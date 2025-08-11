Chủ đầu tư Mipec ra mắt tổ hợp căn hộ cao tầng tại Vinh

Đây là tổ hợp căn hộ cao tầng đánh dấu bước mở rộng chiến lược trong hệ sinh thái sản phẩm của khu đô thị Vinh Heritage.

Tiếp đà tăng trưởng từ sản phẩm thấp tầng

Gần 6 năm trước, chủ đầu tư Mipec giới thiệu dự án Vinh Heritage tại thị trường Vinh. Định vị là khu đô thị sinh thái đa tầng kiểu mẫu đầu tiên của khu vực, Vinh Heritage nằm trên trục Lê Mao kéo dài, tuyến kết nối chiến lược giữa trung tâm và các khu vực hành chính, thương mại trọng điểm. Dự án gồm ba phân khu chính: Giáng Hương, Hoàng Yến và Ruby, cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng từ biệt thự đơn lập, song lập, biệt thự đảo đến nhà phố thương mại.

Ngay từ những đợt ra mắt đầu tiên, dự án đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Các đợt mở bán ghi nhận mức hấp thụ cao, từ dòng biệt thự đến shophouse mặt tiền. Hiện tại, nhiều căn biệt thự và shophouse tại dự án đã ghi nhận mức tăng giá so với thời điểm mở bán. Những nhà đầu tư xuống tiền từ sớm thu lợi không chỉ ở biên độ tăng giá mà còn ở khả năng khai thác hiệu quả trong thực tế.

Không gian sống biệt lập, chuẩn mực sinh thái tại phân khu biệt thự Vinh Heritage (Ảnh: Mipec).

Anh Trần Minh, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho biết đã quyết định mua căn biệt thự song lập ngay trong đợt mở bán đầu tiên của dự án. “Thời điểm đó, nhiều người còn dè dặt vì cho rằng thị trường Nghệ An chưa thực sự sôi động. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao vị trí kết nối của dự án và cách làm bài bản của chủ đầu tư. Đó là cơ sở để tôi lựa chọn xuống tiền”, anh nói. Sau gần 6 năm, theo anh Minh, giá trị căn biệt thự đã tăng lên đáng kể so với ban đầu, một kết quả vượt kỳ vọng.

Tương tự, ông Lê Quang Hùng, hiện cư trú tại Nghệ An cho biết, tháng 10/2021, ông mua một căn shophouse với mục tiêu để ở thực, đồng thời tính đến khả năng sử dụng linh hoạt trong tương lai. “Tôi chọn sản phẩm có mặt bằng rộng, vị trí giao thông thuận tiện để vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có thể chuyển đổi sang khai thác kinh doanh khi cần. Thực tế cho thấy giá trị căn nhà đã tăng so với thời điểm mua, đồng thời mang lại sự ổn định về tài sản lâu dài,” ông Hùng chia sẻ.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, Vinh Heritage là một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực mang lại hiệu quả sau vài năm xuống tiền. Giá trị tài sản tại đây đã ghi nhận mức tăng đáng kể, đặc biệt với những sản phẩm biệt thự và shophouse có vị trí đẹp, mặt bằng rộng, dễ khai thác.

Mipec tiếp tục ra mắt phân khu cao tầng

Sau thành công của loạt sản phẩm tại phân khu thấp tầng, chủ đầu tư Mipec tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn tại Nghệ An với kế hoạch ra mắt phân khu cao tầng của dự án - Heritage Collection. Theo chủ đầu tư, dự án sẽ được giới thiệu ra thị trường vào tháng 8.

Đại diện chủ đầu tư Mipec cho biết, nếu các dòng biệt thự và nhà phố thương mại tại Vinh Heritage từng tiên phong kiến tạo chuẩn sống sinh thái và mang lại hiệu quả khai thác kinh doanh, thì với Heritage Collection, doanh nghiệp định vị đây là dòng căn hộ được phát triển theo tiêu chuẩn hiện đại và thời thượng.

Heritage Collection, phân khu căn hộ cao tầng sắp ra mắt, tiếp nối hành trình nâng tầm chuẩn sống tại Vinh (Ảnh: Mipec).

Vẫn là câu chuyện tiên phong, nhưng giờ đây, sự tiên phong thể hiện trong phong cách sống tầng cao thời thượng giữa lòng quần thể đô thị sinh thái đã thành hình trung tâm Vinh. Heritage Collection không đơn thuần là tổ hợp căn hộ cao tầng, mà là bộ sưu tập không gian sống đỉnh cao dành cho cộng đồng cư dân thành đạt - nơi hội tụ giữa tiện nghi đô thị, không gian sinh thái và giá trị cộng đồng tinh hoa. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm của Vinh Heritage, đồng thời nâng tầm phong cách sống giữa trung tâm thành Vinh, nơi hạ tầng, dân cư và sức mua đang bước vào giai đoạn bứt phá.

Heritage Collection cũng là dự án kế thừa trọn vẹn những lợi thế sẵn có của khu đô thị Vinh Heritage: từ cảnh quan đã hoàn thiện, cộng đồng đã định hình, đến hệ tiện ích tiện nghi đồng bộ hoàn chỉnh. Việc phát triển căn hộ cao tầng trong một hệ sinh thái đã hiện hữu giúp sản phẩm không chỉ thừa hưởng giá trị nền tảng mà còn tối ưu hiệu quả vận hành, khai thác. Điều mà hiếm có dự án cao tầng nào tại vị trí trung tâm có được.

Với kinh nghiệm và uy tín được khẳng định qua hàng loạt dự án cao tầng tại Thủ đô như Mipec Riverside, Mipec Rubik 360, Mipec Towers… Mipec bước vào thị trường Vinh không chỉ với tâm thế một chủ đầu tư mà còn là nhà phát triển bất động sản định hình xu hướng. Heritage Collection là minh chứng cho tầm nhìn ấy, nơi kết hợp giữa năng lực phát triển cao tầng đẳng cấp với sự am hiểu thị trường địa phương.