Căn hộ đa tiện ích nội khu phù hợp cho khách hàng mua ở thực

Chọn đúng nơi an cư, nâng cao chất lượng sống

Khi lựa chọn nơi an cư lâu dài, người mua nhà ngày nay không chỉ tìm kiếm một căn hộ để ở, mà còn kỳ vọng vào một môi trường sống tiện nghi, kết nối tốt và đảm bảo an toàn. Không gian sống lý tưởng cần đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc, từ học hành của con cái, làm việc đến chăm sóc sức khỏe và thư giãn mỗi ngày.

Hệ thống các trường mầm non, trung tâm Anh ngữ, các lớp học năng khiếu ở ngay trong nội khu Charm City giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón.

The Infinity Dĩ An (tòa tháp căn hộ thuộc tổ hợp Charm City đã đi vào vận hành) là một trong số ít dự án tại khu Đông TPHCM có hệ thống tiện ích hiện hữu bao quanh. Thay vì tốn thời gian di chuyển, cư dân có thể tiếp cận hầu hết dịch vụ thiết yếu chỉ trong vài phút đi bộ, từ đó tối ưu hóa quỹ thời gian dành cho bản thân và gia đình.

Các gia đình có trẻ nhỏ sẽ thuận tiện hơn trong việc đưa đón con nhờ trường mầm non và trung tâm Anh ngữ bố trí ngay trong nội khu. Nếu lịch trình ba mẹ bận rộn, ông bà cũng dễ dàng hỗ trợ đưa đón cháu mà không phải di chuyển xa hay lo ngại giao thông đông đúc.

Sau giờ làm, cư dân có thể tiện đường ghé siêu thị ngay dưới chân tòa nhà để mua thực phẩm, đồ dùng hằng ngày mà không cần mất thời gian di chuyển xa. Dãy shophouse trong khuôn viên cũng cung cấp đầy đủ lựa chọn ăn uống cho cả ba bữa trong ngày, từ món sáng nhanh gọn, bữa trưa, bữa tối đến các quán cà phê, trà sữa phục vụ nhu cầu thư giãn hoặc gặp gỡ bạn bè.

Hơn 45 shophouse đang hoạt động tại Charm City mang đến nhiều dịch vụ từ ăn uống, salon tóc, spa thư giãn…

Bên cạnh đó, các tiện ích như nhà thuốc, salon tóc, spa hay các dịch vụ thiết yếu khác hiện diện ngay trong nội khu, giúp cư dân giải quyết nhanh gọn những công việc hằng ngày. Nhờ đó, quỹ thời gian cá nhân được tiết kiệm đáng kể, tạo điều kiện để chăm sóc bản thân và cân bằng cuộc sống tốt hơn.

“Tôi từng nghĩ sống ở Dĩ An sẽ phải chấp nhận ít nhiều bất tiện, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Từ siêu thị, quán ăn, salon tóc, làm nail, nhà thuốc, ngân hàng… đều có sẵn ngay dưới nhà. Nếu không có việc phải ra ngoài, gần như tôi có thể giải quyết mọi nhu cầu hàng ngày chỉ trong nội khu”, chị Lê Bảo Trân - một khách hàng của The Infinity Dĩ An - chia sẻ sau khi tham quan khu tổ hợp.

Khả năng kết nối liên vùng cũng là một trong những lợi thế nổi bật của The Infinity Dĩ An. Dự án tọa lạc gần nút giao 550, quốc lộ 1K, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn… giúp cư dân dễ dàng di chuyển về Thủ Đức, Biên Hòa hoặc khu trung tâm đại học quốc gia chỉ trong 15-20 phút.

Bên cạnh vị trí, việc nằm trong một tổ hợp đã vận hành cũng mang đến sự an tâm cho người mua ở thực. Thay vì đặt kỳ vọng vào tương lai, cư dân tại The Infinity có thể đánh giá trước hạ tầng, môi trường sống và tiện ích hiện hữu - yếu tố quan trọng để quyết định an cư lâu dài.

Thanh toán linh hoạt, hỗ trợ tài chính tối đa cho người mua ở

Bên cạnh hệ tiện ích khép kín, chính sách thanh toán linh hoạt cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều khách hàng lựa chọn an cư tại The Infinity Dĩ An.

Theo phương án từ chủ đầu tư, người mua chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ để ký hợp đồng. Phần còn lại được ngân hàng giải ngân theo tiến độ. Trong suốt 24 tháng đầu tiên hoặc đến thời điểm nhận nhà, người mua không phải trả lãi, không trả gốc, nhờ vào chính sách hỗ trợ lãi suất 100% và ân hạn nợ gốc do chủ đầu tư phối hợp cùng ngân hàng triển khai. Điều này đồng nghĩa với việc cư dân gần như không phát sinh chi phí tài chính nào trong giai đoạn đầu.

The Infinity Dĩ An hiện đang tích cực thi công, dự kiến bàn giao vào năm 2026.

Với những khách hàng có kế hoạch tài chính ổn định, chính sách cũng cho phép tất toán sớm khoản vay trong thời gian ưu đãi, kèm theo mức ưu đãi lên đến 7,5% tính trên số tiền thanh toán trước hạn và theo số ngày thực tế. Sau thời gian ưu đãi, chủ đầu tư vẫn tiếp tục hỗ trợ toàn bộ phí trả nợ trước hạn trong vòng 36 tháng, góp phần giảm chi phí phát sinh dài hạn.

Ngoài ra, người mua còn được hỗ trợ gói nội thất trị giá 144 triệu đồng, chiết khấu lên đến 10% và tặng gói trang trí ban công, giúp nâng cao giá trị sử dụng thực tế, đồng thời tạo không gian sống xanh. Chính sách được đánh giá phù hợp với người mua ở thực, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu an cư tại đô thị mới liền kề trung tâm TPHCM.