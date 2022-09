Cầu Vĩnh Tuy 2 và cú hích cho bất động sản phía Đông

Nắm bắt tiềm năng, nhiều nhà đầu tư rót vốn vào thị trường bất động sản tại đây trước khi Cầu Vĩnh Tuy thông xe toàn tuyến.

Tiến độ thần tốc cầu Vĩnh Tuy 2 tạo "cú hích vàng" cho bất động sản phía Đông Hà Nội

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư khoảng 2.538 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 1/2021; dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành thi công kết cấu phần dưới, các trụ dưới sông đã được đổ bê tông cốt thép. Gói thầu số 3 đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước 5 đến 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Tiến độ thi công của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Ảnh: Vinhomes Ocean Park).

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,4km, mặt cắt ngang 19,25m (4 làn xe), chiều cao tĩnh không cầu là 11m. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cây cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô (40m); giúp giải quyết tình trạng ùn tắc đồng thời giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Bên cạnh đó, cầu khớp nối với đường Vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ khu vực trung tâm Hà Nội đến vùng phía Bắc và Đông Bắc thành phố.

Theo các chuyên gia đánh giá, hệ thống cầu vượt sông đã và đang nằm trong lộ trình quy hoạch của Thủ đô ngày nay không chỉ là giải pháp giao thông đơn thuần mà còn có giá trị "đô thị kết nối đô thị"; tạo điều kiện cho sự phát triển vượt bậc của bất động sản phía Đông Hà Nội. Việc triển khai xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 đã, đang và sẽ tạo nên cú hích lớn giúp thị trường bất động sản phía Đông bứt phá, đón sóng đầu tư; mà tiêu biểu như sức hút đến từ các dự án "all in one" được đầu tư đến từ các chủ đầu tư uy tín như Vinhomes: Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire,...

Có thể nói, mạch nối Cầu Vĩnh Tuy không chỉ đảm bảo việc kết nối giao thông thuận tiện giữa khu vực hai bên sông Hồng, mà còn đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên diện mạo mới khu cho vực phía Đông Hà Nội.

Tiềm năng tăng giá bất động sản phía Đông sau khi cầu Vĩnh Tuy hoàn thành

Theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được UBND TP Hà Nội công bố cho thấy sẽ có 6 cây cầu mới nối hai bờ sông Hồng, trong đó có cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 dự kiến 2023 hoàn thành. Đây là động lực mạnh mẽ tạo ra tính kết nối cho bất động sản phía Đông Hà Nội, đặc biệt là bất động sản Gia Lâm nói chung và các khu đô thị nói riêng.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 dự kiến 2023 hoàn thành (Ảnh: Vinhomes Ocean Park).

Không chỉ hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, theo bản Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2030 - 2050, khu vực phía Đông được định hướng phát triển trở thành trung tâm hành chính, thương mại quốc tế, công nghệ kỹ thuật cao, đô thị hiện đại. Gia Lâm sẽ trở thành vùng trọng tâm phát triển trong 30 năm tới của Hà Nội. Các chuyên gia dự báo, Gia Lâm sẽ đạt đến "độ chín" về hoàn thiện hạ tầng trong 1, 2 năm tới. Như vậy, cơ hội đang mở ra cho giới đầu tư khi bất động sản khu vực này sắp bước vào đợt sóng mới; đón nhận rất nhiều dự án bất động sản "khủng"; điển hình là các dự án của Vinhomes.

Nắm bắt được tiềm năng phát triển và xu hướng tăng giá bất động sản tại khu vực phía Đông thành phố sau khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành, nhiều nhà đầu tư và cư dân nội đô đã nhanh chóng sở hữu cho mình một căn hộ tại Vinhomes Ocean Park 1.

Chia sẻ về điều này, chị Trang (28 tuổi, cư dân tòa S1.12) cho biết: "Ở nội đô không gian sống thường khá chật chội, bí bách; muốn mua rộng cũng là một bài toán lớn về kinh tế. Vì vậy tôi đã quyết định lựa chọn căn hộ tại Vinhomes Ocean Park để giải quyết mong muốn về một không gian sống thoáng đãng, rộng rãi mà vẫn đầy đủ tiện ích hiện đại".

"Đô thị kết nối đô thị" sẽ mở ra những chân trời mới phía Đông Hà Nội (Ảnh: Vinhomes Ocean Park).

Cư dân chuyển dịch về Vinhomes Ocean Park

Các khu đô thị với hệ thống tiện ích "all-in-one" như Vinhomes Ocean Park đang trở thành lựa chọn của nhiều cư dân hiện đại khi mà quỹ đất tại khu vực nội đô ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, sau những tác động của dịch Covid-19; nhu cầu về một không gian sống rộng rãi, thoáng đãng tại khu vực vùng ven cũng ngày càng tăng cao thay vì về khu vực trung tâm nội thành như trước.

Điều này phản ánh rõ nét thông qua số lượng căn ký hợp đồng mua bán (HĐMB) trong tháng 7 - 8/2022 tại Vinhomes Ocean Park khi ghi nhận khoảng 1500 căn hộ được bán ra. Hiện tại, số lượng cư dân đã về ở đã lên đến hơn 40.000 người; số lượng khách thuê căn hộ vào khoảng 8.000 căn. Dự kiến số lượng cư dân đến ở và khách đến trải nghiệm sẽ còn tăng gấp nhiều lần trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các sự kiện, lễ hội được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park cũng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cư dân cũng như khách hàng đến trải nghiệm chất sống phố biển ngay trong lòng Hà Nội. Trong đó, riêng số lượng khách đến tham quan và trải nghiệm sự kiện Summer Dream (diễn ra từ 1/8 - 30/9) đã lên đến chục nghìn lượt khách hàng và dự kiến còn gia tăng gấp nhiều lần vào dịp nghỉ lễ quốc khánh.

Nhu cầu dịch chuyển từ nội đô về "thành phố phía Đông" Hà Nội ngày càng diễn ra mạnh mẽ (Ảnh: Vinhomes Ocean Park).

Chia sẻ về quyết định "bỏ phố về vùng ven", anh Vi Văn Thủy cư dân sống tại tòa S2.02 cho biết: "Vinhomes Ocean Park đã được Vinhomes chăm chút từ cảnh quan, tiện ích, không khí đến con người. Sống ở đây tôi không cần nghĩ sẽ vào phố hay đi đâu xa để giải trí vì chỉ cần ra biển hồ, ra bể bơi hay chèo kayak, cắm trại cũng đã thỏa sức để trải nghiệm. Ngoài ra, cư dân và hàng xóm tại đây cũng rất văn minh, hiện đại. Bản thân tôi cũng tham gia rất nhiều hội nhóm: chạy, leo núi, bơi lội...cùng các cư dân tại đây. Sau gần 2 năm "bỏ phố" về sống tại Vinhomes Ocean Park, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định này".

Sau nhiều nỗ lực mang đến chất sống thời thượng, đẳng cấp cho khách hàng, hiện tại Vinhomes Ocean Park 1 đã bán 23.800 căn cả cao tầng và thấp tầng. Số căn đã bàn giao khoảng 21.000 căn. Số lượng cư dân về ở tại khu đô thị là hơn 40.000 người, điều này cho thấy sự sầm uất và sôi động tại quận biển phồn hoa. Trong tương lai, bất động sản phía Đông Hà Nội còn phát triển mạnh mẽ và thu hút nhiều cư dân về sinh sống do hệ thống hạ tầng, giao thông hiện đại cùng chất sống đẳng cấp, thời thượng.

