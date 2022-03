Chủ đầu tư Happy One Central dành 3 tỷ đồng tri ân khách hàng

Vạn Xuân Group triển khai chương trình tri ân với tổng giải thưởng 3 tỷ đồng.

Chương trình ưu đãi đặc biệt này là lời tri ân mà chủ đầu tư muốn gửi đến khách hàng vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng tập đoàn ngay từ khi căn hộ Happy One Central ra mắt thị trường.

Với ý nghĩa nhân đôi niềm vui, đây không chỉ là hoạt động dành tặng những phần thưởng giá trị mà còn là sự công nhận quá trình đồng hành và hỗ trợ của chuyên viên tư vấn dự án Happy One Central trong hành trình mang đến nơi an cư, đầu tư chất lượng cho khách hàng.

"Vì bạn xứng đáng" giúp khách hàng có cơ hội trúng giải và chuyên viên tư vấn may mắn rinh quà sang. Cụ thể, chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng đã giao dịch thành công căn hộ Happy One Central từ trước đến nay. Các khách hàng lựa chọn dự án trong năm 2022 sẽ có đến hai cơ hội để tham gia hoạt động tri ân này.

Các giải thưởng bao gồm: Xe Mazda CX5, xe Mazda 3, xe Honda SH, xe Honda Air Blade. Bên cạnh đó là nhiều quà tặng giá trị khác gồm các sản phẩm công nghệ của hãng Apple: iMac, Macbook, iPhone, Airpods và các sản phẩm điện thoại, tủ lạnh đến từ thương hiệu Samsung…

Ngoài chương trình tri ân, trong thời gian này, khách hàng chọn mua căn hộ Happy One Central đồng thời được hưởng cơ hội rút thăm may mắn tại các sự kiện cuối tuần cùng nhiều ưu đãi chiết khấu từ chủ đầu tư khi giao dịch đặt chỗ thành công, thanh toán nhanh, mua sỉ, gói cam kết cho thuê… Tổng chiết khấu cộng gộp lên đến hơn 22%.

Chủ đầu tư còn mang đến chính sách thanh toán linh động cho khách hàng, chỉ cần trả trước 180 triệu đồng là đã có thể sở hữu ngay căn hộ Happy One Central, thanh toán theo tiến độ 1%/tháng hoặc ngân hàng hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% ân hạn gốc trong vòng 24 tháng/cho đến khi nhận nhà.

Nhờ chính sách tài chính linh hoạt kèm loạt ưu đãi lớn, dự án Happy One Central hiện thực hóa ước mơ an cư của khách hàng mong muốn sở hữu một căn hộ hiện đại ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Bên cạnh khách hàng an cư, rất nhiều nhà đầu tư cũng chọn mua căn hộ Happy One Central như một tài sản tích lũy có giá trị tăng dần theo thời gian.

Happy One Central được vinh danh là "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương".

Trong hành trình xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững với mong muốn mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, Vạn Xuân Group thường xuyên ra mắt những chương trình tri ân hấp dẫn cùng nhiều quà tặng có giá trị để gắn kết và làm hài lòng khách hàng.

Đồng thời, chủ đầu tư không ngừng tối ưu hóa giá trị lợi ích cho khách hàng và đội ngũ nhân viên tư vấn đã đồng hành trên hành trình mang đến một dự án đáng sống và chất lượng bậc nhất thị trường Bình Dương.

"Thông qua chương trình Vì bạn xứng đáng, chúng tôi mong muốn gửi lời tri ân đến những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Happy One Central làm tổ ấm tương lai và là kênh đầu tư an toàn của bản thân và gia đình, đặc biệt trong giai đoạn hậu dịch với nhiều thử thách như hiện nay", đại diện Vạn Xuân Group chia sẻ.

Dự án Happy One Central

Website: central.happyone.vn

Hotline: 0934707076 - 0988349539