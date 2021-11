Căn hộ Nam Sài Gòn đón "sóng" mua nhà của thế hệ 9X

Dân trí The Peak Garden kiến tạo không gian sống cho cư dân 9X thành thị - những người bắt đầu quá trình ổn định việc làm, có gia sản tích lũy và đặt mục tiêu an cư - lạc nghiệp lên đầu.

Người trẻ chi tiền tỷ mua nhà

Hoàng Linh (31 tuổi) vừa được thăng chức lên vị trí giám đốc marketing cho một startup công nghệ. Với mức lương 60 triệu đồng hàng tháng và khoản tích cóp gần 10 năm đi làm, cô gái trẻ dự định sử dụng khoản tiền tích góp để mua một căn hộ cao cấp cách quận 1 tầm 15-20 phút để tiện di chuyển.

Tấn Minh - nhiếp ảnh gia - 28 tuổi cũng có khối tài sản tích lũy hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu từ công việc chụp ảnh cho các doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán từ năm 24 tuổi. Cộng với khoản tiết kiệm của vợ, anh Minh gom được gần 2 tỷ đồng và đang cân nhắc căn hộ hai phòng ngủ.

Trong báo cáo của DKRA Việt Nam năm 2019, trong vòng 10 năm qua, tỷ lệ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà tăng dần, đạt mức 23%. Điều này cho thấy nhu cầu an cư của khách hàng trẻ ngày càng cấp thiết. Báo cáo Các bước mua nhà hiệu quả và an toàn của Propzy cũng đề cập độ tuổi trung bình người Việt mua nhà lần đầu là 37 tuổi, có xu hướng trẻ dần trong vài năm gần đây.

Theo môi giới có kinh nghiệm 10 năm chinh chiến trong phân khúc căn hộ, ngày càng nhiều khách hàng mua căn hộ của anh là thế hệ 9X, tập trung nhiều ở nhóm tuổi 28-35 tuổi. Giai đoạn này, nhiều bạn trẻ có việc làm ổn định, mức thu nhập khá cao với vai trò quản lý cấp cao của các công ty. Nhiều bạn ở độ tuổi này cũng bắt đầu một gia đình nhỏ. Mục tiêu tài chính lớn nhất của họ và cũng phù hợp nhất cho độ tuổi này là mục tiêu mua nhà.

Giới trẻ - những vị khách cầu toàn

Thay vì chỉ nhắm đến các phân khúc giá rẻ như nhiều năm trước thì hiện nay, người trẻ ngày càng mạnh tay chi cho không gian sống. Sau Covid-19, nhiều bạn trẻ nhận ra không gian sống xanh, sạch, trở thành nơi trú ẩn an toàn trong những giai đoạn giãn cách.

Hậu giãn cách, không gian sống chú trọng mảng xanh được giới trẻ chú trọng.

Đối với giới trẻ, không gian sống còn thể hiện cái tôi cá nhân, là nơi tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp để thắt chặt các mối quan hệ. Không gian sống càng tươm tất, càng hiện đại và đầy đủ tiện nghi thì gia chủ sẽ càng tự tin, càng dễ phát triển sự nghiệp.

Trong buổi công bố dự án The Peak Garden - căn hộ bảo vệ sức khỏe ngay trung tâm quận 7, hơn 60% khách hàng quan tâm dự án đều ở trong độ tuổi 28-38 tuổi. Trong đó nhóm khách hàng 30-35 tuổi chiếm số lượng áp đảo. Điểm chung của các khách hàng này là tìm kiếm các không gian sống "chill", sống "chất" về mọi mặt. Căn hộ phải có tầm nhìn hướng ra các hồ cảnh quan, công viên nội khu; phải tách biệt với cung đường bên ngoài để không gian yên tĩnh tuyệt đối, phải có các tiện ích "all-in-one" ngay dưới chân như siêu thị, cửa hàng thực phẩm, gym...

