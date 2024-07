Căn hộ chất Mỹ của The Beverly hấp dẫn vợ chồng trẻ

Nền móng cho cuộc sống tương lai

Trở về nước sau nhiều năm du học, Tuấn Anh (31 tuổi) cùng vợ sắp cưới đang tìm mua nhà để chuẩn bị cho hành trình an cư, lạc nghiệp tại Hà Nội. Khác với quan điểm của thế hệ trước là tìm nhà nơi trung tâm thành phố, với tính cách phóng khoáng, thích có không gian riêng được hình thành sau những năm học tập ở nước ngoài, đôi bạn trẻ này đã quyết định tìm đến các trung tâm mới với môi trường và tiện ích sống vượt trội hơn.

"Sau khi tìm kiếm một thời gian, chúng tôi đã chọn The Beverly tại Vinhomes Ocean Park 1 làm điểm dừng chân và xây dựng tổ ấm của riêng mình. Không chỉ là một phần của nơi đáng sống bậc nhất hành tinh Ocean City, khu căn hộ này còn có những thiết kế rất khác biệt, giúp tối ưu công năng và đề cao tính sáng tạo, nên tôi đã rất ưng ý ngay lần đi tham quan dự án", Tuấn Anh hào hứng chia sẻ về quyết định của mình.

The Beverly là phân khu căn hộ phong cách Mỹ đầu tiên và duy nhất tại Ocean City đến nay.

Ngoài thiết kế được tối ưu công năng, tầm nhìn thoáng đãng và mật độ xây dựng thấp, khu căn hộ này còn hấp dẫn nhờ khả năng kết nối các khu vực khác thông qua hạ tầng giao thông đa dạng như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 3, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương...

Trong tương lai, khi tuyến đường sắt trên cao Metro số 8 đi vào hoạt động, chỉ mất vài phút di chuyển từ The Beverly, đôi bạn trẻ có thể yên vị trên tàu để vào nội đô làm việc.

Cũng lựa chọn The Beverly làm nơi xây dựng tổ ấm trong thời gian tới, vợ chồng chị Diệp Anh lại bị cuốn hút bởi bộ sưu tập trường học tiêu chuẩn quốc tế như trường Vinschool, VinUni, Brighton College, Dewey… nằm xung quanh khu căn hộ.

Chỉ với vài bước chân, cư dân nhí của The Beverly có thể dễ dàng đến với hệ thống trường học đẳng cấp quốc tế.

"Hiện tại vợ chồng tôi đã có một cháu nhỏ 3 tuổi và đang chuẩn bị cho kế hoạch sinh bé thứ hai. Do đó, điều quan tâm nhất đối với hai vợ chồng đó là nơi ở mới phải có hệ thống giáo dục tốt, tiếp sau đó mới là tiện ích sống đẳng cấp, đủ đầy và không gian sống khoáng đạt, hiện đại. Đó cũng là lý do hai vợ chồng đã lựa chọn The Beverly", chị Diệp Anh cho biết.

Ngoài những lợi thế đặc biệt về hạ tầng và giáo dục thì tiện ích sống - nghỉ dưỡng đẳng cấp cũng khiến nhiều khách hàng trẻ mê mẩn sau khi tìm hiểu về The Beverly. Kết hợp với hệ sinh thái tất cả trong một cùng những tiện ích tầm cỡ thế giới của Ocean City, phân khu này đã ghi nhận thanh cao với 70% tòa căn hộ đầu tiên được chốt đơn chỉ sau 48 giờ ra mắt.

Tận hưởng chất sống Mỹ

Cư dân của The Beverly có đặc quyền nội khu với bể bơi nước mặn ngoài trời phong cách Santa Monica rộng gần 700m2, đường dạo bộ Palm Pathway với những hàng cọ Mỹ che phủ, rừng nhiệt đới Beverly Garden, quảng trường Beverly và hàng loạt những công trình Artwork tái hiện lại hình ảnh đặc trưng của xứ sở cờ hoa. Đây cũng là yếu tố ngay lập tức chinh phục vợ chồng Tuấn Anh bởi gợi lại những kỷ niệm trong thời gian du học phía bên kia bán cầu.

Ngoài ra, phân khu The Beverly cũng sở hữu hàng loạt các tiện ích sống đắt giá ngay bên trong tòa nhà với các bộ môn thể thao như gym, pilates, yoga, bóng bàn…; các trò chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi với phòng bida, phòng game gia đình, góc trẻ em hay các khu chơi cờ - thưởng trà dành cho cư dân lớn tuổi. Nhờ đó, cư dân có thể rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần một cách dễ dàng và xây dựng cho bản thân những thói quen bổ ích khi sống tại nơi đây.

Các tiện ích đa dạng trong nội khu, nội tòa được phát triển để tạo nên thói quen sống khỏe cho cư dân.

Ra khỏi nội khu, cư dân có thể thỏa sức tận hưởng hệ tiện ích nổi bật của Vinhomes Ocean Park 1 với các công trình xanh từng ghi nhận kỷ lục như Crystal Lagoon - biển hồ nước mặn nhân tạo rộng 6,1ha lớn nhất Việt Nam; hồ Ngọc Trai - hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng rộng 24,5ha; tòa nhà văn phòng thông minh tiêu chuẩn top 10 thế giới TechnoPark...

Cư dân The Beverly được sở hữu những "kỳ quan" đẳng cấp thế giới của Ocean City.

Cư dân The Beverly còn thừa hưởng hàng nghìn tiện ích chung của "thành phố điểm đến" Ocean City. Mọi nhu cầu sống - làm việc - vui chơi - học tập của cư dân sẽ dễ dàng được đáp ứng với 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec cùng trung tâm y tế Vinmec Hàn Quốc, tổ hợp công viên biển tạo sóng VinWonders Wave Park, công viên nước VinWonders Water Park với các trò chơi nước độc đáo, "vũ trụ giải trí" Grand World…

Hệ sinh thái tiện ích này vẫn đang được bổ sung từng ngày với nhiều tiện ích đẳng cấp sẽ hiện diện trong thời gian tới, như tổ hợp nhà hát - trung tâm hội nghị - tiệc cưới quy mô hàng đầu Việt Nam, công viên cưỡi ngựa trải nghiệm...

Bởi vậy, ngày càng có nhiều gia đình trẻ muốn chuyển cư về phía Đông, chờ đón những điều bất ngờ được chủ đầu tư mang tới, đồng thời sẵn sàng tận hưởng chuyến hành trình ngập tràn cảm xúc hướng tới tương lai thịnh vượng tại phân khu chuẩn Mỹ - The Beverly.