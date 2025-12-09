Có một miền xanh được tô điểm bằng sắc màu tuổi thơ

Có một miền xanh được tô điểm bằng sắc màu tuổi thơTrường Thịnh Thứ ba, 09/12/2025 - 11:07 (Dân trí) - Ở Mizuki Park, thiên nhiên không “đóng khung ngoài cửa sổ”, mà trở thành trải nghiệm sống thường nhật nuôi dưỡng hành trình lớn khôn của những em bé hạnh phúc.Cách trung tâm TPHCM 15 phút di chuyển, nhưng cuộc sống tại Mizuki Park lại mang đến cảm giác yên bình, dịu mát và tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã của phố thị.Hơn 103.000m2 mảng xanh, 17.000m2 kênh đào cùng hệ thống sông nước nguyên sơ đưa không khí tinh khiết bao phủ toàn bộ khu đô thị, đồng thời mở ra môi trường sống sinh thái lý tưởng.Chính cư dân nhí là những người cảm nhận rõ nhất sự khác biệt ấy, như bé Trần Nam (12 tuổi) nói về ngôi nhà mới tại Mizuki Park bằng ánh mắt đong đầy hạnh phúc: “Ở đây ngày nào con cũng thấy như ngày nghỉ”.Ngay tại khuôn viên dưới nhà, Nam cùng bạn bè luyện võ, thả diều, đạp xe, bơi lội. Trong tâm trí cậu bé, âm thanh ồn ã và dòng xe chen chúc của nơi ở cũ dần nhường chỗ cho bản giao hưởng đa tầng của thiên nhiên.Đối với những cư dân nhỏ tuổi như bé Trần Nguyễn (6 tuổi) và An Hy (5 tuổi), “thế giới” ở Mizuki Park ẩn chứa nhiều điều thú vị. Đường đạp xe, khu cầu tuột và bãi cỏ xanh rộng lớn là nơi cậu bé Trần Nguyễn dành hàng giờ để vui chơi. Còn với An Hy, rạp chiếu phim ngoài trời mang đến trải nghiệm thật đặc biệt, khi em được xem phim giữa trời đầy sao.Hệ thống công viên chủ đề, vườn Nhật là điểm đến lý tưởng để các thành viên nhí cùng bố mẹ, ông bà trải nghiệm buổi dã ngoại nhỏ mà không cần đi xa.Chuỗi hoạt động cộng đồng ấm áp, sự kiện thể thao thường niên… nuôi dưỡng cảm giác “thuộc về” mà không phải khu đô thị nào cũng có được.Nơi sắc xanh sông nước và mây trời nối liền một dải, Nam Long dành vị trí đẹp nhất ở điểm cuối trục chính khu đô thị Mizuki Park để kể câu chuyện về phong cách sống hạnh phúc thông qua Trellia Cove - phân khu compound (khép kín) cuối cùng, được quy hoạch khép kín với 817 căn hộ và 24 nhà phố hữu hạn.Địa thế "ốc đảo" với hai mặt hướng thủy giúp Trellia Cove giữ được tính riêng tư trong không gian sống sinh thái theo chuẩn Nhật. Loạt tiện ích dành riêng cho trẻ nhỏ được thiết kế như “lớp học” sinh động, khơi dậy sự tò mò, nuôi dưỡng sáng tạo và cho con trẻ những trải nghiệm chân thực.Như thân tre vươn mình bên dòng nước, Trellia Cove sẽ cùng Mizuki Park tiếp tục viết nên câu chuyện về hành trình sống bền vững - nơi mỗi gia đình hiện thực hóa cuộc sống an yên, vun đắp tuổi thơ đúng nghĩa cho thế hệ mai sau.