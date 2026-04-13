Cát Bà - “Nàng công chúa ngủ trong rừng” dần được đánh thức

Hệ cảnh quan thiên phú của Cát Bà đang trở thành đòn bẩy cho bất động sản (Ảnh: Ánh Dương).

Bệ phóng cảnh sắc hiếm đâu có được

Trên bản đồ du lịch thế giới, nhiều điểm đến biển đảo hút khách nhờ cảnh quan “thiên phú”. Santorini của Hy Lạp quyến rũ du khách bởi những vách đá trắng bên bờ Địa Trung Hải; Palawan của Philippines gây ấn tượng với hệ thống đảo đá vôi giữa làn nước xanh ngọc. Cát Bà của Việt Nam cũng sở hữu những giá trị thiên nhiên ít đâu có được.

Nằm ở phía Nam vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà với hơn 360 đảo lớn nhỏ cùng hệ sinh thái đa dạng gồm rừng nguyên sinh, núi đá vôi và vùng biển rộng lớn. Đây là khởi nguyên của những danh thắng: Vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ, Vườn quốc gia Cát Bà, động Trung Trang, làng chài Cái Bèo,…

Năm 2023, UNESCO đã công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới, ghi nhận hệ thống núi đá vôi karst độc đáo cùng cảnh quan biển đảo hiếm có trên toàn cầu.

Đảo Khỉ - một trong nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng quốc tế của Cát Bà (Ảnh: Ánh Dương).

Nhờ những giá trị ấy, Cát Bà mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm du lịch đặc sắc. Từ hành trình du thuyền khám phá vịnh Lan Hạ, buổi sáng du khách có thể trekking trong rừng, buổi chiều chèo kayak giữa vịnh và buổi tối tận hưởng không gian biển đảo yên bình.

Dù sở hữu lợi thế cảnh quan đặc sắc, nhưng suốt nhiều năm, Cát Bà vẫn chỉ được ví như “nốt nhạc hay chờ người xướng”. “Đảo Ngọc của miền Bắc” vẫn thiếu sự hoàn thiện về hạ tầng, dịch vụ để trở thành một “bản nhạc hoàn chỉnh”.

Viên ngọc thô dần tỏa sáng

Những năm qua, sự hiện diện của “người khai mở” Sun Group đã trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy Cát Bà chuyển mình từ một điểm đến tiềm năng thành trung tâm du lịch đẳng cấp.

Sun Group đã kiến tạo hàng loạt “tọa độ vàng du lịch”: Từ Bà Nà Hills ở Đà Nẵng, Nam Phú Quốc, cho tới Sa Pa, Bãi Cháy. Hệ sinh thái Sun Group góp phần định hình diện mạo mới cho điểm đến. Tiếp nối hành trình đó, Cát Bà được chọn là tâm điểm đầu tư mới.

Tuyến cáp treo mở ra trải nghiệm thưởng ngoạn vịnh di sản từ trên cao (Ảnh: Ánh Dương).

Cú hích đầu tiên khẳng định tầm nhìn là tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long do Sun Group đầu tư xây dựng vào năm 2020. Công trình không chỉ phá vỡ rào cản về hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn mở ra trải nghiệm thưởng ngoạn vịnh di sản từ trên cao. Đồng bộ với đó là hệ thống vận chuyển xanh gồm xe buýt và buggy điện, tạo nên một hành trình xuyên suốt, văn minh và thân thiện với môi trường.

Không chỉ dừng ở hạ tầng kết nối, Sun Group từng bước kiến tạo hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí mới tại trung tâm đảo mang tên “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, được định hướng trở thành biểu tượng du lịch xanh, tâm điểm nghỉ dưỡng và đầu tư cao cấp tại miền Bắc. Dự án hướng tới mục tiêu đưa Cát Bà thành hòn đảo du lịch "Net Zero" đầu tiên của Việt Nam.

Cáp treo, xe buýt và buggy điện mang đến trải nghiệm độc đáo, thân thiện với môi trường (Ảnh: Ánh Dương).

Sức sống của hệ sinh thái còn được thắp sáng bởi chợ đêm VUI-Fest - tổ hợp ẩm thực, mua sắm giải trí sầm uất. Những show diễn nghệ thuật đa trải nghiệm, kết hợp pháo hoa, âm nhạc đã tạo nên một diện mạo Cát Bà sôi động, đa sắc màu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đưa Cát Bà lên bản đồ phát triển kinh tế đêm Việt Nam.

Minh chứng cho thành công của chiến lược này là con số ấn tượng trong năm 2025: Cát Bà đón 4,5 triệu lượt khách (tăng 23% so với 2024), trong đó khách quốc tế chiếm hơn 1,3 triệu lượt. Thành công này là bệ phóng vững chắc để Cát Bà tự tin hướng tới mục tiêu 5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Song hành cùng sự tăng trưởng du khách là sự nâng cấp về hạ tầng lưu trú. Một trong những điểm sáng đáng chú ý tại quần thể Xanh Island trung tâm Cát Bà là tòa tháp căn hộ Thanh Long, với vị trí biệt lập, tầm nhìn 3 mặt hướng biển cùng hệ tiện ích nội tòa hiện đại. Từ đây, cư dân và khách lưu trú có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh vịnh Lan Hạ với những đảo đá vôi kỳ vĩ cùng mặt biển xanh biếc đặc trưng của vùng di sản.

Tòa tháp Thanh Long sở hữu tầm nhìn đắt giá cùng kiến trúc độc bản (Ảnh: Sun Group).

Thiết kế của tòa tháp được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng - linh vật gắn với truyền thuyết về vịnh Hạ Long - Lan Hạ. Các đường nét kiến trúc mô phỏng thân rồng đang vươn mình giữa đại dương, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm đảo Ngọc, vừa tối ưu tầm nhìn cho các căn hộ.

“Tòa tháp Thanh Long không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, cho thuê lưu trú, mà còn có dư địa tăng giá lớn khi hạ tầng Cát Bà ngày càng hoàn thiện. Các căn hộ cao cấp cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm cho du khách, đưa hòn đảo tiến gần hơn tới vị thế của một điểm đến quốc tế”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.