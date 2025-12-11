Cất nóc phân khu Thành Mường: Thêm nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng, đưa 245 căn hộ nhà ở xã hội bước sang giai đoạn hoàn thiện, khẳng định cam kết tiến độ và năng lực triển khai của chủ đầu tư.

Lễ cất nóc khu Thành Mường (CT1 và CT2) sáng 10/12, đánh dấu 245 căn hộ nhà ở xã hội bước sang giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: CĐT).

Vị trí trung tâm đô thị tương lai Thịnh Minh

Mường Central sở hữu quy mô 12,18ha, tổng mức đầu tư 924 tỷ đồng, được quy hoạch bài bản với 4 phân khu: Thành Mường (CT1 và CT2): 245 căn hộ nhà ở xã hội (NOXH), cao 5 tầng, diện tích 31,8 - 66,5m², thiết kế thông gió, đón sáng tự nhiên, tích hợp tiện ích thiết yếu; Phố Cửa Mường: 36 căn nhà ở chuyên gia; Vùng Khởi Mường và Bản Mường Xanh: 146 căn NOXH thấp tầng và 7 lô tái định cư.

Với vị trí hiếm có, chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 40 phút, Mường Central - dự án thừa hưởng mạng lưới giao thông kết nối thuận tiện, gần trường học, thương mại - dịch vụ và các khu công nghiệp trong vùng. Đây là yếu tố then chốt giúp Mường Central trở thành điểm đến an cư cho người lao động và gia đình trẻ đang tìm kiếm chỗ ở ổn định gần nơi làm việc.

Thành Mường: Biểu tượng mới của chuẩn sống văn minh

Là “trái tim” của Mường Central, Thành Mường được kiến tạo với hình ảnh vững chãi, bao quanh bởi không gian xanh và các khu chức năng cộng đồng mang đến cuộc sống tiện ích. Thiết kế thông thoáng, mật độ xây dựng hợp lý, bố cục gọn gàng giúp đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, chuyên gia và các hộ gia đình trẻ.

Đại diện chủ đầu tư Dạ Hợp, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và đội ngũ kỹ sư tham dự lễ cất nóc (Ảnh: CĐT).

Lễ cất nóc minh chứng cho năng lực tổ chức thi công của chủ đầu tư Dạ Hợp - doanh nghiệp đa ngành với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với hàng loạt dự án như: khu đô thị Zen Village, khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, khu phức hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tiên Tiến… tại khu vực Hòa Bình - Phú Thọ. Tiến độ ổn định của dự án góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với các dự án nhà ở xã hội tại địa phương.

Cùng với việc cất nóc CT1 và CT2, dự án ghi nhận mức độ quan tâm lớn khi 319 căn NOXH đợt 1 (gồm 74 căn thấp tầng và 245 căn cao tầng) được phê duyệt đồng ý tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Chủ đầu tư cho biết đang trong quá trình hỗ trợ kiểm tra hồ sơ minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.

Tiếp tục triển khai các phân khu - mở rộng hệ sinh thái đô thị

Song song với việc hoàn thiện phân khu Thành Mường, Dạ Hợp đang đẩy mạnh thi công các hạng mục còn lại của Mường Central để đảm bảo sự đồng bộ cho toàn khu đô thị. Phân khu Phố Cửa Mường với 36 căn nhà ở chuyên gia đang được hoàn thiện cảnh quan và tiện ích phụ trợ, hứa hẹn trở thành sản phẩm nhà ở chất lượng cao tại khu vực.

Mường Central có quy mô 12,18ha, được quy hoạch đồng bộ với 4 phân khu, tọa lạc tại trung tâm đô thị tương lai Thịnh Minh (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư cho biết, dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục giới thiệu 146 căn nhà ở xã hội thấp tầng tại Vùng Khởi Mường và Bản Mường Xanh - dòng sản phẩm mang phong cách nhà ở bản địa hiện đại hóa, phù hợp nhu cầu gia đình trẻ muốn sở hữu không gian rộng rãi, thoáng đãng và ổn định lâu dài.

Việc đa dạng hóa sản phẩm từ căn hộ chung cư đến nhà ở thấp tầng và nhà ở chuyên gia khẳng định định hướng của Dạ Hợp trong việc kiến tạo một cộng đồng đô thị văn minh - bền vững, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Chủ đầu tư triển khai 5 chính sách nổi bật thiết thực cho người dân, hỗ trợ khả năng tài chính của người mua nhà ở xã hội: Ưu tiên giỏ hàng đẹp, số lượng giới hạn; giá bán minh bạch, theo biểu giá được phê duyệt; hỗ trợ vay BIDV tới 70% trong 15 năm; miễn phí 12 tháng phí quản lý; chọn căn theo 90% nguyện vọng khi hồ sơ không vượt quỹ mở bán.

Việc cất nóc phân khu Thành Mường đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại Phú Thọ đang tăng mạnh. Với vị trí kết nối, thiết kế chuẩn mực, chính sách minh bạch và tiến độ thi công đảm bảo, Mường Central đang trở thành lựa chọn phù hợp cho cộng đồng người lao động, gia đình trẻ và nhóm chuyên gia làm việc tại khu vực.

