Cơ hội an cư tại thủ đô với dự án căn hộ Chung cư THT New

Dân trí Với giá bán từ một tỷ đồng, dự án THT New City sở hữu hệ thống tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, mang đến cơ hội an cư cho người dân tại thủ đô Hà Nội.

Lợi thế từ vị trí

Chung cư THT New City sở hữu vị trí thuận lợi, nằm ngay trên mặt đường Quốc lộ 32 (Hoài Đức, Hà Nội), tiếp giáp 2 trục đường 70A và đường 422 huyết mạch thuận tiện di chuyển, kết nối với các khu vực lân cận và trung tâm Hà Nội, giao thương kinh tế với Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Lạc - Xuân Mai… Đây là khu vực có giao thông đi lại thuận tiện, không gây ùn tắc giao thông với 2 làn đường lớn. Cách trung tâm Mỹ Đình chưa đầy 5 km về phía Tây thủ đô, cư dân tại đây có thể di chuyển tiện lợi đến các khu vực khác trong thành phố.

Ảnh phối cảnh các tòa căn hộ ở Chung cư THT New City.

Vị trí này còn giúp cư dân sinh sống tại Chung cư THT New City thừa hưởng những tiện ích từ khu đô thị Hinoderoyal Park, khuôn viên đại học Thành Đô. Nhờ vậy mà nơi đây có cảnh quan đẹp, không khí tươi mát, trong lành giữa thủ đô Hà Nội sầm uất.

Bên trong căn hộ thực tế của cư dân Chung cư THT New City.

Dự án liền kề loạt tiện ích ngoại khu như cách siêu thị, chợ dân sinh 200 m; cách bến xe buýt 30 m; bến tàu cao tốc trên cao 1 km; Đại học Thành Đô 50 m, Đại học Công Nghiệp 1 km; Trường Cao đẳng FPT và Đại học Đông Á chỉ 2 km... Từ đây, cư dân cũng có thể dễ dàng tiếp cận với các trường tiểu học, THPT, phòng khám đa khoa 108, bệnh viện Đa Khoa Hoài Đức, khu đô thị Hinode Royal Park, khu đô thị Lideco, các siêu thị Metro, BigC, MediaMart…

Hạ tầng đồng bộ

Dự án chung cư THT New City có tổng diện tích đất 14.350 m² nhưng chỉ sử dụng 5.626 m² cho xây dựng. Dự án bao gồm 4 tòa tháp cao 35 tầng, mỗi tầng 5 thang máy và 3 thang bộ.

8.724 m² còn lại được đầu tư, trang bị hệ thống hạ tầng giao thông, tiện ích như một khu tổ hợp dịch vụ thương mại, bao gồm: trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, siêu thị, nhà hàng, cà phê, gym, spa, cùng hệ thống an ninh đảm bảo, camera giám sát, bãi gửi xe 4 tầng nổi, bảo vệ 24/7 sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc.

Khu căn hộ định hướng tạo dựng hệ thống cảnh quan sinh thái trong lành, hệ thống cây xanh, khu vui chơi được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến môi trường sống xanh - sạch - đẹp, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cư dân.

Chủ đầu tư dự án THT New City cho biết, luôn coi trọng trải nghiệm của khách hàng, đặt chất lượng cuộc sống và sự an toàn, riêng tư của khách hàng lên hàng đầu. An ninh là một yếu tố được nhà đầu tư coi trọng từ khi bắt đầu xây dựng dự án. Hệ thống báo cháy cùng camera giám sát được bố trí đầy đủ trong khu đô thị, đội ngũ bảo vệ tuần tra 24/7 giúp cư dân an tâm sinh hoạt mà không cần phải lo lắng về vấn đề an ninh trật tự.

Tiến độ thi công tòa A3 ngày 10/11.

Đại diện chủ đầu tư cho biết các căn hộ tại đây sẽ có giá bán từ một tỷ đồng, cho mỗi căn 2 phòng ngủ. Chủ đầu tư liên kết với ngân hàng để mang đến chính sách hỗ trợ trả góp linh hoạt, ưu đãi, cùng cam kết tiến độ xây dựng và bàn giao được đảm bảo đã tạo sức hút mãnh liệt cho dự án.

"THT New City được đánh giá là căn hộ đáng sống, là sự lựa chọn hàng đầu cho các gia đình an cư lạc nghiệp tại thủ đô", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Thông tin chi tiết dự án THT New City tham khảo:

Website: https://chungcuthtnewcity.org/ https://duanthtnewcity.com/

Địa chỉ: tầng 2 tòa A1.1 dự án THT New City, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0967.967.262 / 0836.515.515

Trường Thịnh