Cơ hội mua nhà, trúng quà tới gần 800 triệu đồng từ The Ruby Ha Long

Chủ đầu tư hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa đến 30/10/2023, miễn phí trả nợ trước hạn, tặng gói quản lý dịch vụ 1 năm (kể từ ngày bàn giao nhà). The Ruby Hạ Long là gợi ý dành cho khách hàng hướng đến phân khúc căn hộ cao cấp có tài chính khoảng 2 tỷ, nhưng hội tụ các lợi thế vị trí, tiện ích, pháp lý cho đến tầm view.

Quà tặng và ưu đãi lên tới gần 800 triệu đồng

Theo chủ đầu tư, đối chiếu theo chính sách bán hàng của dự án, khách hàng mua căn hộ 2 phòng ngủ +1 giá trị khoảng 2 tỷ có thể tiết kiệm khoảng 150 triệu từ chương trình hỗ trợ lãi suất (giả định lãi vay ngân hàng ở mức trung bình 6,5%-7%/năm).

Sở hữu căn hộ The Ruby Hạ Long, người mua nhận quà tặng và ưu đãi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, đơn vị phát triển dự án đang áp dụng chương trình "Hái lộc lì xì may mắn đầu năm" và "Bốc thăm trúng thưởng". Cụ thể, MBLand tặng 50 lì xì trị giá 3% giá trị căn hộ (chưa VAT và kinh phí bảo trì, giá trị lên đến 90 triệu) được chiết khấu trực tiếp vào giá bán căn hộ (chưa VAT và kinh phí bảo trì) dành cho 50 khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc đầu tiên kể từ ngày chính sách có hiệu lực (áp dụng cho căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ +1 và 3 phòng ngủ +1).

Tất cả khách mua căn hộ The Ruby Hạ Long giai đoạn này sẽ tặng 1 phiếu bốc thăm và cơ hội nhận các giải thưởng giá trị, gồm 1 giải nhất - Ô tô Kia K3-2022; 1 giải nhì là xe máy SH 150i; 2 giải ba, mỗi giải 1 iPhone 13 Pro 256GB; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1 chỉ vàng.

Tổng giá trị ưu đãi và quà tặng khách hàng nhận được có thể lên đến gần 800 triệu đồng, chưa bao gồm các ưu đãi đặc biệt khác như gói dịch vụ quản lý, nhận chiết khấu khi thanh toán sớm...

"Căn hộ hướng biển tốt nhất"

Chủ đầu tư chia sẻ, tạo sự thu hút bằng chính sách hấp dẫn, thuyết phục khách hàng bằng giá trị thực, chiến lược phát triển của MBLand đã được chứng minh hiệu quả thông qua doanh số bán hàng và giải thưởng "Căn hộ hướng biển tốt nhất" tại lễ trao giải DOT Property Vietnam Awards 2021.

Dự án được hình thành bởi đội ngũ xây dựng, thiết kế, giám sát công trình hàng đầu tại Việt Nam.

Đặt khách hàng làm trọng tâm phát triển, The Ruby Hạ Long hướng tới hệ giá trị: Cao cấp - thời thượng - bền vững. Đối tác đồng hành cùng MBLand trong quá trình thiết kế, xây dựng và phát triển dự án cũng là những tên tuổi hàng đầu tại Việt Nam. Đó là Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hoa Binh Corporation), top 10 nhà thầu xây dựng uy tín 2020; đơn vị thiết kế cảnh quan đến từ Canada - West Green Design; đơn vị tư vấn thiết kế Archivina - 1 trong 10 "Thương hiệu uy tín, sản phẩm uy tín chất lượng và dịch vụ tin dùng"; đơn vị tư vấn giám sát Texo - doanh nghiệp được công nhận là công ty tư vấn hạng I...

"Tác phẩm" mà đội ngũ chuyên gia của The Ruby Hạ Long mang đến là một dự án cao cấp nổi bật với gần 100% các căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh biển. 100% căn hộ có thiết kế hiện đại, tối ưu diện ích, đón được gió biển tươi mát và ánh nắng tự nhiên, đặt trong một tổ hợp tiện ích "all in one" với hệ thống 45 tiện ích đẳng cấp. Một số căn hộ (tòa B) được trang bị thiết bị Smart Home cùng các tiện ích 4.0 đi kèm, mang đến một không gian sống hiện đại, tiện nghi, chất lượng tương đương với các dự án lớn tại Hà Nội, TPHCM, theo chủ đầu tư.

Tọa độ vàng đẹp bậc nhất Hạ Long

Ngoài những giá trị nội tại dự án, điểm cộng giúp The Ruby Hạ Long thuyết phục khách hàng là vị trí tiềm năng tại khu vực Cao Xanh - Hà Khánh. Được mệnh danh là tâm điểm sống mới của Hạ Long, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, chỉ 5 phút di chuyển về lõi trung tâm cổ Hòn Gai, thuận tiện đi đến các khu vực khác trong thành phố, Cao Xanh - Hà Khánh còn sở hữu đô thị hành lang ven biển và quỹ đất dân cư mới được nhiều khách hàng, nhà đầu tư Quảng Ninh quan tâm.

Vị trí đắc địa mang đến cho The Ruby Hạ Long tầm view, hệ thống hạ tầng, khả năng kết nối và không gian sống xanh, thoáng đãng được quy hoạch bài bản.

Sở hữu địa thế hiếm có, trung tâm của Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh, gần biển, kế cận đường bao biển 6 làn xe, The Ruby Hạ Long đang từng bước định hình một phong cách sống trên cao hiện đại, đồng thời đón làn sóng phát triển quy hoạch mới của Quảng Ninh theo hướng đa cực, đa chiều. Giá trị của dự án cũng được kỳ vọng tăng trưởng sau khi đường bao biển 6 làn xe được hình thành và kế hoạch (dự kiến) xây dựng bãi tắm nhân tạo, bến du thuyền được chính thức phê duyệt.

"Với lợi thế pháp lý và sự khan hiếm của căn hộ cao cấp view vịnh biển có mức giá tiệm cận 2 tỷ, dự án phù hợp với khách hàng và cả nhà đầu tư đang quan tâm đến tiềm năng của bất động sản Hạ Long", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

