Căn hộ du lịch tích hợp kỳ vọng thu hút khách sau dịch

Dân trí Trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi và du khách quốc tế trở lại, dòng sản phẩm căn hộ du lịch thế hệ mới được kỳ vọng sẽ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Yếu tố thúc đẩy sự phát triển của condosuites

Xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao của du khách trên hành trình trải nghiệm, các chủ đầu tư không ngừng tìm tòi hướng đi mới cho dòng sản phẩm căn hộ du lịch để tạo dấu ấn trên thị trường. Đó là bước đệm tạo sức bật mạnh mẽ cho dòng sản phẩm condosuites - căn hộ du lịch mang tiêu chuẩn phòng suite khách sạn.

Là một trong những đơn vị tiên phong ra mắt dòng căn hộ condosuites mang phong cách Vogue độc đáo, Tập đoàn Danh Khôi định hướng phục vụ đối tượng khách hàng trẻ, thành đạt yêu phong cách sống, thời trang, nghệ thuật và đam mê "xê dịch".

Dòng Vogue Condosuites thế hệ mới của Danh Khôi tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western được thiết kế với màu sắc retro hoài cổ, với các tiện nghi tiêu chuẩn 4 và 5 sao, theo xu hướng nghỉ dưỡng của các du khách trẻ hiện đại.

Phối cảnh căn hộ Vogue Condosuites với màu sắc nội thất retro hoài cổ, tinh tế.

"Dự án có yêu cầu cao từ thiết kế kiến trúc, nội thất đến cảnh quan, phong cách retro tinh tế và sáng tạo trong từng chi tiết. Ý tưởng thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang và phong cách Vogue nên sản phẩm sẽ có tính dẫn dắt và lan tỏa từ cộng đồng tín đồ thời trang (fashionista)", bà Nguyễn Minh Thảo - kiến trúc sư kiêm Quản lý dự án Công ty Vertical Studio chia sẻ.

Điểm nhấn của các căn hộ Vogue Condosuites nằm ở vị trí đẹp trên cung đường nghỉ dưỡng Trường Sa - Võ Nguyên Giáp của TP. Đà Nẵng với tầm nhìn hướng trực diện ra vịnh Non Nước. Chuỗi tiện ích cao cấp được sáng tạo theo phong cách nghệ thuật như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art… hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thời thượng.

Phối cảnh dự án tọa lạc trên cung đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp với tầm nhìn trực diện vịnh Non Nước.

"Khi nghỉ tại căn hộ Vogue Condosuites thế hệ mới, du khách được hưởng trọn dịch vụ lưu trú đẳng cấp khách sạn, hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí sôi động để thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Quy tụ tất cả nhu cầu nghỉ ngơi - giải trí - khám phá vào một dự án, đó chính là mục đích mà chủ đầu tư muốn hướng đến", đại diện Danh Khôi cho biết.

Giá trị của căn hộ du lịch tích hợp dưới góc nhìn chuyên gia

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western có sự tham gia quản lý vận hành của đối tác quốc tế danh tiếng là Tập đoàn Best Western Hotels and Resorts. Ngay khi vừa ký kết hợp tác, Best Western đã tỏ ra lạc quan về tương lai phát triển của dự án này.

"Tập đoàn Danh Khôi đã hiện thực hóa mô hình 'Vogue integrated resort', kiến tạo một điểm đến đa trải nghiệm, hướng đến phong cách nghệ thuật và thời trang thông qua thiết kế và hệ tiện ích đẳng cấp, khác biệt. Tôi tin rằng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sẽ là điểm đến tiếp theo chinh phục những vị khách tinh tế, có gu thưởng thức sành điệu, khiến họ muốn quay trở lại nhiều lần", Erwann Mahe - Giám đốc Điều hành - Vận hành quốc tế của Best Western Hotels & Resorts khu vực châu Á chia sẻ về dự án.

Bên cạnh các giá trị sinh lời hiệu quả cho nhà đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành dự án cũng quan tâm đến giá trị cộng đồng và phát triển nền kinh tế địa phương. "Dự án sau khi đi vào vận hành sẽ góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy nền kinh tế phát triển cũng như là các lĩnh vực dịch vụ du lịch theo chuẩn 4 sao mang thương hiệu BW Signature Collection by Best Western", bà Queenie Nguyen - Giám đốc phát triển khu vực Việt Nam của Tập đoàn Best Western Hotels and Resorts nói.

Theo thông tin từ Tập đoàn Danh Khôi, dòng sản phẩm căn hộ du lịch phong cách Vogue đã bước đầu tạo được tín hiệu tích cực trên thị trường và được giới đầu tư đón nhận. Thông qua nhiều đánh giá tốt từ chuyên gia và đối tác chiến lược, dự án đang được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho giới đầu tư khi thị trường du lịch phục hồi sau dịch.

"Khi xu hướng condosuites ngày càng phát triển, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sẽ thu hút thêm nhiều đối tượng đến đây trải nghiệm, quay phim, check in, nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh AirBnb... Hi vọng thời gian sắp tới khi thị trường bứt phá, du khách quốc tế quay trở lại, nhu cầu đối với khách sạn 4-5 sao tăng mạnh thì đây sẽ là một trong những dự án được hưởng lợi nhiều nhất", ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc kênh Batdongsan.com.vn tại TPHCM và Bình Dương cho biết.

Trường Thịnh