Có một miền xanh được tô điểm bằng sắc màu tuổi thơ

Chính cư dân nhí là những người cảm nhận rõ nhất sự khác biệt ấy, như bé Trần Nam (12 tuổi) nói về ngôi nhà mới tại Mizuki Park bằng ánh mắt đong đầy hạnh phúc: “Ở đây ngày nào con cũng thấy như ngày nghỉ”.