Chuỗi sự kiện sôi động từ Tập đoàn Nam Long tại Waterpoint Long An

Nếu ở khu vực TPHCM, khu đô thị tích hợp Mizuki Park, Bình Chánh của Nam Long đã thu hút được dân cư dọn về sinh sống với chuỗi sự kiện Cá Koi Nhật Bản thì tại Long An, Waterpoint 355 ha cũng đang tạo nên sức hấp dẫn lớn với hàng nghìn lượt người đến vui chơi mỗi cuối tuần.

Với 30 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, kiến tạo thành công các khu đô thị, Nam Long đã áp dụng mô hình "modern township" - khu đô thị tích hợp trên 4 nền tảng quan trọng: Hạ tầng kết nối đồng bộ; Quy hoạch khu đô thị phức hợp nhà ở và các khu thương mại dịch vụ khép kín kết hợp các chương trình tạo điểm đến; Công nghệ tiên tiến; và quản lý vận hành khu đô thị thông minh. Từ 4 nền tảng này, các dự án đã đáp ứng tối đa 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu cho cuộc sống của cư dân gồm sống - học tập - làm việc - vui chơi - mua sắm.

Khu đô thị Waterpoint Long An hiện tại (Ảnh: Nam Long).

Các chương trình tạo điểm đến tại Waterpoint Long An hiện gây ra tiếng vang lớn, thu hút đông đảo sự chú ý của các nhà đầu tư, khách hàng cũng như cộng đồng. Bên cạnh việc kiến tạo những không gian sống hiện đại bậc nhất, Waterpoint Long An hiện là điểm đến thú vị, độc đáo. Các sự kiện tại đây với sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu, thể hiện tầm vóc của chủ đầu tư lớn, chuyên nghiệp hướng tới một khu đô thị tích hợp hiện đại, văn minh và giàu bản sắc.

Là một trong những sự kiện đặc biệt nằm trong Chương trình tạo điểm đến tại khu đô thị tích hợp Waterpoint Long An, sự kiện lần này được lựa chọn diễn ra vào dịp mùa lễ hội cuối năm với mục đích tạo không gian ấm cúng, thân mật, gắn kết gia đình. Đến với sự kiện, các gia đình Việt sẽ được tận hưởng những chuyến dã ngoại thật ý nghĩa. Tất cả hoạt động diễn ra miễn phí, đây cũng chính là những món quà tặng tinh thần mà chủ đầu tư Nam Long, Nishi Nippon Railroad, TBS Group, Tân Hiệp Invest gửi tặng đến những khách hàng đã chọn lựa Waterpoint làm nơi an cư và cộng đồng đã yêu thích, ủng hộ dự án nhân dịp tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới an lành, ấm áp.

Một gia đình hào hứng tham gia hoạt động trong chuỗi Chương trình tạo điểm đến tại khu đô thị tích hợp Waterpoint Long An (Ảnh: Nam Long).

Theo đó, chuỗi sự kiện tại Waterpoint Long An sẽ được tổ chức liên tục từ chiều thứ 6 đến tối chủ nhật hàng tuần dành cho cả nhà với đa dạng hình thức vui chơi giải trí. Tất cả các hoạt động sẽ mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí, có nhân viên và các huấn luyện viên hỗ trợ hướng dẫn dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Cụ thể:

Từ 9h-11h30, tại không gian cà phê Trung Nguyên Legend, du khách có thể thưởng thức những tách café sáng, chill nhạc acoustic bên sông và trò chuyện thân mật cùng gia đình, bạn bè.

Không gian âm nhạc lãng mạn bên sông (Ảnh: Nam Long).

Thời gian từ 13h đến 17h30 chiều thứ 6 và 9h đến 17h30 thứ 7 và chủ nhật tại Harbor -Vịnh Cảng nước ngọt 8,6 ha các huấn luyện viên thể thao sẽ có mặt để hướng dẫn các bạn trẻ tham gia môn thể thao nước hiện đại. Khách tham dự chỉ cần mang theo quần áo để thay, kem chống nắng là có thể vui chơi thỏa thích trên mặt nước trong lành, xanh mát.

Các gia đình trải nghiệm môn thể thao nước hiện đại (Ảnh: Nam Long).

Từ 14h đến 21h chiều tối thứ 7, chủ nhật tại Central Park - công viên trung tâm 25ha của Waterpoint sẽ diễn ra lễ hội diều khổng lồ với công nghệ đèn led. Không chỉ là những chú diều khổng lồ thường thấy, trong màn đêm bao la rộng lớn của khu đô thị, những chú diều được gắn thêm đèn led sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm lung linh huyền ảo, tạo nên một không gian vô cùng thú vị và độc đáo.

Bên cạnh đó, tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần rạp phim ngoài trời - outdoorcinema sẽ phục vụ quan khách với 2 suất mỗi đêm. Từ 18h đến 20h là những thước phim hoạt hình hấp dẫn chiều lòng các bạn nhỏ. Và từ 20h đến 22h sẽ đa dạng thể loại phim yêu thích dành cho gia đình cùng không gian phim ảnh lãng mạn cho đôi lứa hẹn hò.

Quan khách tận hưởng rạp chiếu phim ngoài trời (Ảnh: Nam Long).

Mỗi tối thứ 7 từ 18h30 đến 20h30 khách tham quan còn có một lựa chọn khác - đêm diễn "River show". Những bài hát trữ tình, lắng đọng với chủ đề tản mạn cuối năm, hay những khúc tình ca của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc Trịnh cùng với những ca khúc Tết ý nghĩa sẽ được dành tặng cho tất cả khán giả. Không gian âm nhạc này hứa hẹn mang đến cho quan khách thật nhiều cảm xúc nhân dịp năm mới Tết đến.

Không gian đêm diễn "River show" (Ảnh: Nam Long).

Nếu muốn một chuyến du lịch qua đêm, các gia đình có thể lựa chọn homestay hoặc mang lều theo cắm trại độc đáo ngay chính tại Waterpoint.

Các gia đình mang theo lều để cắm trại tại Waterpoint (Ảnh: Nam Long).

"Hãy cùng đến tham dự sự kiện và có những phút giây thư giãn tuyệt vời cùng gia đình", đại diện Nam Long chia sẻ.

