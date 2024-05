Chuỗi tiện ích sức khỏe nâng tầm chất lượng sống cho cư dân Vinhomes Grand Park

Đặc quyền chăm sóc sức khỏe toàn diện, thuận tiện

Là cư dân của Vinhomes Grand Park, bà Hà Thanh (60 tuổi) cho biết, bản thân mắc nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên nên với bà, việc phải di chuyển để đến bệnh viện ở xa không mấy dễ dàng.

"Ngoài các bệnh nền, khớp gối của tôi còn bị viêm mấy năm nay nên việc di chuyển rất khó nhọc. Mỗi lần vào bệnh viện ở trung tâm thành phố để khám chữa mất thời gian, phiền cả gia đình, chưa kể bệnh viện hầu như lúc nào cũng quá tải. Sắp tới, khi bệnh viện Vinmec ngay trong đại đô thị hoạt động thì người bệnh như chúng tôi sẽ đỡ cực", bà Thanh cho biết.

Mong mỏi của bà Thanh cũng là kỳ vọng chung của hơn 60 nghìn cư dân Vinhomes Grand Park và hàng trăm nghìn người dân khu lân cận, giữa bối cảnh dân số thành phố Thủ Đức tăng nhanh, đặt ra bài toàn về cơ sở hạ tầng và dịch vụ đi kèm.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec chính là một lời giải cho bài toán này. Được khởi công xây dựng vào tháng 11/2023, bệnh viện có tổng diện tích 36.000m2, quy mô 7 tầng gồm 300 giường nội trú. Đây là bệnh viện hiện đại hàng đầu khu Đông, đồng thời là Bệnh viện Vinmec lớn thứ 2 tại TPHCM sau Vinmec Central Park.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Vinhomes Grand Park được xây dựng theo mô hình bệnh viện khách sạn 5 sao.

Vinmec Grand Park mang đến không gian khám chữa bệnh sang trọng, đẳng cấp cho cư dân theo mô hình "bệnh viện khách sạn 5 sao". Bệnh viện được vận hành bằng hệ thống quản lý dữ liệu thông minh giúp quá trình đăng ký và theo dõi kết quả khám chữa bệnh của cư dân dễ dàng, thuận tiện, không phải chờ đợi lâu.

Vinmec Grand Park được trang bị công nghệ tiên tiến, thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới, vận hành là đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, chuyên viên y tế giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, hứa hẹn mang lại dịch vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho người bệnh.

Với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao, khi đi vào hoạt động, Vinmec Grand Park đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế của cư dân đại đô thị nói riêng và người dân thành phố Thủ Đức nói chung.

"Dịch vụ y tế tận nhà cũng sẽ được triển khai tại Vinhomes Grand Park. Đối với những người cao tuổi như tôi đây quả là dịch vụ quý giá. Các cháu nhỏ trong gia đình cũng sẽ được chăm sóc sâu sát hơn", bà Thanh cho biết.

Dịch vụ y tế tận nhà sẽ được triển khai tại các khu đô thị Vinhomes, trong đó có Vinhomes Grand Park, mang lại đặc quyền chăm sóc sức khỏe thuận tiện và kịp thời cho cư dân. Ảnh minh họa.

Dịch vụ y tế tận nhà của Vinmec bao gồm cả khám chữa bệnh và chăm sóc y tế tại chỗ. Thông qua hotline, cư dân có thể mời bác sĩ hoặc điều dưỡng đến khám bệnh, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà. Với những gia đình có nhu cầu, Vinmec còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế tại chỗ như dịch vụ mẹ sau sinh và bé, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc hậu phẫu…

"Với phụ nữ sau sinh và trẻ em, đặc biệt là sinh mổ, rất cần các dịch vụ y tế chăm sóc tại nhà có uy tín, chuyên môn. Bây giờ hầu hết các gia đình đều bận rộn nên nếu dịch vụ được triển khai sẽ giúp không chỉ mẹ và bé mà cả nhà cũng đỡ vất vả, nhất là với những hộ neo người", chị Hoài Phương, một cư dân của Vinhomes Grand Park, chia sẻ.

Cũng theo chị Hoài Phương, trong nhịp sống bận rộn của cư dân đô thị, dịch vụ y tế tận nhà sẽ giúp loại bỏ hàng loạt bất tiện, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự an tâm cho người bệnh. Dù vậy, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở thể chất mà cả tinh thần. Đó cũng là lý do những cư dân như chị Hoài Phương lựa chọn Vinhomes Grand Park làm chốn an cư.

Hệ sinh thái toàn diện ngay trước cửa nhà

Song hành cùng hệ tiện ích, dịch vụ y tế chất lượng cao, thiên nhiên xanh trong lành, khoáng đạt cùng chuỗi tiện ích toàn diện tại đại đô thị cũng chính là "liều vaccine" phòng bệnh cho cư dân.

Nổi bật trong số đó là đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề được thiết kế khoa học, cùng với hàng dừa xanh, bờ cát trắng mịn… giúp cư dân được hít thở bầu không khí trong lành, thoát khỏi khói bụi, ồn ào đô thị. Đây cũng chính là không gian để nghỉ ngơi thư giãn, mang lại nguồn năng lượng dồi dào giúp tinh thần thư thái, an nhiên.

Không gian xanh có tác dụng chữa lành cho con người, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh mảng xanh nhiệt đới, đại đô thị còn mở ra vô số không gian luyện tập, chăm sóc sức khỏe thể chất. Vinhomes Grand Park sở hữu sân tập golf hai tầng với 36 chỗ, hơn 800 máy tập gym, 13 bể bơi ngoài trời và vườn tập dưỡng sinh cho người lớn tuổi, hỗ trợ cư dân chăm sóc sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Phong trào rèn luyện sức khỏe càng lên cao khi mới đây, chủ đầu tư Vinhomes thông qua 2 câu lạc bộ là "Sống vui - khỏe" và "Sống xanh - văn minh - đẳng cấp", triển khai một loạt sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao quy mô trong cộng đồng dân cư.

Cách tiếp cận, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần toàn diện bằng tiện ích vật chất và các hoạt động phong trào này không chỉ tạo nên một cộng đồng cư dân năng động, khỏe mạnh mà còn tạo ra sức hút cho đại đô thị phương Nam, thúc đẩy làn sóng chuyển cư về đây để tận hưởng những đặc quyền này.