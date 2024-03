Có tiền tỷ trong tay nhưng không dám mua nhà, chấp nhận đi thuê giá cao

Giá căn hộ tăng liên tục

Dù đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, anh Trần Minh Đức - một nhân viên thiết kế ở Hà Nội - phải tạm hoãn lại việc mua nhà. Để giải quyết nhu cầu nhà ở, anh quyết định chuyển sang thuê căn hộ chung cư.

Theo anh Đức, khi định mua nhà, anh đã chủ động tìm kiếm căn hộ chung cư phía ngoài các quận trung tâm của Hà Nội. Tuy nhiên, giá căn hộ khan hiếm và tăng liên tục đã vượt xa khả năng.

"Một căn hộ ở khu vực An Khánh của huyện Hoài Đức nhưng đang có giá bán tới 39 triệu đồng/m2. Nếu mua căn hộ 70m2 có 2 phòng ngủ, tôi phải chi 2,7 tỷ đồng, chưa kể khi về ở phải sửa chữa tốn thêm hàng trăm triệu đồng", anh Đức chia sẻ.

Một tổ hợp chung cư ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Giống như trường hợp của anh Đức, không ít gia đình trẻ ở Hà Nội hiện nay, dù đã có hàng tỷ đồng nhưng vẫn không dám mua nhà. Nguyên nhân là do giá nhà đang cao, việc vay mượn nhiều sẽ tạo ra áp lực trả nợ lớn.

"Một căn hộ ở Hà Nội đang dao động 2,5-3 tỷ đồng. Gia đình tôi chỉ có 1 tỷ đồng thì cần vay thấp nhất cũng hơn 1,5 tỷ đồng nữa mới mua được nhà", chị Nguyễn Thị Thu, ở Hà Nội, chia sẻ và bày tỏ sự lo lắng nếu phải vay tiền nhiều mua nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, giá căn hộ liên tục tăng trong những năm qua, bất chấp bối cảnh khó khăn chung của toàn bộ thị trường bất động sản.

Đáng chú ý, từ những tháng cuối năm ngoái, phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, nhất là loại hình căn hộ đã phục hồi, đón sóng tăng trưởng trở lại, thậm chí vẫn duy trì đà tăng xuyên suốt quãng thời gian thị trường khó khăn.

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, trong những năm qua, bình quân mỗi năm giá căn hộ tăng trưởng hai chữ số. Tính riêng năm 2023, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội vào thời điểm cuối năm 2023 đã tăng 16 điểm phần trăm so với hồi đầu năm.

Giá bán sơ cấp căn hộ trung bình cả nước cũng đang neo cao khi nguồn cung mới ra thị trường hầu hết là các sản phẩm có giá trên 40 triệu đồng/m2, gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân.

Dự án căn hộ tại các thành phố liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, giá thuê căn hộ cũ và mới tại các khu dân cư vẫn không ngừng tăng. Đặc biệt là kể từ giai đoạn giữa năm 2022, khi các hợp đồng thuê nhà trong giai đoạn đỉnh dịch - đáo hạn và được gia hạn nếu hai bên tiếp tục có nhu cầu. Nhiều căn hộ đã tăng giá tới 40% so với giai đoạn đỉnh dịch, và tăng khoảng 20% so với giữa năm 2022.

Nhiều người trẻ chọn thuê nhà ở

Giá căn hộ neo cao khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn đối với đại đa số người dân. Mặc dù lãi cho vay, trong đó có các khoản vay mua nhà, đã giảm song việc vay mua nhà và trả nợ hàng tháng vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình khi người dân không thực sự tự tin vào tình hình công việc và thu nhập trong tương lai do tình hình kinh tế biến động.

Theo VARS, nhu cầu thuê vẫn đang trong xu hướng tăng trong khi nguồn cung sẵn có thiếu hụt do nguồn cung nhà ở, đặc biệt là căn hộ liên tục sụt giảm khiến giá thuê tăng cao.

Cụ thể, giá thuê căn hộ ở Hà Nội đã tăng tương đối mạnh trong những năm qua, nhất là ở loại hình studio (căn hộ 1 phòng ngủ) với tỷ suất lợi nhuận cao hơn đến gấp đôi so với những căn hộ có diện tích lớn hơn.

Dự báo của Hội Môi giới cho thấy việc thuê nhà sẽ còn bật tăng mạnh, nhờ sự gia tăng số lượng lớn chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam thông qua các dự án có vốn FDI. Đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng đã có nhiều thay đổi.

Khi thế hệ millennial chiếm tới 47%dân số Việt Nam, chú trọng hơn vào phong cách sống, môi trường sống, hệ thống tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. "Họ hầu hết sẽ lựa chọn sống ở những căn hộ với tiện ích đầy đủ, môi trường sống tốt hơn - thứ mà nhà đất thổ cư có mức giá tương đương không thể có. Thuê nhà cũng là lựa chọn ưu tiên của thế hệ này", VARS phân tích.

Giá thuê căn hộ tại chung cư ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội liên tục tăng thời gian qua (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy, tại một số quận của Hà Nội như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông… căn hộ 2 phòng ngủ đang được cho thuê với mức giá 8,5-15 triệu đồng/tháng, đã tăng thêm 10-15% so với cùng kỳ năm trước và khoảng 30-40% so với năm 2022. Căn hộ 3 phòng ngủ, đầy đủ nội thất có mức giá cao hơn, với mức tăng thấp hơn, khoảng 10% so với cùng kỳ, lên khoảng 16-20 triệu đồng/tháng.

Đơn cử, tại một chung cư trên phố Nguyễn Tuân, căn hộ 72m2 có đầy đủ nội thất đang được rao thuê với giá 15 triệu đồng. Giá cho thuê này tăng khoảng hơn 15% so với cùng kỳ.