Căn hộ đậm phong cách tối giản nhìn là mê của cô nghệ sĩ độc thân

(Dân trí) - Để tạo cảm giác bình yên, thư thái, Diệu Linh chọn phong cách tối giản cùng với gam màu sáng nhẹ nhàng, tạo đủ không gian và ánh sáng để dù có kê một chiếc dương cầm vào trong nhà.

Phan Diệu Linh (31 tuổi) đang làm giảng viên âm nhạc. Cô sở hữu một căn hộ ở Hà Nội với diện tích 83 m2 theo đúng "gu" của một nghệ sĩ.

Căn hộ với phong cách cực kỳ tối giản được Linh chăm chút, tỷ mỉ từng đường nét. Là giảng viên dạy âm nhạc, Linh đam mê với chiếc dương cầm và điều này có ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ cách trang trí cũng như bài trí nội thất trong nhà.

"Với mình, được sống trong một không gian tĩnh lặng, thả mình cùng những giai điệu cổ điển luôn khiến mình cảm thấy bình yên và thư thái", Linh tâm sự.

Và để tạo cảm giác bình yên, thư thái, Linh chọn phong cách tối giản cùng với gam màu sáng nhẹ nhàng, tạo đủ không gian và ánh sáng để dù có kê một chiếc dương cầm vào trong nhà.

Ở phòng khách, gia chủ chọn tông trắng ngà làm chủ đạo với sự kết hợp màu nâu nhạt từ sàn gỗ, điểm thêm sắc hồng phất của rèm. Để có chỗ đặt đàn, thỏa mãn niềm yêu thích ca nhạc, gia chủ bỏ toàn bộ những vật dụng cần thiết.

Tông nâu gỗ được gia chủ dùng nhiều hơn ở phòng bếp để tạo cảm giác ấm cúng. Cũng giống như phòng khách, phòng bếp của linh không bày biện quá nhiều đồ dùng. Căn phòng có cảm giác thoáng, sạch sẽ bởi màu trắng của tủ bếp và mặt bếp.

Phòng ngủ được gia chủ bài trí khá đơn giản với điểm nhấn là chiếc tủ gỗ màu trắng. Màu rèm được chọn tối hơn với tông nâu trầm tạo cảm giác dễ ngủ. Căn phòng được bài trí một chiếc sofa đơn xinh xắn, độc lạ.

Một nhà thiết kế nội thất cho biết, phong cách tối giản hay được gọi là Minimalism là phong cách thể hiện sự đa dạng của nghệ thuật, đặc biệt trong nghệ thuật thị giác và âm nhạc. Căn hộ "chuẩn" phong cách này phải đảm bảo được những thiết kế tối giản nhất có thể.

Phong cách tối giản trong kiến trúc có nội dung và bố cục theo nguyên tắc "Less is more" (tức là ít nhưng lại là nhiều, càng ít càng tốt). Song phải nhấn mạnh là phong cách này đơn giản nhưng không đơn điệu và khô cứng mà vẫn phải thể hiện sự tinh tế của chủ nhân thông qua từng chi tiết nhỏ nhất.

Nguyễn Mạnh

Ảnh: NVCC