Cổ đông hỏi có mâu thuẫn trong HĐQT không, chủ tịch Hoàng Quân nói không

Chuyển biến lớn về đội ngũ lãnh đạo

Sáng nay (1/6), Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) tổ chức hop đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Hoàng Quân được mệnh danh là "trùm" nhà ở xã hội phía Nam. Công ty này có nhiều dự án đã bàn giao và mục tiêu hoàn thành 50 dự án, tương đương 50.000 căn đến năm 2030.

3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành của công ty có đơn từ nhiệm. Đó là bà Nguyễn Thị Diệu Phương, ông Trương Thái Sơn và ông Nguyễn Văn Toàn.

Trong đó, bà Phương là Phó chủ tịch HĐQT công ty, vợ Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn; ông Sơn là em trai ông Tuấn. Cả 3 cá nhân trên đều có cùng lý do từ nhiệm là bản thân không đủ điều kiện và thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò được giao.

HĐQT Hoàng Quân có 5 thành viên. Khi 3 thành viên này từ nhiệm, HĐQT công ty còn ông Trương Anh Tuấn và ông Lý Quang Minh - Thành viên độc lập.

Ông Trương Anh Tuấn cho biết sẽ có sự chuyển đổi văn hóa mạnh mẽ ở Hoàng Quân (Ảnh: HQC).

Cổ đông đặt câu hỏi có mâu thuẫn xảy ra trong HĐQT hay không khi 3 thành viên cùng từ nhiệm. Ông Trương Anh Tuấn khẳng định không hề có mâu thuẫn. "Tôi lấy vợ 35 năm, không vợ nhỏ, không bồ nhí, không con rơi. Anh em trong gia đình tôi cũng góp phần tạo dựng lên thương hiệu Hoàng Quân trong nhiều năm qua", ông Tuấn nói.

Lý giải lý do từ nhiệm, ông Tuấn nêu sự thay đổi đến từ yêu cầu của nhóm cổ đông mới và đảm bảo quyền lợi của họ. Thêm nữa, văn hóa gia đình đã được áp dụng tại Hoàng Quân suốt 24 năm nay, kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về nhà ở xã hội, Hoàng Quân chuyển đổi văn hóa gia đình sang văn hóa thị trường.

Vì thế, một số thành viên HĐQT sẽ được thay đổi từ năm nay. 2025 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT (2020-2024), Hoàng Quân sẽ tiếp tục có thành viên mới, nhân tố mới để đáp ứng tiêu chí cho tầm nhìn mới, sứ mệnh mới.

Sự thay đổi này không làm ảnh hưởng tới công ty mà chỉ có tốt hơn, bắt đầu từ năm nay, ông Tuấn khẳng định.

Tại đại hội này, HĐQT có đề cử 1 thành viên mới là ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1984, trình độ kỹ sư cơ khí. Ông Tuấn làm việc ở nhiều công ty khác nhau và bắt đầu làm việc từ Hoàng Quân vào tháng 3/2017. Từ tháng 3/2023 đến nay, ông Tuấn công tác tại Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân. Bản thân ông Tuấn và người có liên quan không sở hữu cổ phiếu HQC.

Tăng cường M&A, tự tin quỹ đất phát triển dự án

Năm nay, Hoàng Quân đặt kế hoạch 2.000 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, mảng bất động sản đạt 1.050 tỷ đồng, doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản 950 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hoàng Quân (Nguồn: HQC).

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - nói để đạt được 100 tỷ đồng lợi nhuận thì cần đạt ít nhất 1.500 tỷ đồng doanh thu. Công ty dự kiến năm nay sẽ cố gắng khởi công, động thổ 3-5 năm dự án để tạo đà phát triển cho giai đoạn 2025-2026.

Chia sẻ với cổ đông, ông Tuấn đánh giá năm nay công ty có thuận lợi về quỹ đất lớn. Các dự án nhà ở xã hội có pháp lý tốt, có giấy phép xây dựng, thậm chí xây dựng dở dang. Công ty có hợp tác về quỹ đất như quỹ đất công Nhà nước thông qua đấu thầu, hợp tác với Novaland, Tập đoàn Hoàng Quân.

Thêm nữa, công ty có được sự cộng tác với các ngân hàng, ngân hàng cam kết đồng hành và thực tế giải ngân cho Hoàng Quân làm nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp không chỉ năm nay mà còn năm tới.

"Chúng tôi không mênh mang làm nhà ở cao cấp, không mênh mang với mục tiêu lợi nhuận cao nữa... Năm nay, việc Hoàng Quân hoàn thành 3.000 căn là hiếm hoi trên thị trường, những năm tới đảm bảo duy trì tối thiểu 5.000 căn. Mục tiêu cụ thể 2.000 tỷ doanh thu không phải con số cố gắng mà bắt buộc phải đạt, vì dự án đã và đang thực hiện", ông Tuấn nói.

Chủ tịch Hoàng Quân cập nhật thêm, vừa qua, công ty đã cùng hợp tác với Tập đoàn Hoàng Quân để thắng thầu một dự án nhà ở xã hội tại Ninh Thuận, thắng thầu 2 dự án chung cư cũ ở TPHCM. Công ty sẽ cố gắng mở rộng hoạt động đấu thầu, đấu giá để gia tăng thêm dự án.

Ông Tuấn nhận định quỹ đất của Hoàng Quân có thể giúp phát triển dự án nhà ở xã hội trong 3 năm tới. Mua bán, sáp nhập (M&A) nằm trong chiến lược chung để Hoàng Quân hoạt động hiệu quả hơn. Vừa qua, Hoàng Quân cũng ký biên bản hợp tác với Tập đoàn Novaland để gia tăng thêm quỹ đất.

Dự kiến trong năm nay, 2 bên có thể bàn giao 3.000 căn nhà ở xã hội tại nhiều địa phương; cùng triển khai nghiên cứu phát triển dự án nhà ở xã hội mới thuộc quỹ đất hiện có của Novaland.

Huy động 1.000 tỷ đồng làm dự án tại Long An

Trước thềm đại hội, HĐQT Hoàng Quân quyết định hủy bỏ tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Công ty bổ sung tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng nhu cầu vốn phát triển dự án.

Hoàng Quân dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/đơn vị, không giới hạn số lượng nhà đầu tư. Công ty sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh, chủ đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và giải ngân vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Doanh nghiệp cho biết dự án có quy mô 14,7ha, tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, đã có pháp lý đầy đủ gồm Chủ trương đầu tư, phê duyệt 1/500, giấy phép xây dựng cấp ngày 6/4/2022... Dự án dự kiến tạo doanh thu từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2026.

Trong đó, phần vốn mua cổ phần tối đa 550 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh và phần còn lại cho dự án bằng hình thức góp vốn hoặc cho vay, hợp tác đầu tư. Tổng giá trị đầu tư vào An Phú Sinh không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Hoàng Quân căn cứ trên BCTC năm gần nhất (tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 gần 7.300 tỷ đồng).