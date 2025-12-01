Cơ hội sở hữu nhà thấp tầng Ocean City

Tiềm năng của Ocean City

Giá trị bất động sản gắn liền với mức độ hoàn thiện của hạ tầng và tiện ích. Khi một khu đô thị đạt độ chín về vận hành, mật độ cư dân và khả năng kinh doanh, thị trường có thể sẽ bước vào giai đoạn định giá lại, cũng là thời điểm giá trị tài sản có thể gia tăng.

Ocean City - đại đô thị biển phía Đông Hà Nội đang đứng tại ngưỡng cửa đó. Nơi đây đã đón cộng đồng đa văn hóa với hơn 90.000 người về an cư, và dự kiến tăng lên 200.000 người trong vài năm tới, hình thành nên một thị trường tiêu dùng nội tại khổng lồ.

Cùng với đó, các điểm đến giao thương, giải trí như Grand World, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park… hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, tạo nên nhịp sống nhộn nhịp 365 ngày/năm. Sức sống này mở ra cơ hội để cư dân Ocean City có thể kinh doanh, khởi nghiệp ngay tại nơi mình sống.

Tọa độ đa kết nối của Ocean City.

Hệ sinh thái tiện ích đã vận hành đồng bộ, từ hệ thống trường học Vinschool, Đại học VinUni, hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, tòa tháp văn phòng thông minh TechnoPark, mạng lưới giao thông xanh VinBus, Xanh SM… vừa kiến tạo chất sống tiện nghi, vừa gia tăng sức hút thương mại cho siêu đô thị.

Sự bứt phá về hạ tầng giao thông vùng là bảo chứng cho chu kỳ định giá lại. Việc hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm, tiêu biểu là cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cùng sự thúc đẩy của Vành đai 4 và khởi công các cây cầu mới qua sông Hồng, gồm cầu Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, đã kéo gần khoảng cách giữa Ocean City và trung tâm Thủ đô, nâng cao vị thế kết nối liên vùng, tạo động lực tăng trưởng cho bất động sản thấp tầng.

“Ocean City đã có hơn 3 năm tích lũy giá trị và chuẩn bị bước vào giai đoạn bùng nổ khi hạ tầng được kích hoạt. Đây là yếu tố then chốt giúp thị trường định giá lại toàn bộ tài sản tại Ocean City, đẩy giá trị lên một mặt bằng mới”, ông Vũ Minh Phú, đại diện một sàn tư vấn bất động sản tại Hà Nội, nhận định.

Cơ hội sở hữu tài sản có triển vọng sinh lời

Những nhà đầu tư kỳ cựu như ông Phú coi giai đoạn này là “đáy” của chu kỳ phát triển, cũng là cơ hội để sở hữu tài sản thấp tầng tại Ocean City trước khi giá tăng. Cơ hội càng hấp dẫn nếu khách hàng và nhà đầu tư biết chớp cơ hội từ chính sách bán hàng hiếm có của chủ đầu tư.

Theo đó, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng giúp khách hàng gần như không chịu áp lực tài chính trong hai năm đầu, cũng là giai đoạn tài sản tăng giá nhanh nhất khi dự án hoàn thiện. Đây là ưu điểm đặc biệt với người mua để ở, vì có thể ổn định cuộc sống mà không phải lo chi phí lãi vay. Với nhà đầu tư, chính sách này giống một đòn bẩy tài chính, cho phép tối ưu tỷ suất sinh lời khi giá trị tài sản tăng nhanh trong lúc chi phí vốn gần như bằng 0.

Thấp tầng Ocean City được thiết kế hiện đại, đa công năng, phù hợp nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, ưu đãi thanh toán sớm lên đến 11% kết hợp cùng chiết khấu dòng tiền 11%/năm tạo nên lợi ích kép.

Quà tặng tân gia trị giá 3,5% là khoản giá trị cộng thêm cho những gia đình đang chuẩn bị an cư. Người mua có thể dùng phần quà này để trang trí nội thất, hoàn thiện cảnh quan hoặc đầu tư vào trải nghiệm sống trong những ngày đầu nhận nhà. Với các nhà đầu tư, đây cũng là khoản hỗ trợ hiệu quả để hoàn thiện mặt bằng kinh doanh.

Chính sách “Về ở sớm - Nhận nhà sang, đón Tết vàng” với chiết khấu 5% mang lại lợi ích kép giúp người mua vừa nhận ngay không gian sống đã hoàn thiện để kịp tận hưởng mùa lễ hội, vừa giảm trực tiếp chi phí sở hữu tài sản. Với các nhà đầu tư kinh doanh, mức chiết khấu 5% cũng là biên lợi nhuận cộng thêm ngay từ ngày đầu, tạo ưu thế đáng kể trong bài toán khai thác cho thuê.

“Bỏ lỡ cơ hội, sau này muốn mua chỉ có thể tìm hàng trên thị trường thứ cấp với mức giá cao hơn nhiều”, anh Trần Việt Hoàng, một nhà đầu tư vừa xuống tiền tại Ocean City, chia sẻ.

Cũng theo anh Hoàng, đây không chỉ là lúc mua vào tốt nhất những bất động sản thấp tầng đẳng cấp giữa lòng siêu đô thị biển phồn vinh hàng đầu khu vực, mà còn là thời điểm then chốt để nắm giữ một phần tài sản tiềm năng.