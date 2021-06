Cách Bitexco quy hoạch The Manor Central Park thành khu đô thị mở

Dân trí Kế thừa tinh hoa 36 phố, một Thăng Long phồn hoa trong dòng chảy hội nhập thế kỷ XXI, Bitexco đưa quy hoạch mở vào khu đô thị The Manor Central Park, mang giá trị giao thương đầy hứa hẹn cho những chủ nhân tương lai.

Yếu tố "mở" trong quy hoạch đô thị

Năm 2008, sau Đề án mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Hà Nội sáp nhập với một số vùng lân cận, tăng gấp 3,6 lần diện tích. Từ đây, quá trình đô thị hóa tại Hà Nội thực sự "tăng tốc". Năm 2016, thành phố đã có 150 khu đô thị mới được quy hoạch, đa phần được phát triển thành các khu đô thị độc lập, khép kín (compound).

Bên cạnh những lợi ích hiển nhiên, những dự án compound cũng hạn chế sự tương tác giữa cư dân nội - ngoại khu, khiến việc tiếp cận với khu đô thị trở nên phức tạp. Không chỉ vậy, phần lớn dự án chỉ dành cho một tầng lớp dân cư, không dành cho tất cả mọi người, một số hình thái kiến trúc không phù hợp văn hóa và nếp sinh hoạt của cộng đồng cư dân địa phương.

Trong khi, bản sắc văn hóa đô thị vốn được tạo dựng từ cộng đồng dân cư đa dạng, với những tập quán và phong tục tốt đẹp, những giá trị văn hóa, lối sống…, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cho đô thị đó. Sự bền vững về văn hóa cũng là yếu tố trọng tâm nên được nghiên cứu, khai thác trong thiết kế các khu đô thị mới.

Từ định hướng đó, nhiều chủ đầu tư lựa chọn phát triển khu đô thị theo hướng quy hoạch mở, loại bỏ tường bao ngăn cách nội - ngoại khu. Các dự án này phát triển đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố thương mại, nhà liền kề…, mang đến không gian giao thương sầm uất ở những tuyến phố lớn, nhưng cũng đảm bảo không gian riêng tư cho gia chủ.

Yếu tố "mở" không dừng ở việc xóa bỏ tường bao ngăn cách nội - ngoại khu, mà còn thể hiện ở việc chú trọng đầu tư vào cảnh quan môi trường, các tiện ích công cộng… để tăng sự hứng thú, mang tới cảm giác sống ở trong đô thị đầy đủ tiện ích mà không gian thân thiện, thoải mái.

Tại nhiều khu đô thị mở, chủ đầu tư cũng tổ chức nhiều sự kiện sôi động lôi cuốn cộng đồng cư dân lân cận tới tham gia. Sự náo nhiệt này hứa hẹn mang tới tiềm năng kinh doanh, giao thương rộng mở cho chủ nhân của những căn nhà phố thương mại tại đây.

Lối quy hoạch mở tại The Manor Central Park

Với khát vọng hướng đến phát triển bền vững, kiến tạo một dự án vừa đáng sống, vừa trọn vẹn không khí giao thương tấp nập, Bitexco đầu tư phát triển The Manor Central Park thành khu đô thị quy hoạch mở thông minh tại cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.

The Manor Central Park hướng đến trở thành một chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng ưu tú.

Để đưa ra phương án quy hoạch và thiết kế phù hợp, những đơn vị lừng danh như CZS (của KTS Mỹ Carlos Zapata), EE&K (Mỹ) và Kume Sekkei (Nhật) đã dành nhiều năm để nghiên cứu, tìm hiểu về tập quán kinh doanh, sinh hoạt cũng như nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội, lồng ghép vào quy hoạch, thiết kế khu đô thị.

Theo đó, quy hoạch The Manor Central Park không có tường rào ngăn cách nội - ngoại khu, lại có hệ thống giao thông đan xen thuận lợi, giúp kết nối cư dân cả trong và ngoài khu đô thị. Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào lõi khu đô thị và ngược lại bằng nhiều hướng, thay vì chỉ kết nối qua một cổng duy nhất.

Đông đảo cư dân ưa chuộng mô hình này khi không chỉ mang đến không gian sống rộng rãi, thuận tiện mà còn tạo ra tiềm lực kinh doanh sinh lời bền vững. Như tại The Manor Central Park, yếu tố "mở" giúp chủ cửa hàng, cửa hiệu tiếp cận không chỉ với 17.000 cư dân nội khu mà còn cả quỹ cư dân lớn sinh sống tại các khu vực lân cận.

Ở đó, những khối nhà liền kề, nhà phố thương mại chạy dọc theo từng con đường giao cắt nhau, giúp cư dân và du khách không chỉ tập trung ở một tuyến đường lớn mà thuận tiện di chuyển đến mọi con phố trong khu đô thị để khám phá, trải nghiệm. Đây là lợi thế lớn cho những nhà đầu tư muốn đặt cửa hàng, cửa hiệu để kinh doanh đa dạng loại hình sản phẩm, dịch vụ.

Các dãy nhà phố thương mại tại The Manor Central Park sẽ mang diện mạo các "phố Hàng" hiện đại mang nhịp giao thương sầm uất.

Trong tổng quy mô quy hoạch 89,7 ha, The Manor Central Park cũng phát triển hệ tiện ích đa dạng, đồng bộ cho cư dân, bao gồm: Công viên trung tâm, công viên ngón tay và hàng loạt công viên nội khu nằm xen kẽ khắp khu đô thị, trường liên cấp quốc tế, phố đi bộ hay tổ hợp thương mại sầm uất… Chuỗi tiện ích hứa hẹn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giáo dục cũng như mua sắm, giải trí, nghỉ ngơi của cư dân.

Về mặt quy hoạch nhà ở, dự án chia thành hai phân khu Tây và Đông. Trong đó, bên cạnh yếu tố thương mại, Khu Phố Tây còn được quy hoạch hài hòa với những không gian sống riêng tư tại các dãy liền kề hay biệt thự. Còn khu Phố Đông đang mở bán là địa điểm kinh doanh sầm uất bậc nhất với tỷ lệ sản phẩm nhà phố thương mại chiếm đa số cùng hệ thống tiện ích nổi bật.

Theo đơn vị phân phối dự án - CenLand, yếu tố quy hoạch mở với tiềm năng giao thương và an cư lý tưởng là lý do khiến ngày càng nhiều khách hàng tìm cơ hội sở hữu bất động sản tại The Manor Central Park. "Chuỗi tiện ích đa dạng, đồng bộ của khu đô thị là một trong những yếu tố hàng đầu thuyết phục khách hàng lựa chọn bất động sản tại đây", đại diện CenLand thông tin.

Trường Thịnh