Nhiều người trẻ tìm kiếm không gian sống "chill", sống "chất" về mọi mặt, thể hiện cái tôi cá nhân.

"Ngoài tầm quan trọng của mảng xanh bên ngoài, các tiện ích chăm sóc sức khỏe đối với người trẻ cũng quan trọng không kém các yếu tố kỹ thuật của căn hộ", đại diện chủ đầu tư cho biết.

The Peak Garden - không gian sống "chill", sống "chất"

Để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của các khách hàng thế hệ 9X, chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đã tập trung phát triển mảng xanh mặt nước cho khu căn hộ, với công viên Luna Park 6.000 m2, hồ Thiên Đường 3.000 m2 và hệ thống vườn treo thác nước len lỏi trong tòa nhà. Hệ thống cây xanh, mặt nước này chiếm hơn 20% tổng diện tích khu đất, được quy hoạch hợp lý, thiết kế như resort nghỉ dưỡng 5 sao.

Sáng sớm cuối tuần, các gia đình nhỏ có thể cùng nhau tập luyện thể dục, thể thao, tập yoga… trên các cung đường nội bộ trong dự án, hoặc tại các vườn treo - thác nước len lỏi vào từng tầng căn hộ. Khu vực hồ bơi chân mây với tầm nhìn thoáng đãng sẽ là nơi để cư dân tận hưởng những khoảnh khắc cuối ngày. Các khu vực BBQ sát cạnh các vườn treo, thiết kế sang trọng cũng giúp các cư dân trẻ đón tiếp bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp ngay tại ngôi nhà của mình mà không cần đi đâu xa.

Ngoài ra, nắm bắt yếu tố chăm sóc sức khỏe được giới trẻ ưu tiên hàng đầu, chủ đầu tư còn chi hàng loạt các tiện nghi theo hướng wellness. Theo đó, tất cả sản phẩm tại The Peak Garden đều được chăm chút tỉ mỉ và trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị hiện đại bao gồm máy lọc không khí, lọc nước tại nguồn, sơn kháng khuẩn và đèn khử trùng UV-C… đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho gia chủ. Hệ sinh thái thông minh smart home, smart parking, smart app... được tích hợp đầy đủ, giúp cư dân tiết kiệm tối đa thời gian khi ra khỏi nhà vào sớm mai hay trở về mỗi chiều. Tòa nhà được vận hành và quản lý bởi CBRE, giúp cư dân có thể an tâm, không cần lo lắng về các yếu tố an toàn, an ninh của tòa nhà.

Officetel tại The Peak Garden là nơi giới trẻ có thể làm chốn an cư kết hợp văn phòng khởi nghiệp.

The Peak Garden cung ứng ra thị trường 156 căn hộ dịch vụ kết hợp văn phòng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, với mức giá công bố từ 1,8 tỷ đồng mỗi căn, đây được xem là dòng sản phẩm căn hộ tại trung tâm quận 7 phù hợp với thu nhập của nhiều bạn trẻ, vừa là chốn an cư, vừa có thể chuyển đổi thành văn phòng khởi nghiệp, căn hộ dịch vụ cho thuê. Người mua thanh toán 1% mỗi tháng đến khi nhận nhà.

Nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, dự án cũng dễ dàng kết nối đến tiện ích ngoại khu hiện đại phù hợp với lối sống nhanh của giới trẻ trong khu vực như: trung tâm mua sắm Crescent Mall, Vivocity; tuyến phố thương mại sầm uất với các cửa hàng Uniqlo, H&M; các cửa hàng F&B nổi tiếng như Pizza 4Ps, Moo Beefsteak... Nhu cầu công việc, giao dịch của các bạn trẻ cũng được đáp ứng tốt khi Nguyễn Lương Bằng được đánh giá là tuyến phố tài chính - thương mại "tỷ đô", thu hút hàng loạt các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đặt trụ sở làm việc như Unilever, Vinamilk, KPMG,..

