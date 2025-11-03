Căn hộ hạng sang trung tâm phố cảng - tiềm năng từ FDI

Vượt lên trên giới hạn của tính duy mỹ trong kiến trúc và không gian, Golden Crown Hai Phong được DOJILAND kiến tạo dựa trên bộ ba tiêu chuẩn đắt giá: Vị trí trung tâm - kiến trúc biểu tượng - tiện ích đẳng cấp, nơi chất lượng cuộc sống được nâng niu trong từng trải nghiệm.

Vừa cất nóc ngày 10/10 và dự kiến bàn giao quý IV/2026, Golden Crown Hai Phong được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng của thành phố, đáp ứng nhu cầu bất động sản cao cấp trong bối cảnh nguồn vốn FDI đang đổ về thành phố Cảng.

Hải Phòng: Từ điểm đến FDI đến thủ phủ bất động sản hạng sang

Hải Phòng - đô thị lớn thứ 3 cả nước, được giới chuyên gia đánh giá là tâm điểm an cư, đầu tư quốc tế khi 5 năm liên tiếp là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Sự bùng nổ FDI không chỉ bổ sung nguồn lực cho kinh tế địa phương mà còn kéo theo lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân nước ngoài đến sinh sống và làm việc lâu dài, tạo ra lực cầu mạnh cho thị trường căn hộ cao cấp.

Theo thống kê, tỷ lệ lấp đầy căn hộ cho thuê tại Hải Phòng đạt khoảng 85% (năm 2024) - con số cho thấy nhu cầu thực mạnh mẽ đến từ hơn 10.000 chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ…

Trong khi đó, quỹ căn hộ đạt chuẩn quốc tế tại Hải Phòng vẫn còn hạn chế, đặc biệt khi thành phố đang vươn lên vị thế trung tâm kinh tế biển và logistics quốc tế hàng đầu miền Bắc.

Golden Crown Hai Phong - phân khúc bất động sản hạng sang tại phố cảng (Ảnh: CĐT).

Nắm bắt cơ hội đó, DOJILAND tiếp tục phát triển Golden Crown Hai Phong, kiến tạo dòng sản phẩm hạng sang tại Hải Phòng.

Đại diện WeLand, đối tác tư vấn chiến lược và triển khai dự án, chia sẻ: “Chúng tôi xác định nhu cầu của cộng đồng kỹ sư, doanh nhân, chuyên gia quốc tế - những người có chuẩn mực sống riêng, tương đương các thành phố phát triển bậc nhất thế giới. Golden Crown Hai Phong được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn ấy”.

Bất động sản hạng sang giữa trung tâm phố cảng

Là dòng tài sản mang giá trị vượt trội và giới hạn về số lượng, bất động sản hàng hiếm được kiến tạo từ những yếu tố độc bản - nơi hội tụ tinh hoa, đẳng cấp và dấu ấn riêng. Giống như viên kim cương sáng giá trong bộ sưu tập, mỗi dự án thuộc phân khúc đều mang trong mình giá trị sưu tầm và khẳng định vị thế chủ nhân.

Vị trí đắc địa tại trung tâm Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc tại giao điểm của công nghiệp, thương mại và văn hóa quốc tế, Golden Crown Hai Phong nổi bật như một biểu tượng toàn cầu giữa lòng thành phố cảng năng động. Dự án nằm tại giao lộ Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, vị trí hội tụ đầy đủ giá trị giao thương, hạ tầng và nhịp sống hiện đại.

Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới các trung tâm hành chính, thương mại lớn như siêu thị GO!, sân bay quốc tế Cát Bi, cảng Đình Vũ hay những khu công nghiệp trọng điểm.

Golden Crown Hai Phong mang đến phố cảng những tiêu chuẩn sống lần đầu xuất hiện (Ảnh: CĐT).

Dự án được chế tác như một kiệt tác kim hoàn, tái định nghĩa chuẩn mực của căn hộ hạng sang - nơi mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi chi tiết đều thể hiện đẳng cấp. Hệ thống 40 tiện ích đẳng cấp, chăm sóc sức khỏe công nghệ cao: Đường pitch (thể thao) trên không, vườn nhiệt đới, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, cùng tổ hợp Sky Onsen với phòng Oxy tươi, phòng massage, bể ngâm nóng - lạnh - soda - lụa.

Hội tụ những giá trị khác biệt về vị trí, kiến trúc và tiện ích, Golden Crown Hai Phong được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của dòng căn hộ hạng sang - tâm điểm đầu tư tiềm năng tại thành phố cảng. Sở hữu lợi thế chiến lược khi nằm giữa trung tâm phát triển kinh tế - nơi dòng vốn FDI không ngừng đổ về, dự án hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu của giới chuyên gia và nhà đầu tư sành sỏi.

Golden Crown Hai Phong đang áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi hiếm có: chỉ từ 799 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ, phần vốn còn lại được ân hạn trả sau 5 năm. Với căn hộ không gian 3 phòng ngủ, số vốn ban đầu chỉ từ 999 triệu đồng, khách hàng cũng được hưởng ưu đãi ân hạn tương tự - mở ra cơ hội an cư và đầu tư.

