Cosmo High Tea: Hành trình trải nghiệm tinh hoa

Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi hành trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật Sun Property (thành viên Sun Group) dành tặng khách hàng với tên gọi Cosmo High Tea.

Nâng niu "Bóng hình di sản"

Trên chuyến du ngoạn Cosmo High Tea đầu tiên, Sun Property đã đưa các khách hàng tìm về "Bóng hình di sản" qua trải nghiệm nghệ thuật thưởng trà, suy nghĩ về sự tiếp nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Là thương hiệu nhà phát triển bất động sản cao cấp đề cao sự duy mỹ, Sun Property không chỉ kiến tạo những sản phẩm chất lượng - đẳng cấp - khác biệt, mang đến không gian sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh phong cách, đậm nét nghệ thuật, mà còn luôn đề cao sự tinh tế, giá trị văn hóa, thẩm mỹ ngay trong từng sự kiện.

Cosmo High Tea với chủ đề "Bóng hình di sản" diễn ra ngày 15/10 (Ảnh: Sun Property).

Qua mỗi tuần Tiền - Trung - Hậu trà tương ứng với 3 phần chính của sự kiện, khách hàng đã có dịp chiêm nghiệm về giá trị sống tinh hoa, từ câu chuyện cầm - kỳ - thi - họa cho một Đà Nẵng đang đẹp lên từng ngày, khoe sắc bên những "bóng hình di sản" đã được thế giới công nhận như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn hay cố đô Huế.

Mở đầu câu chuyện, các trà nương và nghệ nhân đã trình diễn nghệ thuật pha trà và chia sẻ về lễ nghi thưởng trà. Các vị khách được nhâm nhi tách trà rồi thả hồn vào những giai điệu da diết của Nhã nhạc cung đình Huế - một trong những di sản văn hóa của nhân loại.

Trước khi đến tuần trà thứ 2, đại diện đến từ đơn vị thiết kế Aedas đã cùng các khách mời trao đổi về nguồn cảm hứng bất tận mang tên "văn hóa" đã thổi hồn tạo nên những di sản, công trình biểu tượng mang giá trị vượt thời gian trên khắp miền Trung.

Qua ba tuần trà, khách mời cảm nhận được trọn vẹn những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật miền Trung (Ảnh: Sun Property).

Kiến trúc sư Kerry Hill khẳng định: "Kiến trúc là sự tiếp nối trường tồn của truyền thống văn hóa và vật liệu địa phương". Cũng vì lẽ đó, các kiến trúc sư của Aedas cùng Sun Group đã quyết định "thêu hoa dệt gấm" lên bầu trời Đà Nẵng, kiến tạo nên công trình kiến trúc hiện đại mới mang tên Sun Cosmo Residence Da Nang từ mạch nguồn cảm hứng của nghệ thuật đan chiếu của làng nghề Cẩm Nê.

Những giai điệu dân gian bài chòi kết hợp cùng âm nhạc hiện đại vang lên cũng là lúc câu chuyện về Đà thành tương lai chính thức vào đề.

Diện mạo của tương lai

Bên cạnh biển xanh thơ mộng, núi rừng xanh mướt, những dòng sông êm đềm… Đà Nẵng còn hấp dẫn bởi chất phồn hoa của một thành phố năng động và hội nhập. Ở đó những nhịp cầu, những công trình biểu tượng đương đại, và cả những đô thị được quy hoạch bài bản, thẩm mỹ đang dần hiện diện.

"Là công trình chứa đầy tâm huyết của Sun Property, Sun Cosmo Residence Da Nang tựa như một nét chấm phá độc đáo góp phần điểm tô thêm cho Đà Nẵng những mảng màu năng động, hiện đại. Song, với khát vọng lưu giữ, tôn vinh giá trị truyền thống, chúng tôi tạo nên những tòa tháp cao tầng như bức tranh thị giác khổng lồ mang tên The Panoma với cảm hứng kiến trúc từ nan chiếu Cẩm Nê danh tiếng", đại diện Sun Property chia sẻ tại sự kiện.

"Bức tranh thị giác khổng lồ" The Panoma (Ảnh phối cảnh minh họa).

Kề bên những chứng nhân lịch sử là cây cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý - cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn, Sun Cosmo Residence Da Nang được chủ đầu tư ví như dấu gạch nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, kết nối Đà thành với thế giới.

Tháp căn hộ Panoma 2 là điểm nhấn hứa hẹn tạo nên biểu tượng mới về kiến trúc và chất sống tinh hoa. Giống như sự cầu kỳ trong nghệ thuật thưởng trà, không gian sống tại đây cũng được khắc họa bằng sự tinh tế.

Vị trí kề bên sông Hàn, sở hữu 4 mặt tiền, Panoma 2 có tới 3 mặt hướng sông và một mặt hướng biển Mỹ Khê, nên dù ở bất cứ căn hộ nào chủ nhân cũng sẽ được ngắm nhìn sông - phố - biển với tầm nhìn panorama "3 trong 1". Panoma 2 sẽ mang tới cho cư dân tinh hoa vẻ đẹp của thành phố đáng sống, cũng chính là tọa độ chứng kiến mọi đổi thay của Đà thành.

Tổ hợp sẽ là tọa độ chứng kiến trọn mọi đổi thay của Đà thành (Ảnh phối cảnh minh họa).

Sun Cosmo Residence Da Nang còn gây ấn tượng với hệ tiện ích cao cấp như bể bơi vô cực hướng thẳng sông Hàn, phòng thể hình, câu lạc bộ cho trẻ em, hệ thống thương mại khối đế và khu thấp tầng The Cosmo. Dịch vụ vận hành tòa nhà, hệ thống an ninh đa lớp đảm bảo an toàn 24/7… được xây dựng và quản lý theo tiêu chuẩn cao cấp, mang đến cuộc sống đa trải nghiệm và an toàn cao cho cư dân.

Không gian sống hiện đại, đẳng cấp nhưng trân quý giá trị truyền thống (Ảnh phối cảnh minh họa)

Sự kiện mở màn hành trình Cosmo High Tea đã khép lại, song dư âm về giá trị văn hóa, di sản, về một Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ vẫn còn đó - như "hậu vị" ngọt sâu sau mỗi tách trà.