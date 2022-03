Cơ hội sở hữu tầm nhìn khoáng đạt tại Hồ Tây

Tầm nhìn: Gia tăng cảm xúc sống, nâng cao giá trị căn hộ

Trong cuốn sách nổi tiếng Visual Delight in Architect: Daylight, Vision and View, tác giả - Kiến trúc sư người Mỹ - Lisa Heschong đã kể câu chuyện của một gia đình mua căn hộ trong tòa nhà 10 tầng có vị trí cực kỳ đẹp ở khu Thượng Tây Mahattan với giá 1,2 triệu đôla. Chỉ vài tháng sau, một căn hộ tương tự ở tầng 10 được rao bán. Gia đình này lập tức bán căn hộ của mình để mua căn hộ đó với giá cao gấp đôi và bỏ thêm 2,5 triệu đôla nữa để sửa sang căn hộ. Lý do khiến họ sẵn sàng bỏ ra số tiền cao gấp 4 lần cho căn hộ mới đó là căn hộ này có tầm nhìn cao rộng, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn và có thang máy riêng lên nhà.

Bên cạnh vị trí trung tâm, tầm nhìn cũng là yếu tố quyết định làm nên giá trị căn hộ. Đặc biệt với các căn hộ hạng sang, có tầm nhìn "killer view" hướng ra những cảnh đẹp biểu tượng, giá trị căn hộ có thể tăng lên cả chục lần.

Theo các chuyên gia, sở dĩ tầm nhìn mang đến giá trị gia tăng mạnh mẽ cho các căn hộ cao cấp bởi những cảm xúc khác biệt mà nó mang lại. Bất cứ ai khi đứng trước cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ cũng đều dấy lên trong lòng cảm giác thư thái, yên bình. Mọi căng thẳng dường như tan biến. Tầm nhìn ôm trọn thiên nhiên, và cao hơn, là những tầm nhìn "triệu đô" là điều không phải ai cũng có thể sở hữu, là sự đặc quyền mà chỉ những cư dân tinh hoa mới có.

Các căn hộ hạng sang có tầm nhìn hướng hồ luôn có giá trị cao và được giới thượng lưu ưa chuộng (Ảnh: Heritage West Lake).

Thực tế này cũng áp dụng với thị trường bất động sản Việt Nam. Tại Hà Nội, dù ở vị trí nào, các tòa nhà hướng ra sông, hồ hay công viên luôn có giá cao hơn so với các tòa nằm giữa các khu dân cư chật chội vướng tầm nhìn. Thêm vào đó, các căn hộ có tầm nhìn ra sông, hồ thường được cho là mang đến vượng khí cho gia chủ, do đó nhiều khách hàng săn đón, dù để tận hưởng cuộc sống hay để đầu tư gia tăng giá trị lâu dài.

Sở hữu tầm nhìn khoáng đạt tại Heritage West Lake

Khi tầm nhìn ngày càng được đánh giá cao, những dự án sở hữu vị trí đắc địa, tầm nhìn đẹp hướng ra không gian rộng lớn ngày càng khẳng định được sức hút trên thị trường, với giá trị tăng dần theo thời gian. Những dự án vị trí đắc địa tại khu vực Hồ Tây - vùng đất di sản thấm đẫm các giá trị văn hóa cội nguồn - là điểm đến hàng đầu của giới thượng lưu.

Tọa lạc tại đường Lạc Long Quân giữa vùng đất di sản Hồ Tây, Heritage West Lake không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, mà còn là dự án căn hộ hạng sang sở hữu tầm nhìn hướng đến những biểu tượng của Hà Nội. Một bên là Hồ Tây với cảnh quan tự nhiên độc đáo và một bên là sông Hồng uốn lượn. Dù hướng ra phía nào, gia chủ cũng đều sở hữu một tầm nhìn tuyệt mỹ của một vùng đất ngàn năm di sản, mang đến cảm xúc thăng hoa giữa khoảng trời riêng khó ai chạm đến.

Với kinh nghiệm và vị thế của một nhà phát triển bất động sản hàng đầu châu Á, CapitaLand luôn chú trọng các yếu tố cảm xúc bởi tầm nhìn mang lại để gia chủ tận hưởng tối đa cuộc sống thượng lưu. Tại Heritage West Lake, 100% căn hộ đều đón ánh sáng tự nhiên và khí trời. Với trần cao hơn 3m, căn hộ được thiết kế kết nối thiên nhiên bằng ban công kính dài đến 6m, ôm trọn tầm nhìn di sản Hồ Tây. Chủ nhân có thể thưởng thức bữa tiệc trọn vẹn các giác quan từ bên trong căn hộ mà vẫn chìm đắm trọn vẹn giữa cảnh vật thiên nhiên.

Heritage West Lake - tinh hoa kế thừa từ di sản

Bên cạnh đó, cư dân dự án cũng có thể thư thái ôm trọn chuyển động của đất trời với hệ tiện ích trên cao đặc quyền như quầy bar, vườn BBQ, phòng tiệc… Tiện ích bể bơi vô cực bốn mùa sẽ là không gian mở đặc quyền để cư dân tận hưởng một không gian Hồ Tây khoáng đạt quanh năm.

Bể bơi vô cực bốn mùa ôm trọn tầm nhìn Hồ Tây tại dự án Heritage West Lake.

Chủ đầu tư cho biết, sở hữu Heritage West Lake, giới thượng lưu không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của đất trời vùng đất di sản mà còn để sở hữu sự thăng hoa trong cảm xúc, thỏa mãn trải nghiệm cá nhân. CapitaLand gia tăng sự riêng tư độc quyền cho cư dân bằng tiện ích như hệ thống đỗ xe 1:1, sảnh thang máy riêng cho từng căn hộ. Đây là những mảnh ghép cho nỗ lực kiến tạo một biểu tượng sống thượng lưu của chủ đầu tư Singapore tại Hà Nội.

Với những ưu thế về tầm nhìn và tiện ích, ngay khi ra mắt nhà mẫu ngày 12/3, Heritage West Lake đã trở thành một trong những điểm nhấn của thị trường căn hộ hạng sang Hà Nội. Với số lượng giới hạn chỉ 173 căn hộ cao cấp, Heritage West Lake được đánh giá là một trong những dự án hội tụ những giá trị tinh hoa giữa vùng đất di sản Hồ Tây.