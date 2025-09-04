Chuẩn sống “all-in-life” định hình điểm đến an cư, đầu tư hàng đầu Tây Bắc TPHCM

Đây là nơi được xây dựng theo chuẩn sống “all-in-life” (sống trọn vẹn) với phong cách sống cân bằng mà nhiều cư dân đô thị khát khao tìm kiếm.

Không gian xanh - tài sản quý giá của cư dân “thành phố sống đầy”

Sáng cuối tuần, phòng giao dịch Vinhomes đặt tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TPHCM) đông kín khách. Trong số đó, vợ chồng anh Minh - chị Hạnh (ở Củ Chi, TPHCM) không giấu được niềm hứng khởi khi đặt bút ký hợp đồng sở hữu một căn biệt thự The Swan Lake tại Vinhomes Green City. Trước đó, vợ chồng anh đã cọc một căn thấp tầng tại trung tâm nhưng rồi đổi ý vào phút chót.

“Vì nơi đó thiếu công viên, cây xanh và sân chơi cho trẻ. Tôi muốn 2 con mình sẽ được lớn lên ở nơi có cây xanh, hồ nước và bầu không khí trong lành, nên đã quyết định chọn dự án này”, anh Minh chia sẻ.

Không gian sống gần gũi với thiên nhiên chính là mong ước của nhiều cư dân đô thị (Ảnh: CĐT).

Điểm khác biệt lớn nhất của Vinhomes Green City so với những dự án mà vợ chồng anh Minh từng cân nhắc nằm ở quy hoạch xanh. Trên tổng diện tích gần 200ha, chủ đầu tư dành tới gần 40ha cho cây xanh và mặt nước. Nổi bật trong đó là công viên The Green Lake rộng 8ha. Hồ cảnh quan Green Lake 5,2ha vừa là “lá phổi sinh thái”, vừa là không gian cộng đồng để tổ chức các hoạt động ngoài trời, lễ hội, thể thao dưới nước.

Bên cạnh đó, dự án còn quy tụ 12 công viên sinh thái đa chủ đề: từ công viên dưỡng sinh, công viên nghệ thuật điêu khắc, đến công viên thể thao ven hồ và khu công viên nước sôi động.

Theo tính toán, mỗi cư dân tại đây sẽ được tận hưởng 9m2 không gian xanh - con số cao hơn nhiều lần mặt bằng chung tại nhiều đô thị lớn ở Việt Nam, hiện chỉ đạt 2-3m2 mỗi người.

Kế cận các căn biệt thự Vinhomes Green City là chuỗi công viên đa dạng chủ đề (Ảnh: CĐT).

Theo nghiên cứu của Đại học King's College London (Anh), sống gần công viên, kênh rạch, sông ngòi hoặc bất kỳ không gian xanh nào sẽ giúp giảm 20% nguy cơ mắc trầm cảm, đồng thời nâng cao khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và giảm sự mệt mỏi. Báo cáo của WHO cũng ghi nhận, không gian xanh đô thị giúp cải thiện sức khỏe tâm thần, giảm nguy cơ các bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường…

Ở Vinhomes Green City, không gian xanh không chỉ là một giá trị cảnh quan, mà còn là nền tảng của sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển toàn diện cho mỗi gia đình.

Vượt chuẩn “all-in-one”, định hình “thành phố sống đầy”

Trên thị trường bất động sản, Vinhomes luôn tiên phong kiến tạo các mô hình đô thị kiểu mẫu. Tại Tây Bắc TPHCM, Vinhomes Green City là một “thành phố sống đầy” với chuẩn mực mới “all-in-life” lần đầu được kiến tạo.

Ngay trong nội khu, cư dân có thể mua sắm, giải trí tại trung tâm thương mại Vincom. Bên cạnh đó, những tuyến phố thương mại phong cách Nhật Bản, Trung Hoa cũng mang lại trải nghiệm văn hóa đa dạng. Trong khi đó, hệ thống giáo dục Vinschool theo chương trình chuẩn quốc tế hiện diện ngay nội khu, giúp cư dân yên tâm về tương lai của con cái.

Không dừng ở “all-in-one”, với triết lý “all-in-life”, Vinhomes Green City hướng tới không gian sống đầy, cân bằng toàn diện: từ thể chất, tinh thần cho đến kết nối cộng đồng. Các công viên chuyên biệt như Wellness Park (3,65ha) với hồ bơi resort và bể Jacuzzi, Retreat Park (2,57ha) với vườn thiền, vườn đọc sách và hồ cảnh quan, hay Sportia Park với hàng chục sân thể thao… đều nhằm mục tiêu tái tạo năng lượng và lan tỏa tinh thần sống vui khỏe cho cư dân.

Ở đây, sau một ngày làm việc căng thẳng, cư dân có thể chạy bộ ven hồ; trẻ em sau giờ học có thể nô đùa ở công viên nước; mỗi ngày, người cao tuổi có thể thong dong tập dưỡng sinh dưới hàng cây. Mỗi thế hệ trong gia đình đều có không gian và hoạt động phù hợp, tạo nên một cộng đồng khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần và giàu tính gắn kết.

Vị trí chiến lược tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM giúp Vinhomes Green City kết nối nhanh chóng với khu vực trung tâm cũng như đi các tỉnh, thành Nam Bộ hay ra quốc tế thông qua Vành đai 3, 4, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Metro số 2 và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhờ vậy, dự án không chỉ là nơi an cư, mà còn là “tọa độ tăng trưởng” song hành với sự phát triển hạ tầng khu vực.

Trên thế giới, các đô thị sinh thái ở Singapore, Seoul hay Dubai đã chứng minh rằng không gian xanh kết hợp tiện ích hiện đại chính là chìa khóa cho một cuộc sống bền vững. Tại Việt Nam, Vinhomes Green City đang tái hiện xu hướng ấy, với quy hoạch thông minh, diện tích xanh vượt trội và triết lý “all-in-life” làm nền tảng.

“Chúng tôi không chỉ mua một ngôi nhà, mà đang lựa chọn một lối sống”, chị Hạnh chia sẻ về quyết định chọn Vinhomes Green City làm chốn an cư cho cả gia đình.