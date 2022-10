Căn hộ chung cư tăng giá, đất nền quay đầu giảm

Báo cáo thị trường bất động sản quý III của Bộ Xây dựng vừa công bố cho thấy, giá giao dịch căn hộ chung cư trong quý III cơ bản ổn định so với quý trước. Thậm chí, giá căn hộ chung cư tại một số khu vực tại TP Hà Nội, TPHCM còn tăng hơn so với quý II.

Cụ thể, các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có giá dưới 25 triệu đồng/m2. Căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít dự án ở khu vực xa trung tâm.

Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TPHCM vẫn ghi nhận tăng trong quý III năm nay (Ảnh: Trần Kháng).

Đáng chú ý, căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TPHCM có giá bán cao. Đơn cử, một số dự án có vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao như dự án: Golden Westlake (Tây Hồ, Hà Nội) có giá khoảng hơn 100 triệu đồng/m2, Green Diamond 93 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) có giá khoảng 80 triệu đồng/m2, Xi Riverview Palace (quận 2, TPHCM) có giá khoảng 150 triệu đồng/m2, Feliz En Vista (quận 2, TPHCM) có giá khoảng 160 triệu đồng/m2, The 6 Nature Đà Nẵng (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có giá khoảng 100 triệu đồng/m2…

Trái ngược với căn hộ chung cư, theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý III có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2-3% so với quý trước. Một số khu vực có mức giá giao dịch giảm nhiều trong quý như: quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Hoài Đức (Hà Nội); quận 12, huyện Củ Chi (TPHCM); huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu); quận Sơn Trà, Liên Chiểu (Đà Nẵng); TP Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Sau thời gian "sốt nóng", giá đất nền ở nhiều địa phương ghi nhận giảm (Ảnh: Trần Kháng).

Về lượng giao dịch, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý III, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ hơn 51.000 giao dịch thành công (tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Long An, Đà Nẵng, TPHCM). Tổng lượng giao dịch bằng khoảng 73,8% so với quý II cùng năm và bằng khoảng 439% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, tại miền Bắc có gần 10.000 giao dịch; tại miền Trung có 17.500 giao dịch; tại miền Nam có gần 24.000 giao dịch; riêng tại Hà Nội có 1.500 giao dịch thành công; tại TPHCM có 2.244 giao dịch thành công.

Đối với đất nền, trong quý III đạt hơn 115.000 giao dịch thành công, tổng lượng giao dịch bằng khoảng 54% so với quý II cùng năm. Trong đó, tại miền Bắc có khoảng 21.800 giao dịch, tại miền Trung có gần 18.000 giao dịch và tại miền Nam có khoảng 74.500 giao dịch.