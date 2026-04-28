Cát Bà: Hạ tầng bứt phá, khai phóng tiềm năng di sản

Sự cộng hưởng giữa giá trị tự nhiên và hạ tầng thượng lưu đang biến Cát Bà thành thỏi nam châm thu hút dòng khách phân khúc cao cấp cho du lịch miền Bắc.

Quần đảo Cát Bà - thành phần mở rộng của Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới (Ảnh: MIK Group).

Từ hòn đảo hoang sơ đến miền di sản thiên nhiên thế giới

Cách đây khoảng một thập kỷ, Cát Bà trong tâm trí du khách vẫn là một hòn đảo biệt lập, hoang sơ với những con đường nhỏ chạy quanh mép biển và nhịp sống chậm rãi của một thị trấn vùng vịnh. Tuy nhiên, chính sự "chưa bị chạm tay" quá nhiều bởi công nghiệp giải trí đã trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp Cát Bà từng bước xác lập vị thế đối trọng thực thụ với Vịnh Hạ Long.

Lợi thế lớn nhất của Cát Bà chính là sự đa dạng sinh học mà hiếm nơi nào có được. Nơi đây sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa rừng và biển: có Vịnh Lan Hạ với hàng trăm hòn đảo đá vôi nhấp nhô trên làn nước xanh lục bảo, có Vườn quốc gia Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới với hệ động thực vật phong phú, bao gồm loài Voọc Cát Bà quý hiếm.

Cát Bà sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên nguyên bản cùng cảnh quan biển đảo đặc sắc, ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch phía Bắc (Ảnh: MIK Group).

Nếu Hạ Long mang đến cảm giác choáng ngợp bởi quy mô, thì Cát Bà lại mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và không gian tĩnh lặng hơn. Du khách có thể chèo kayak len lỏi qua những hang sáng, hang tối, leo núi mạo hiểm trên các vách đá vôi, hay trekking xuyên rừng quốc gia để tìm về cảm giác nguyên bản. Đây chính là điểm chạm lý tưởng cho xu hướng du lịch bền vững và du lịch trải nghiệm đang lên ngôi.

Những năm gần đây, giá trị của Cát Bà đã được thế giới định danh bằng những danh hiệu danh giá. Năm 2023, quần thể Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Tiếp đó, vào năm 2024, nơi đây được vinh danh là Di sản địa chất quốc tế, và mới đây nhất, Cát Bà đã lọt vào top những hòn đảo đẹp nhất Đông Nam Á năm 2025.

Những "tấm thẻ bài" quyền lực này không chỉ nâng tầm vị thế của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch toàn cầu mà còn là lời khẳng định về tiềm năng phát triển không giới hạn.

Tâm điểm du lịch biển đảo miền Bắc, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Từ một địa danh chỉ đón khách nội địa vào mùa hè, Cát Bà đã chuyển mình thành điểm đến bốn mùa với lượng khách tăng trưởng ấn tượng. Số liệu thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng du lịch của Cát Bà đang ở mức phi mã.

Nếu như trước đây, sự chênh lệch giữa Hạ Long và Cát Bà là rất lớn, thì nay khoảng cách đó đang dần được thu hẹp. Theo báo cáo từ ngành du lịch Hải Phòng, lượng khách đến Cát Bà trong những năm gần đây thường xuyên duy trì mức tăng trưởng hai con số. Chỉ riêng trong năm 2025, Cát Bà đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 23% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế chiếm tới 1,3 triệu lượt. Một chỉ số cực kỳ ấn tượng khi đặt cạnh con số 3,4 triệu lượt khách của Vịnh Hạ Long cùng thời điểm.

Xu hướng du lịch "healing" và nghỉ dưỡng sinh thái đã kéo một lượng lớn giới thượng lưu và khách quốc tế đổ về đây, giúp Cát Bà vào nhóm điểm đến dẫn đầu về công suất phòng ở phân khúc cao cấp.

Bên cạnh đó, sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông những năm gần đây đã rút ngắn đáng kể khoảng cách địa lý, mở rộng không gian tiếp cận và từng bước đa dạng hóa tệp khách du lịch đến Cát Bà.

Không còn cảnh phải chờ phà hàng tiếng đồng hồ, hạ tầng giao thông kết nối đảo đã có những bước tiến vượt bậc. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cây cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, và hệ thống cáp treo hiện đại đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Việc tiếp cận Cát Bà chưa bao giờ dễ dàng đến thế, biến nơi đây thành "ngôi nhà thứ hai" lý tưởng cho cư dân thủ đô và các tỉnh lân cận.

Với đà tăng trưởng này, mục tiêu đón 4,75 triệu lượt khách trong năm 2026 của Cát Bà là khả thi, hứa hẹn đưa nơi đây trở thành thị trường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất miền Bắc.

Con số này còn được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng khi những “ông lớn” bất động sản bắt đầu dịch chuyển dòng vốn về đảo, mang theo các tổ hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5-6 sao. Không đơn thuần gia tăng nguồn cung lưu trú, làn sóng này đang từng bước tái định vị Cát Bà, từ một điểm đến mang tính trải nghiệm, trở thành không gian nghỉ dưỡng có chọn lọc, nơi chất lượng dịch vụ và giá trị tận hưởng được nâng lên một chuẩn mực mới.

Đơn cử, nhà phát triển bất động sản giàu kinh nghiệm MIK Group đang từng bước đẩy mạnh triển khai dự án Catbarina Bay (Cát Bà Amatina) tại vịnh Cái Giá, một tổ hợp đô thị du lịch quy mô hơn 170ha. Được quy hoạch như một “thành phố nghỉ dưỡng” thu nhỏ, Catbarina Bay đánh dấu bước mở rộng của thương hiệu tại thị trường bất động sản du lịch biển đảo miền Bắc.

Sự hiện diện của những dự án mang tinh thần như vậy đang dần hoàn thiện bức tranh của Cát Bà. Khi thiên nhiên di sản vẫn được giữ gìn, hạ tầng từng bước hoàn thiện và những “tọa độ nghỉ dưỡng” mới bắt đầu hình thành, hòn đảo này không còn là một điểm đến cần được khám phá, mà đang trở thành một nơi để quay lại nhiều lần, cho những trải nghiệm khác nhau.

Cát Bà đang bước qua ranh giới giữa tiềm năng và hiện thực để dần định hình mình như một thiên đường nghỉ dưỡng, nơi mỗi giá trị tận hưởng đều được đặt trong sự trân trọng dành cho thiên nhiên.