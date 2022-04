Căn hộ phong cách khách sạn 5 sao sắp xuất hiện phía Đông Hà Nội

Nhu cầu căn hộ "chuẩn sống" khách sạn 5 sao

Theo Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương, đến 85% khách du lịch nội địa, đặc biệt là thế hệ trẻ (Gen Y và Gen Z) thích du lịch theo hướng staycation (nghỉ dưỡng tại gia) và workation (du lịch kết hợp làm việc). Xu hướng này đã dẫn đến sự thay đổi lựa chọn nơi an cư của tệp khách hàng này. Họ tìm kiếm cảm xúc ngay tại nơi mình sống để thỏa mãn đam mê hưởng thụ những dịch vụ cao cấp như resort, khách sạn cao cấp.

Khi du lịch đã mở cửa, những thói quen làm việc, du lịch khiến xu hướng này lên ngôi. Nhu cầu về một căn hộ với phong cách và chất sống như khách sạn cao cấp đang được nhiều người trẻ quan tâm. Phần đông nhóm khách ưa thích du lịch, trải nghiệm có xu hướng tìm kiếm căn hộ có tiện ích, dịch vụ bên trong cao cấp như khách sạn 5 sao để hưởng thụ mỗi ngày.

Những khách sạn 5 sao cao cấp là cảm hứng để nhiều khách hàng đưa ra lựa chọn về nơi sống của mình trong tương lai.

Đỗ Trí Dũng (32 tuổi) làm việc trong lĩnh vực maketing, cho biết từng trải nghiệm dịch vụ tại nhiều khách sạn 5 sao tại đảo quốc sư tử Singapore như Marina Bay Sands, Raffles, The Fullerton Bay Hotel… Anh cho hay: "Trải nghiệm cảm giác hưởng thụ và được chăm sóc tận tình, tỉ mỉ ở đẳng cấp cao khiến tôi luôn mong muốn tìm được không gian sống như vậy ngay tại Hà Nội để không cần phải đi du lịch mà vẫn có được cảm xúc nghỉ ngơi chất lượng mỗi ngày".

Pavilion Premium tại tâm mạch "Quận Ocean"

Đón đầu nhu cầu nâng chất chuẩn sống tại căn hộ của khách hàng, Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) chuẩn bị cho ra mắt dự án Pavillion Premium - tòa căn hộ được truyền cảm hứng từ những khách sạn 5 sao mang phong cách Singapore, đáp ứng các tiêu chí của một tòa căn hộ cao cấp phong cách khách sạn 5 sao tại tâm mạch "Quận Ocean".

Pavilion Premium - tòa căn hộ được truyền cảm hứng từ những khách sạn 5 sao phong cách Singapore (Ảnh: Vinhomes).

Khác biệt với những tòa căn hộ khác tại Vinhomes Ocean Park, Pavillion Premium đã nâng cấp toàn diện hệ tiện ích bên trong căn hộ và tòa nhà. Trong đó, toàn bộ phần thiết kế nổi bật với phong cách khách sạn cao cấp với sảnh lễ tân sang trọng, nội thất tòa nhà cao cấp, mái sảnh đón hiện đại. Mặt ngoài tòa căn hộ sử dụng màu sơn, ốp đá mang đến sự quý phái, khác biệt cùng với biển tên thời thượng tạo phong cách riêng.

Pavilion Premium được nâng cấp thêm gần 10 tiện ích với điểm nhấn working space thời thượng phù hợp xu thế, khu vực gym club, sport hub, kids heaven mang đến trải nghiệm khác biệt cho mọi cư dân tại Pavillion Premium. Hồ jacuzzi spa 4 mùa rộng tới 100 m2 được thiết kế tinh tế với chuẩn mực khách sạn, resort 5 sao dành riêng cho Pavillion Premium. Jacuzzi spa với hệ thống vòi phun thủy lục là liệu pháp tái tạo nguồn cảm hứng thư thái cả về thể chất, lẫn tinh thần cho mọi người, là điểm đến hấp dẫn cho các quý cô "mê làm đẹp" giúp duy trì cơ thể dẻo dai, săn chắc.

Pavilion Premium nằm tại The Ocean View với hơn 100 tiện ích

Nếu bên trong Pavillion Premium tái hiện chất sống thời thượng như những khách sạn 5 sao Singapore thì bên ngoài là không gian resort sinh thái nghỉ dưỡng với hơn 100 tiện ích hiếm có. Chỉ cần bước xuống sảnh, cư dân tại đây sẽ được hưởng thụ bộ 3 vườn quy mô tại The Ocean View như: Vườn Botanic Garden phong cách Singapore hay vườn Nhật The Zenpark đậm chất an yên xứ Phù Tang hoặc quảng trường Ocean View với những vườn nhiệt đới mang hơi thở của thành phố Dubai xa hoa.

Vườn thực vật Botanic Garden phong cách Singapore

Với sự xuất hiện của Pavillion Premium giữa "Quận Ocean", Vinhomes không chỉ thể hiện khả năng đột phá sản phẩm, mà còn hướng tới tạo ra sự khác biệt, trải nghiệm sống hưởng thụ độc đáo theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao phong cách Singapore. Điều này góp phần xác lập chuẩn mực sống mới, mang đến chất sống nghỉ dưỡng hiện đại, hưởng thụ hiếm có cho người dân Thủ đô.