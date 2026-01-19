Cloud Reserve Central Tuy Hoa: Điểm đến an cư, đầu tư mới phía Đông Đắk Lắk

Dự án được định vị như một tài sản hữu hạn, pháp lý minh bạch. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng dài hạn và dòng tiền thực, dựa trên phân tích thị trường và chiến lược, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Tài sản mang giá trị truyền đời

Cloud Reserve Central Tuy Hoa sở hữu vị trí trung tâm, nằm trên trục huyết mạch Trần Phú rộng 36m. Dự án không chỉ hưởng nhịp sống sôi động, dòng khách và hệ thống hạ tầng đang hoàn thiện của đô thị, mà còn giữ được lợi thế dài hạn về giá trị thương mại, nhiều tiềm năng bứt phá trong bức tranh phát triển của khu vực Đông Đắk Lắk.

Dự án rộng khoảng 1,85ha, phát triển 118 căn nhà liền kề và 16 căn biệt thự đơn lập, khởi công tháng 12. Dự án do Cloud Gate Group đầu tư và phát triển, với Cloud Property (đơn vị phát triển bất động sản trực thuộc tập đoàn) chịu trách nhiệm nghiên cứu, quy hoạch, phát triển sản phẩm và tiêu chuẩn vận hành.

Phối cảnh tổng thể dự án (Ảnh: CĐT).

Cloud Reserve Central Tuy Hoa được tư vấn thiết kế bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đô thị HACID - đơn vị có bề dày hơn 25 năm hoạt động, sở hữu nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, đồng thời là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam.

Dành trọn tâm huyết với mảnh đất này, dự án được kiến tạo từ mong muốn hình thành một khu phố liền kề vừa sang trọng và bền vững theo thời gian - thay vì chỉ là những dãy nhà phố xây để bán.

Vì vậy, dự án lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu với mặt đứng thanh lịch, tỷ lệ hình khối chuẩn mực, chi tiết tinh giản nhưng tinh tế, đề cao sự cân đối và ánh sáng tự nhiên.

Phong cách giúp dãy phố không chỉ đẹp ở thời điểm hiện tại, mà còn giữ được giá trị thẩm mỹ lâu dài, trở thành tài sản tích lũy và truyền lại cho thế hệ sau. Đây không chỉ là nơi an cư, mà còn là tuyên ngôn về một phong cách sống mới - nơi giá trị được chắt lọc và tái hiện phù hợp với nhịp sống phía Đông Đắk Lắk.

72 căn liền kề đa chức năng

Sát trục Trần Phú 36m là 72 căn liền kề hình thành một khu phố hiện đại, sầm uất. Mỗi căn có mặt tiền 5m, diện tích đất 125-200m², xây 5 tầng, tổng diện tích sàn 538,8-857,4m². Thiết kế đa năng cho phép khai thác linh hoạt, từ showroom, boutique, văn phòng đến F&B, lưu trú nhỏ…, trong khi vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư cho gia đình.

Mỗi căn liền kề là một ô cửa sáng đèn, với mặt tiền kinh doanh, cùng nhịp sống khác nhau nhưng khi cộng hưởng sẽ tạo nên hơi thở văn minh và sầm uất của một trung tâm mới tại phía Đông Đắk Lắk.

Phối cảnh nhà liên kế đa năng tại dự án (Ảnh: CĐT).

46 căn liền kề an cư

Ẩn mình phía sau nhịp sôi động là 46 căn liền kề để ở, bố trí chọn lọc trên trục đường rộng 20m, tạo nên một quần thể an cư riêng tư. Những ô cửa cao rộng, ban công đón gió và ánh sáng, mảng xanh điểm xuyết… trở thành khoảng thở mềm mại trên mặt đứng - nơi nhịp điệu kiến trúc hiện đại chạm đến cảm xúc sống.

Bảng màu trung tính ấm áp kết hợp vật liệu hoàn thiện tinh giản tạo nên diện mạo thanh lịch, định hình một phong cách sống mới: tối giản nhưng tinh tế, không phô trương mà vẫn giàu dấu ấn cá nhân. 46 căn có diện tích đất 87,5-100m², cao 4 tầng + tum, tổng diện tích sàn 307,8-331,1m².

Phối cảnh nhà phố liền kề tại dự án (Ảnh: CĐT).

16 căn biệt thự - phiên bản giới hạn

Nép mình trong tổng thể dự án, 16 căn biệt thự đơn lập hiện lên như một phiên bản sống giới hạn dành cho những chủ nhân ưu tiên riêng tư và trải nghiệm. Kiến trúc được tiết chế vừa vặn để tôn vinh cảm xúc: đường nét thanh thoát, ban công mở rộng đón gió và ánh sáng, để mỗi khoảnh khắc trong ngày đều mang một sắc thái riêng - từ ban mai trong trẻo đến hoàng hôn vàng mật.

Đó là nơi gia chủ có thể chậm lại, nhâm nhi một tách trà dưới tán cây, khép lại ngày dài trong khoảng bình yên dịu ngọt. 16 căn biệt thự có diện tích đất 287,5-300m², xây 3 tầng + tum, tổng diện tích sàn 472,8-480,8m².

Phối cảnh biệt thự tại dự án (Ảnh: CĐT).

Điểm đến mới trên bản đồ dịch chuyển dòng tiền

Ở giai đoạn khởi đầu dự án, khi khu vực bắt đầu được chú ý nhờ hạ tầng, mặt bằng giá chưa bị đẩy lên cao. Đây cũng là thời điểm nhà đầu tư trung - dài hạn tìm kiếm biên độ tăng trưởng hợp lý, trong khi người mua ở thực có cơ hội sở hữu tài sản chất lượng trước khi khu vực hình thành mặt bằng giá mới.

Trong bức tranh đó, Cloud Reserve Central Tuy Hoa được kỳ vọng sẽ là lựa chọn của giới đầu tư nhờ ba nền tảng: sản phẩm thấp tầng, pháp lý minh bạch, và vị thế trên trục phát triển mới của khu vực.

Đây là nhóm tài sản thường được ưu tiên khi mục tiêu không chỉ là mua - bán ngắn hạn, mà là tích lũy giá trị theo thời gian, đi cùng quá trình đô thị hóa và nâng cấp hạ tầng.

Với các yếu tố kể trên, Cloud Reserve Central Tuy Hoa được kỳ vọng phù hợp xu hướng chọn lọc của thị trường: ưu tiên tài sản có nền tảng pháp lý, sử dụng thật và có dư địa tăng trưởng dài hạn khi khu vực đang bước vào giai đoạn phát triển mới.