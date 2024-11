Căn hộ 3 phòng ngủ tại khu đô thị Eurowindow River Park hút khách hàng

Không gian sống rộng rãi, tiện nghi

Bước vào căn hộ, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự tiện nghi và tinh tế. Mỗi căn hộ đều được bàn giao hoàn thiện với nội thất cao cấp, chọn lọc kỹ lưỡng từ các thương hiệu uy tín. Từ hệ thống tủ bếp sang trọng, thiết bị vệ sinh hiện đại đến sàn gỗ nhập khẩu, cửa gỗ chống cháy, cửa hộp kính Eurowindow cách âm cách nhiệt… từng chi tiết đều toát lên đẳng cấp về thẩm mỹ và chất lượng vượt trội. Gia chủ có thể dọn vào ở ngay mà không cần tốn thời gian và công sức cho việc thiết kế và thi công nội thất.

Không gian sống rộng rãi với 3 phòng ngủ, được bài trí hài hòa, tối ưu công năng sử dụng, mang đến sự tiện nghi tối đa cho mọi hoạt động sinh hoạt.

Cư dân Eurowindow River Park còn được sở hữu đặc quyền trải nghiệm không gian vui chơi cho mọi lứa tuổi: khu vui chơi trẻ em thiết kế an toàn; khu thể thao ngoài trời, bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, spa...

Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, quán cà phê tại các shophouse khối đế và các căn hộ thương mại dịch vụ (Officetel)...

An toàn đặt lên hàng đầu

Tại Eurowindow River Park, sự an toàn của cư dân luôn được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ khuôn viên khu đô thị được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống camera hiện đại hoạt động 24/7. Cùng với đó là đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp luôn túc trực để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh giúp cư dân có thể yên tâm về sự an toàn của bản thân và gia đình.

Eurowindow River Park trang bị hệ thống báo cháy tự động, đầu phun chữa cháy sprinkler, hệ thống hút khói và hệ thống tủ chữa cháy hành lang… Các thiết bị phòng cháy chữa cháy được kiểm tra, bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả trong mọi tình huống.

Bên cạnh hệ thống an ninh và phòng cháy chữa cháy, Eurowindow River Park còn chú trọng đến các yếu tố an toàn trong thiết kế. Hệ thống chiếu sáng, lan can, cầu thang đều được thiết kế đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân, đặc biệt là trẻ em và người già.

Bình an trong không gian xanh

Dự án sở hữu hệ thống tiện ích xanh đa dạng, được thiết kế hài hòa, mang đến không gian sống trong lành và thư giãn cho cư dân.

Eurowindow River Park sở hữu vị trí "vàng" bên bờ sông Hồng, sông Đuống thơ mộng để cư dân có thể hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hòa mình vào thiên nhiên với những khu vườn nội khu xanh mướt, những con đường dạo bộ rợp bóng cây là nơi lý tưởng để bạn tận hưởng bầu không khí trong lành, tạm xa những ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Vườn trên cao với tầm nhìn toàn cảnh (panorama) tuyệt đẹp sẽ là nơi thư giãn lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng, giúp bạn tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.

An tâm về pháp lý

Eurowindow River Park là sự lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, vừa đẳng cấp vừa an toàn về mặt pháp lý. Dự án đã bàn giao sổ hồng 2 đợt cho cư dân, cư dân mới sẽ được hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh chóng và thuận tiện để ra sổ các đợt tiếp theo. Chủ nhân căn hộ sở hữu sổ hồng lâu dài có lợi thế khi mua bán, chuyển nhượng và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản. Chủ đầu tư dự án Eurowindow River Park cam kết minh bạch, rõ ràng thông tin về quy hoạch, giấy phép và chủ trương đầu tư.

Với những giá trị trên, Eurowindow River Park được đánh giá là sự lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, an toàn và tiện nghi để kiến tạo cuộc sống bền vững và thịnh vượng.

Hiện tại, chủ đầu tư áp dụng chính sách ưu đãi giúp khách hàng sở hữu căn hộ tầm nhìn sông, trung tâm Triển lãm Quốc gia dễ dàng. Theo đó, chỉ từ 1,5 tỷ đồng, khách hàng có thể dọn về ở ngay nhờ gói hỗ trợ vay vốn 70% cùng ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn. Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có nhận chiết khấu lên đến 10,5%.